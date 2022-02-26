Военнослужащие российской армии. Фото пресс-службы МО России

26 февраля 2022, 12:13

Российские военные заявили об установлении полного контроля в Мелитополе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Российские военные взяли под полный контроль город Мелитополь, заявило Минобороны России. Генштаб Украины сообщил о боях в Киевской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях, а ООН указало на угрозу гуманитарной катастрофы на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", Минобороны России 25 февраля заявило о взятии аэродрома Гостомель, блокировке Чернигова и частичной блокировке Киева. Генштаб Украины сообщил о боях в районе Киева и Мелитополя. Вечером 25 февраля Минобороны России сообщило, что российские военные блокировали города Сумы и Конотоп и вывели из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, а также информировало о взятии Мелитополя.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. Вечером того же дня Минобороны России заявило, что российские войска вышли к Херсону и взяли под контроль Северо-Крымский канал. Украинские официальные источники сообщили о боях вдоль границ Украины, а также об обстреле мирных жителей. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Российские военнослужащие установили контроль над городом Мелитополем, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. "Подразделениями вооруженных сил РФ установлен полный контроль над городом Мелитополем. Российские военнослужащие принимают все меры для обеспечения исключения провокаций и обеспечения безопасности мирных жителей", – привел сегодня ТАСС слова Конашенкова.

По данным Народной милиции ЛНР, военнослужащие непризнанной республики освободили Станицу Луганскую. "Народная милиция ЛНР освободила КПП "Станица Луганская" и почти весь поселок", – информировало сегодня ведомство в своем Telegram-канале.

По состоянию на 06.00 по киевскому времени (07.00 мск) бои шли в Харьковской области, также городские бои велись в Ахтарке (город в Сумской области Украины, – прим. "Кавказского узла"). Украинские военные вели огонь по российским военным в Киевской, Черниговской и Херсонской областях, информировал Генштаб Украины на своей странице в Facebook.

Между тем ООН заявила, что гуманитарные потребности Украины возрастают с каждым часом. "Гуманитарные потребности Украины растут каждый час, погибают люди. Как минимум сто тысяч жителей страны вынуждены покинуть свои дома", – заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, слова которого приведены на сайте ООН. Гутерриш добавил, что назначил Мохаммеда Амина Авада из Судана Кризисным координатором по Украине.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

Примечание:

"Суд назначил наказание волгоградским активисткам за антивоенные пикеты", "Кремль готов к переговорам с Украиной", "Активисты провели в Баку акцию солидарности с Украиной".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

26 февраля 2022, 14:59

26 февраля 2022, 14:29

26 февраля 2022, 14:05

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  • Активист был задержан в Туапсе во время пикета против войны

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