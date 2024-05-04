Еврейские общины Дагестана отметили Песах в ограниченном формате

04 мая 2024, 10:14

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Еврейские общины Махачкалы, Дербента, Кизляра и Хасавюрта на фоне обострения палестино-израильского конфликта отпраздновали Песах в ограниченном формате, рассказали члены общин. В Дагестане беспорядки после начала палестино-израильского конфликта носили скорее антиизраильский, чем антисемитский характер, а сам протест апеллировал к исламской солидарности, отметил аналитик.

Как информировал "Кавказский узел", 22 апреля иудеи юга России рассказали о планах встретить Песах в условиях небольших ограничений.

Песах (Еврейская Пасха) — праздник, который отмечается еврейским народом в честь Исхода евреев из египетского рабства. Считается одним из самых важных праздников иудаизма, говорится в публикации интернет-энциклопедии иудаизма toldot.ru.

В текущем году махачкалинская община евреев мероприятия по случаю Песаха провела в ограниченном формате, рассказал председатель Централизованной религиозной организации иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев. Он пояснил, что в таком формате мероприятия были проведены из-за его личной трагедии.

"У меня умер брат, на неделе похоронили, поэтому мы были в трауре, и на седер (ритуальная трапеза) пришло только 40-50 человек – членов еврейской общины Махачкалы. Раньше также приходили люди из правительства, Народного собрания, министерства по делам национальностей, но сейчас из-за траура они сами решили не приходить к нам", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Еврейская община Махачкалы оказала помощь как малоимущим евреям в самом городе, так и общине Хасавюрта, добавил Дибияев. "Мы отправили туда мацу (пресный пасхальный хлеб) и кошерное вино, чтобы они могли встретить Песах", – пояснил он.

В Дербенте в седере приняло участие около 100 человек, рассказал председатель местной еврейской общины Роберт Илишаев. "Это примерно столько же, сколько было в прошлом году. Для седера вполне хватило зала синагоги, и поэтому никаких других помещений мы снимать не стали", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Илишаев тоже отметил, что община оказала помощь как малоимущим евреям в самом Дербенте, так и небольшим общинам в других городах Дагестана, чтобы они могли встретить Песах.

В Кизляре седера в текущем году не проводилось, отметил член местной еврейской общины. "Мы просто раздали продуктовые наборы, поскольку в общине в основном остались пожилые люди и им было трудно куда-то идти", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

В Хасавюрте Песах члены еврейской общины также отметили дома, рассказал один из членов местной еврейской общины. Он пояснил, что это было связано с ремонтом помещения, занимаемого общиной. "Мы сейчас проводим ремонт и надеемся закончить до следующего большого праздника, чтобы встретить его в отремонтированном помещении", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Все представители отметили, что ни во время праздника, ни в течение полугода до него после беспорядков на антисемитской почве в Махачкале и Хасавюрте они не сталкивались с проявлениями антисемитизма.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Беспорядки в Махачкале и Хасавюрте носили скорее антиизраильский, чем антисемитский характер, отметил на условиях анонимности специалист по Северному Кавказу.

"Практически все жители Дагестана, с которыми я общался, утверждали, что он не направлен против местных евреев, живущих в Дагестане. Организаторы акции также публично дистанцировались от расистской трактовки ее содержания. В то же время не очевидно, что рядовые участники протеста проводили жесткую грань между этими двумя пониманиями его сути, тем самым опасность перерастания антиизраильских выступлений в антисемитские нельзя недооценивать", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Палестино-израильский конфликт организаторы протеста определили как противостояние мусульман и их угнетателей, в результате чего протест явно апеллировал к исламской солидарности, отметил аналитик. "В то же время не только официальные, но и салафитские религиозные лидеры негативно восприняли его насильственный характер. По поводу сути протеста также звучали разные мнения. Так, например, отмечалось, что нет логики в том, чтобы предлагать евреям покидать землю Израиля, как принадлежащую палестинцам, и в то же время не пускать их в Дагестан", – сказал специалист по Северному Кавказу.

Насильственный характер акции во многом определялся тем, что любые попытки мирного пропалестинского протеста пресекались. Кроме того, сильных религиозных лидеров, которые могли обеспечить мирный организованный характер протеста, во второй половине 2010-х годов вытеснили, а те, кто пытался регулировать протест дистанционно, судя по всему, не смогли удержать контроль, добавил он.

Аналитик резюмировал, что таким образом протест носил в первую очередь антиизраильский характер и подпитывался религиозными чувствами и деколониальной повесткой. Однако не очевидно, что все его участники и сочувствующие четко отделяют антиизраильские настроения от антисемитских. Поэтому меры безопасности, принимаемые в связи с иудейскими праздниками и религиозными объектами, представляются вполне оправданными, хотя какие-либо серьезные угрозы еврейской общине Дагестане не просматриваются, подчеркнул он.

Число арестованных по делу о беспорядках в махачкалинском аэропорту достигло 130 человек, сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев.

"Сначала тех, кого там задержали, штрафовали и отпускали. Потом, после какого-то момента – отпускать перестали", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Следствие по этому делу затянулось, отметил Хадулаев. "Может, из-за нехватки следователей, сможет быть, еще из-за чего-то. По крайней мере, по моим данным, многие люди просто сидят под стражей, следователи к ним не приходят. Кроме того, говорят, что им недавно добавили в обвинение новую статью – 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения транспорта" из-за того, то они выбегали на взлетно-посадочную полосу", – рассказал член ОНК.

Напомним, боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали, в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

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