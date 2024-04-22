Иудеи юга России рассказали о планах встретить Песах в условиях небольших ограничений

22 апреля 2024, 04:04

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В Волгограде, Дагестане и Ставропольском крае праздничную трапезу седер планируется провести как обычно, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" представители местных еврейских общин. В то же время в Махачкале решено не проводить масштабные мероприятия в театре, а в Кисловодске седер будет проводиться с соблюдением необходимых мер безопасности.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году иудеи юга России рассказали о нехватке синагог. По словам представителей общин, по случаю Песаха 11 апреля прошли праздничные седеры, а малоимущие получили продуктовые наборы.

Песах (Еврейская Пасха) — праздник, который отмечается еврейским народом в честь Исхода евреев из египетского рабства. Считается одним из самых важных праздников иудаизма, говорится в публикации интернет-энциклопедии иудаизма toldot.ru.

Число участников праздничного седера в Волгограде остается стабильным, рассказала 21 апреля корреспонденту "Кавказского узла" председатель совета Волгоградского еврейского общинного центра Яэль Иоффе. «Она может чуть колебаться в зависимости от дня, на который приходится седер, поскольку многие представители старшего поколения опасаются возвращаться оттуда ночью. Но в принципе это 50-60 человек», - подчеркнула она.

По ее словам, община оказала благотворительную помощь примерно сотне человек – семьям с детьми и одиноким пожилым людям. «При поддержке Федерации еврейских общин СНГ мы вручили примерно 100 людям посылки с продуктами для Песаха, включая мацу, мясо, фрукты», - подчеркнула она.

Иоффе также рассказала о ситуации с антисемитизмом в Волгограде. Она отметила, что региональное УВД быстро отреагировало на возможность антисемитских проявлений в Волгограде. «Около синагоги был стационарный пост полиции, который потом трансформировался в автопатруль», - рассказала она. Кроме того, сам общественно-политический климат в области, по оценке Иоффе, не дает развиваться публичному антисемитизму.

В 2024 году Песах начинается с заходом солнца 22 апреля и заканчивается вечером 30 апреля, пишет "Лента.ру".

Как ожидается, в синагоге в Махачкале на седер соберется около 100 человек – столько же, сколько в прошлом году, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель Централизованной религиозной организации иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев. «Мы решили не проводить более масштабного мероприятия в театре из-за нестабильной обстановки», - заявил он.

Дибияев также отметил, что община оказала благотворительную помощь продуктовыми наборами дагестанским евреям, чтобы они могли встретить Песах.

В Хасавюрте на седер ориентировочно соберется около 20 человек, как и прошлом году, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представительница общины. «Может быть, чуть меньше, поскольку кто-то умер, а с другой стороны могут быть дети, приехавшие к родителям. Посидим, помолимся», - отметила она.

По ее словам, общине оказала благотворительную помощь община Дербента, прислав продукты, необходимые для проведения седера, у самой же общины средств нет. «Поэтому и синагога у нас остается не отреставрированной, и ворота кладбища настолько обветшали, что открываются сами, скот на кладбище заходит. Районные власти тоже помочь не могут», - отметила представительница общины.

Она также рассказала, что после волнений на антисемитской почве вокруг гостиницы «Фламинго» в октябре 2023 года больше никаких проявлений антисемитизма в городе не было. «В каких отношениях мы были с местным населением, в таких и остались», - подчеркнула она.

29 октября 2023 года сотни людей собрались у гостиницы "Фламинго" в Хасавюрте после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля. Силовики позволили участникам протестов убедиться, что среди постояльцев гостиницы лишь туристы из разных регионов России, после чего протестующие разошлись.

Пасхальный седер «пройдет как обычно с соблюдением всех необходимых мер безопасности», сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель еврейской общины Кисловодска, однако отказался конкретизировать число присутствующих, сославшись на упомянутые меры безопасности.

Представитель общины также заверил, что община оказывает помощь малоимущим для того, чтобы они могли провести седер. Что касается антисемитизма, то в еврейской общине Кисловодска заявили, что за последний год община «ни с чем подобным не сталкивалась».

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