Минобороны России признало потери своих военных на Украине

27 февраля 2022, 23:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Среди задействованных в специальной военной операции на Украине российских военнослужащих есть погибшие и раненые, впервые признало Минобороны России, не уточнив их числа. Украинская сторона сообщила о ракетно-бомбовых ударах по колоннам российской военной техники.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля Минобороны России сообщило, что российские военные полностью заблокировали украинские города Херсон и Бердянск, а также взяли под контроль Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном. Минобороны Украины констатировало, что российские военные "замедлили темпы продвижения вглубь территории страны". Глава администрации Харькова сообщил, что российские войска вошли в город. Украинские военные в пригороде Киева использовали при обстрелах запрещенные фосфорные боеприпасы, заявило Минобороны России. Украинское военное ведомство отчиталось об уничтожении российской танковой роты, а штаб ДНР сообщил о 15 занятых населенных пунктах.

Военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. Путин обозначил ее как "специальную военную операцию" в связи с ситуацией в Донбассе и сравнил с кампанией против террористов на Северном Кавказе в начале 2000-х годов. В тот же день украинские официальные источники сообщили о боях вдоль границ Украины. Ежедневно стороны конфликта рапортуют о потерях противника и своих достижениях. Сегодня была распространена информация о возможных переговорах на территории Белоруссии.

Погибшие и раненые есть среди российских военнослужащих, которые задействованы в специальной военной операции на Украине, сообщил сегодня со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова ТАСС.

Потери Вооруженных Сил России многократно меньше, чем у противника, заявил официальный представитель Минобороны. "Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил", - сказал Конашенков.

Немногие российские военнослужащие были захвачены в Украине в плен, добавил он.

Вчера, 26 февраля, глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Кулинского района, офицер Нурмагомед Гаджимагомедов. А сегодня дагестанец опознал сына в пленнике украинских военных. В "Комитете солдатских матерей", куда он обращался в поисках сына, сообщили о более 20 заявлений с Северного Кавказа по факту пленения военнослужащих, в том числе пятерых уроженцев Дагестана.

По словам Конашенкова, с начала военной операции российские военные поразили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины, уничтожили 254 украинских танка и других боевых бронированных машин, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов, 164 единицы специальной военной автотехники. 27 февраля уничтожено семь зенитных ракетных систем, в том числе одна С-300 возле Краматорска. Три ударных беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB-2 сбили в районе Чернигова, заявил Конашенков.

Группировка войск ЛНР при огневой поддержке вооруженных сил России успешно продвинулись еще на 4 километра, а подразделения ДНР продвинулись еще на 6 километров. "Освобождены поселения Нижнего, Гранитного и Гнутово", - написал 27 февраля представитель Минобороны России Игорь Конашенков на странице ведомства в Facebook.

Украинские военные нанесли ракетно-бомбовые удары по шести колоннам российской военной техники, сообщил сегодня Генштаб Украины на странице в Facebook. В сообщении указано про сбитые российские вертолет и беспилотник.

Против военных действий на Украине выступили российские ученые, журналисты и артисты. Кроме того, обращение к Путину с призывом остановить военный конфликт подписали более 6,4 тысячи медработников. Антивоенные пикеты проходят в России от Москвы и Санкт-Петербурга до Омска, говорится в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".