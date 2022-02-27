Передвижение российской военной техники на Украине. Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=sDWxIEJIm-E

27 февраля 2022, 23:59

Минобороны России признало потери своих военных на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Среди задействованных в специальной военной операции на Украине российских военнослужащих есть погибшие и раненые, впервые признало Минобороны России, не уточнив их числа. Украинская сторона сообщила о ракетно-бомбовых ударах по колоннам российской военной техники.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля Минобороны России сообщило, что российские военные полностью заблокировали украинские города Херсон и Бердянск, а также взяли под контроль Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном. Минобороны Украины констатировало, что российские военные "замедлили темпы продвижения вглубь территории страны". Глава администрации Харькова сообщил, что российские войска вошли в город. Украинские военные в пригороде Киева использовали при обстрелах запрещенные фосфорные боеприпасы, заявило Минобороны России. Украинское военное ведомство отчиталось об уничтожении российской танковой роты, а штаб ДНР сообщил о 15 занятых населенных пунктах.

Военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. Путин обозначил ее как "специальную военную операцию" в связи с ситуацией в Донбассе и сравнил с кампанией против террористов на Северном Кавказе в начале 2000-х годов. В тот же день украинские официальные источники сообщили о боях вдоль границ Украины. Ежедневно стороны конфликта рапортуют о потерях противника и своих достижениях. Сегодня была распространена информация о возможных переговорах на территории Белоруссии.

Погибшие и раненые есть среди российских военнослужащих, которые задействованы в специальной военной операции на Украине, сообщил сегодня со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова ТАСС.

Потери Вооруженных Сил России многократно меньше, чем у противника, заявил официальный представитель Минобороны. "Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил", - сказал Конашенков.

Немногие российские военнослужащие были захвачены в Украине в плен, добавил он.

Вчера, 26 февраля, глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Кулинского района, офицер Нурмагомед Гаджимагомедов. А сегодня дагестанец опознал сына в пленнике украинских военных. В "Комитете солдатских матерей", куда он обращался в поисках сына, сообщили о более 20 заявлений с Северного Кавказа по факту пленения военнослужащих, в том числе пятерых уроженцев Дагестана.

По словам Конашенкова, с начала военной операции российские военные поразили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины, уничтожили 254 украинских танка и других боевых бронированных машин, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов, 164 единицы специальной военной автотехники. 27 февраля уничтожено семь зенитных ракетных систем, в том числе одна С-300 возле Краматорска. Три ударных беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB-2 сбили в районе Чернигова, заявил Конашенков.

Группировка войск ЛНР при огневой поддержке вооруженных сил России успешно продвинулись еще на 4 километра, а подразделения ДНР продвинулись еще на 6 километров. "Освобождены поселения Нижнего, Гранитного и Гнутово", - написал 27 февраля представитель Минобороны России Игорь Конашенков на странице ведомства в Facebook.

Украинские военные нанесли ракетно-бомбовые удары по шести колоннам российской военной техники, сообщил сегодня Генштаб Украины на странице в Facebook. В сообщении указано про сбитые российские вертолет и беспилотник.

Против военных действий на Украине выступили российские ученые, журналисты и артисты. Кроме того, обращение к Путину с призывом остановить военный конфликт подписали более 6,4 тысячи медработников. Антивоенные пикеты проходят в России от Москвы и Санкт-Петербурга до Омска, говорится в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Кадыров пояснил задачи чеченских силовиков на Украине", "Более 723 тысяч человек подписали петицию против войны с Украиной", "Российские военные заявили об установлении полного контроля в Мелитополе".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

28 февраля 2022, 00:40

  • Военнослужащий из Калмыкии погиб на Украине

    Сержант российской армии Константин Манджиев погиб "в ходе спецоперации по защите Донбасса", сообщил сегодня глава Калмыкии Бату Хасиков. Ранее военкомат опровергал информацию о гибели уроженцев республики.

27 февраля 2022, 23:15

27 февраля 2022, 22:40

  • Два активиста арестованы в Волгограде после антивоенных пикетов

    Решением суда Владимир Тельпук и Галина Заболотнева признаны виновными в неповиновении полицейским и арестованы на трое и на двое суток соответственно. Аресты будут обжалованы, сообщила защита. Задержанная сегодня пикетчица Татьяна Хохлова отпущена из полиции без составления протокола.

27 февраля 2022, 21:50

27 февраля 2022, 21:15

  • 1 Отец пленного солдата из Дагестана сообщил подробности поиска своего сына

    Попавший в плен в Украине Магомедгаджи Магомедгаджиев служил контрактником менее года, рассказал его отец Гусейн Магомедгаджиев. Мужчина в поисках сына обращался в военкомат, но никакой информации там получить не смог. В "Комитете солдатских матерей", куда он также обращался, сообщили о более 20 заявлений с Северного Кавказа по факту пленения военнослужащих, в том числе пятерых уроженцев Дагестана.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи