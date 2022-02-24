Путин сравнил действия России в Донбассе со спецоперацией на Кавказе

24 февраля 2022, 06:43

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Вооруженные силы России приступили к военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, заявил сегодня Владимир Путин. Он сравнил начавшуюся операцию с кампанией против террористов на Северном Кавказе в начале 2000-х годов.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Министерству обороны России теми же указами было предписано "обеспечить осуществление вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира" на территории этих республик. Жители регионов СКФО и ЮФО неоднократно проводили акции протеста против ввода войск на территории юго-востока Украины. Так в течение нескольких дней, в том числе и 24 февраля, активисты из Краснодара, Ейска и Горячего Ключа провели одиночные пикеты.

Президент России Владимир Путин объявил сегодня о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", – сказал Владимир Путин в прямом эфире, трансляция которого велась на сайте телеканала "Россия 24".

Операцию вооруженных сил России в Донбассе он сравнил с операцией против террористов на Кавказе в начале 2000-годов. "Россия после развала СССР приняла новые геополитические реалии. Мы с уважением относимся и будем так же относиться ко всем вновь образованным на постсоветском пространстве странам. Мы уважаем и будем уважать их суверенитет, и пример тому помощь, которую мы оказали Казахстану, который столкнулся с трагическими событиями, с вызовом своей государственности и целостности. Но Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой исходящей с территории современной Украины. Напомню, что в 2000-2005 годах мы дали отпор террористам на Кавказе. Отстояли целостность нашего государства, сохранили Россию. В 2014 году поддержали крымчан и севастопольцев, а в 2015 году применили вооруженные силы, чтобы поставить надежный заслон проникновению террористов из Сирии", – сказал Владимир Путин.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".