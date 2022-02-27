Кадыров порекомендовал Путину ужесточить военные действия на Украине

27 февраля 2022, 16:54

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Российские военные действуют на Украине медленно и неэффективно, заявил Рамзан Кадыров, посоветовав Путину как верховному главнокомандующему отдать приказ о "решительном штурме" украинских населенных пунктов.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля Рамзан Кадыров объявил, что чеченские бойцы отправились на Украину, чтобы выполнять приказы Владимира Путина и защищать украинский народ. Днем ранее, 25 февраля, Кадыров продемонстрировал готовность отправить бойцов на Украину, собрав в Грозном 12 тысяч силовиков и военнослужащих. По его словам, отправиться на Украину готовы более 70 тысяч человек. В тот же день руководитель гостелеканала "Грозный" сообщил, что "кадыровцы в составе российской армии находятся на Украине".

Военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры, чтобы избежать гибели людей. Сегодня он отказался провести переговоры на территории Белоруссии, предложив в качестве альтернативы Варшаву, Будапешт, Стамбул или Баку. Российская делегация уже прибыла в белорусский Гомель по предложению украинской стороны, отметил пресс-секретарь президента России.

Операция российских войск на Украине продолжается четвёртый день, и уже "настало время принимать конкретное решение и начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины", заявил сегодня Рамзан Кадыров.

"Харьков с Киевом от бандеровцев не очистить на одних "Тиграх", "Уралах" и УАЗиках. Они там вооружены до зубов новым оружием, амуницией, тяжелой техникой последнего поколения, а мы с ними все еще возимся в надежде на благоразумие украинских властей и руководства вооруженных сил", - написал он в своем Telegram-канале.

Сегодня Минобороны России сообщило, что российские военные заблокировали Херсон и Бердянск, а также взяли под контроль Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном. Минобороны Украины констатировало, что российские военные "замедлили темпы продвижения вглубь территории страны". Глава администрации Харькова сообщил, что российские войска вошли в город.

Глава Чечни счел медлительными и неэффективными действия российских военных. "Я сам лично не раз разрабатывал тактику и стратегию против террористов, участвовал в боях. В моем понимании выбранная тактика на Украине слишком медлительная. Она длится долго и, на мой взгляд, неэффективна. Надо уже освобождать города и населённые пункты [Украины]. Полная координация действий военных, грамотная расстановка сил и решительный штурм. Все! Больше ничего не нужно", - заявил Кадыров.

По его мнению, "надо закончить начатое и без оглядки идти только вперед" и "будь что будет". "На войне и убивают, и разрушают. Без этого никак, к сожалению. Но если украинский народ и вооруженные силы не хотят с нами вести диалог, отмахиваются от переговоров и не намерены принимать меры в отношении нацистов и шайтанов, то мы обязаны закончить начатое и сделать это оперативно", - говорится в публикации.

"Я прошу руководство страны, верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина дать всем спецподразделениям соответствующий приказ", - написал глава региона.

Еще в декабре 2021 года Рамзан Кадыров публично заявил, что украинский вопрос – это его уровень, и, если бы ему поручили, то он давно "присоединил бы к Чеченской Республике Украину, или давно забрал бы". В январе Кадыров повторил, что на месте главы государства "давно забрал бы Украину", отправив туда войска. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил Кадырову, что внешняя политика государства – прерогатива Владимира Путина. Кадыров в ответ назвал свои слова личной позицией. Говоря о вводе войск на Украину, глава Чечни не располагал информацией о готовящейся спецоперации, но уловил веяния из Кремля, которыми и были продиктованы его заявления, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Напомним, против военных действий на Украине выступили российские ученые, журналисты и артисты. Кроме того, обращение к Путину с призывом остановить военный конфликт подписали более 6,4 тысячи медработников. Антивоенные пикеты проходят в России от Москвы и Санкт-Петербурга до Омска, говорится в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".