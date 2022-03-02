Убитые на Украине чеченские бойцы похоронены на родине

02 марта 2022, 12:50

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Военнослужащие Абдулбек Тарамов и Тамирлан Исаев, погибшие на Украине, похоронены на родине, их семьям обещано по миллиону рублей от фонда имени Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта Рамзан Кадыров сообщил, что два уроженца Чечни погибли на Украине, ещё шестеро получили ранения. Это "был их выбор профессии", уточнил он, добавив, что "эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность двух стран".

Первое свидетельство присутствия чеченских военных на Украине появилось 26 февраля, но до 1 марта Рамзан Кадыров опровергал сообщения о потерях, говорится в справках "Кавказского узла" "Чеченцы на Украине: факты и домыслы" и "Главное о кадыровцах на Украине".

В Чечне прошли похороны двух погибших на Украине военнослужащих Минобороны – Абдулбека Тарамова и Тамирлана Исаева, сообщило вечером 1 марта ИА "Чечня Сегодня".

На похоронах кадий Курчалоевского района Саид-Хасан Вакаев объявил, что семьи Тарамова и Исаева получат по миллиону рублей от фонда имени Ахмата Кадырова, уточнило агентство.

Кроме того, Рамзан Кадыров пояснил, что в регионах семьи погибших военных получат по миллиону рублей от Минобороны и еще более миллиона рублей - из федерального бюджета, сообщило агентство на своей странице в Instagram.

Видео с места похорон опубликовано, в частности, в Instagram-паблике eldit_net, на который подписаны 164 тысячи пользователей. На кадрах видны несколько десятков мужчин, один из них говорит на чеченском языке, остальные молча слушают.

"Наш глава знает про это, он попросил от себя передать соболезнования. От фонда, названного в честь Ахмата-хаджи, мёртвые уже мертвы, хоть для живых, которые остались, будет помощь, передал вам один миллион рублей и одну корову. Пусть Аллах примет эту милостыню. Пусть эта милостыня станет причиной того, что Аллах поможет тем парням, которые ещё находятся на Украине", - сказал выступающий, слова которого перевел на русский язык "Кавказский узел".

21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Напомним, Минобороны России лишь вечером 27 февраля впервые с начала военной операции признало, что среди российских военнослужащих есть погибшие и раненые, но не уточнило их число.

О гибели земляков сообщали, помимо главы Чечни, руководители и других регионов юга России. Так, 26 февраля глава Дагестана сообщил, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Кулинского района, офицер Нурмагомед Гаджимагомедов. 28 февраля глава Калмыкии обнародовал сведения о гибели сержанта Константина Манджиева.

1 марта о гибели земляков в боевых действиях на Украине сообщили пять руководителей южных регионов: губернаторы Астраханской области и Краснодарского края, а также главы Чечни, Кабардино-Балкарии и Ингушетии.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".