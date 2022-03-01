Спецоперация на Украине. Фото: пресс-служба Минобороны РФ

01 марта 2022, 20:42

Глава Ингушетии сообщил о гибели уроженцев республики на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военнослужащие из Ингушетии погибли в ходе спецоперации на Украине, в республике отменены все праздничные мероприятия, сообщил сегодня Махмуд-Али Калиматов. 

Как писал "Кавказский узел", военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. 26 февраля глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Кулинского района, офицер Нурмагомед Гаджимагомедов. 28 февраля глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил о гибели сержанта российской армии Константина Манджиева. На Украине погибли два уроженца Чечни, еще четверо получили ранения, заявил сегодня Рамзан Кадыров. Глава Кубани Вениамин Кондратьев сегодня сообщил о гибели капитана российской армии Александра Лысенко, а глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков проинформировал о гибели четырех уроженцев республики.

1 марта Минобороны России сообщило, что российские военные заблокировали выход украинских войск к Азовскому морю. Власти Харькова и Украины заявили сегодня о ракетном обстреле города, Минобороны России не прокомментировало эту информацию.  О военном конфликте на Украине можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Сообщение о гибели уроженцев Ингушетии опубликовал сегодня глава республик Махмуд-Али Калиматов. "Ингушетия понесла первые военные потери. При исполнении служебного долга в ходе специальной операции по защите Донбасса погибли наши земляки", - написал он на своей странице в Instagram.

"Понимаю, как тяжело сейчас их родным и близким, и искренне разделяю их горе. Мы сделаем всё, чтобы поддержать их семьи и оказать им посильную помощь", - подчеркивается в сообщении.

В сообщении не указано число погибших, однако СМИ со ссылкой на Instagram Калиматова проинформировали о гибели четырех уроженцев республики. "Четверо военнослужащих из Ингушетии погибли на Украине - глава республики", - сообщил "Интерфакс".

Сообщение на странице Калиматова в Instagram было отредактировано, следует из отметки под ним.

В Ингушетии отменили все праздничные мероприятия из-за гибели военнослужащих на Донбассе при проведении специальной операции, пишет газета "Ингушетия". "Проходят похороны погибших, в республике траур, нам не до празднований сейчас", — привело издание слова Калиматова.

Напомним, военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. Лишь вечером 27 февраля Минобороны России впервые с начала военной операции признало, что среди российских военнослужащих есть погибшие и раненые, но не уточнило их число.

28 февраля в Белоруссии состоялись переговоры делегаций России и Украины, стороны "нашли точки соприкосновения" и договорились продолжить их обсуждение в ходе второго раунда, который состоится в ближайшие дни, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский. Основной темой обсуждения стало прекращение огня, переговоры продолжатся после консультаций с руководством стран, уточнил член украинской делегации Михаил Подоляк.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Над аэродромом Таганрога сбита украинская ракета", "Власти Харькова сообщили о новых обстрелах города", "Пользователи Instagram выступили против участия чеченцев в боях на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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