01 марта 2022, 20:42
Глава Ингушетии сообщил о гибели уроженцев республики на Украине
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Военнослужащие из Ингушетии погибли в ходе спецоперации на Украине, в республике отменены все праздничные мероприятия, сообщил сегодня Махмуд-Али Калиматов.
Как писал "Кавказский узел",
1 марта Минобороны России сообщило, что российские военные заблокировали выход украинских войск к Азовскому морю. Власти Харькова и Украины заявили сегодня о ракетном обстреле города, Минобороны России не прокомментировало эту информацию. О военном конфликте на Украине можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".
Сообщение о гибели уроженцев Ингушетии опубликовал сегодня глава республик Махмуд-Али Калиматов. "Ингушетия понесла первые военные потери. При исполнении служебного долга в ходе специальной операции по защите Донбасса погибли наши земляки", - написал он на своей странице в Instagram.
"Понимаю, как тяжело сейчас их родным и близким, и искренне разделяю их горе. Мы сделаем всё, чтобы поддержать их семьи и оказать им посильную помощь", - подчеркивается в сообщении.
В сообщении не указано число погибших, однако СМИ со ссылкой на Instagram Калиматова проинформировали о гибели четырех уроженцев республики. "Четверо военнослужащих из Ингушетии погибли на Украине - глава республики", - сообщил "Интерфакс".
Сообщение на странице Калиматова в Instagram было отредактировано, следует из отметки под ним.
В Ингушетии отменили все праздничные мероприятия из-за гибели военнослужащих на Донбассе при проведении специальной операции, пишет газета "Ингушетия". "Проходят похороны погибших, в республике траур, нам не до празднований сейчас", — привело издание слова Калиматова.
Напомним, военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. Лишь вечером 27 февраля Минобороны России впервые с начала военной операции признало, что среди российских военнослужащих есть погибшие и раненые, но не уточнило их число.
28 февраля в Белоруссии состоялись переговоры делегаций России и Украины, стороны "нашли точки соприкосновения" и договорились продолжить их обсуждение в ходе второго раунда, который состоится в ближайшие дни, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский. Основной темой обсуждения стало прекращение огня, переговоры продолжатся после консультаций с руководством стран, уточнил член украинской делегации Михаил Подоляк.
Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".
Автор: "Кавказский узел"