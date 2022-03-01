Коков сообщил о гибели на Украине четырех военных из Кабардино-Балкарии

01 марта 2022, 14:46

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Четверо военнослужащих из Кабардино-Балкарии погибли в ходе военной спецоперации российских войск на Украине, сообщил сегодня глава республики Казбек Коков. Он пообещал оказать поддержку их семьям.

Как писал "Кавказский узел", военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. 26 февраля глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Кулинского района, офицер Нурмагомед Гаджимагомедов. 28 февраля глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил о гибели сержанта российской армии Константина Манджиева. На Украине погибли два уроженца Чечни, еще четверо получили ранения, заявил сегодня Рамзан Кадыров. Глава Кубани Вениамин Кондратьев сегодня сообщил о гибели капитана российской армии Александра Лысенко.

28 февраля Минобороны России сообщило, что российские военные полностью заблокировали украинские города Херсон и Бердянск, а также взяли под контроль Геничевск, сегодня Минобороны на 14.23 мск не выступило с брифингом, который проводился в последние дни ежедневно. Служба ЧС Украины сообщила сегодня о ракетном обстреле Харькова. народная милиция ЛНР отчиталась о взятии под контроль 15 населенных пунктов, штаб территориальной обороны ДНР - 29 населенных пунктов. О военном конфликте на Украине можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Глака Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил о гибели четырех военнослужащих. "С прискорбием и огромным сожалением должен сообщить о том, что при исполнении служебного долга в ходе специальной операции по защите Донбасса, проявив мужество и героизм, погибли четыре наших земляка", - заявил сегодня глава республики.

Он выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать им поддержку. "Это невосполнимая утрата. Они отдали свои жизни ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа. Мы всегда будем их помнить. Семьям погибших будет оказана всемерная поддержка", - говорится в сообщении на сайте главы республики. Имена и фамилии погибших в сообщении не указаны.

Напомним, 27 февраля Минобороны России признало потери своих военных в Украине, не уточнив их числа.