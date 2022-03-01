Харьков пострадал от ракетного удара

01 марта 2022, 12:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Шесть человек получили сегодня ранения при ракетном ударе по центру Харькова, сообщили украинские спасатели. Накануне местные власти сообщали об обстреле жилого массива в городе. Минобороны России пока не отчитывалось о ситуации в районе Харькова. Власти ДНР и ЛНР заявили, что взяли под контроль около 35 населенных пунктов.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 февраля Минобороны России сообщило об открытии безопасного коридора по трассе Киев – Васильков для киевлян, которые хотели бы покинуть город. Оборонное ведомство Украины заявило, что попытки российских военных взять Киев оказались безуспешными, а в мэрии Киева опровергли сведения о том, что Киев окружен. Открытие коридора для эвакуации киевлян не связано с подготовкой бомбардировки города, поскольку военная спецоперация, в отличие от войны, не предполагает ударов по жилым кварталам, указали опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры, чтобы избежать гибели людей. 27 февраля он отказался провести переговоры на территории Белоруссии, и переговоры в белорусском Гомеле не состоялись. 28 февраля в Гомельской области прошел первый раунд переговоров между российской и украинской делегациями.

Сегодня утром по центру Харькова был нанесен ракетный удар. "По предварительной информации, есть попадание в здание Харьковской ОГА, оперного театра, филармонии и часть жилого массива. <…> Шесть человек получили ранения, один из них ребенок. Число погибших уточняется", – сообщила на своей странице в Facebook служба ЧС Украины.

Ведомство также опубликовано видео, на котором показан момент ракетного удара. На кадрах показано четырехэтажное здание, около которого стоят машины на парковке, также автомобили едут по проезжей части, которая расположена рядом со зданием. Ходят люди. Затем на кадрах виден предмет, который упал между парковкой ЧС машинами и зданием, после чего последовал взрыв. Затем показано здание после взрыва. "Люди есть там", – слышен голос за кадром. "Есть", – ответил другой голос.

На кадрах еще одного ролика показана площадь в Харькове, на которую упала ракета, после взрыва. Площадь завалена обломками, в окнах зданий выбиты стекла. На третьем видео показаны спасатели, которые разбирают завалы внутри здания, также на кадрах показан автомобиль с выбитыми стеклами, и помятым кузовом, который стоит рядом с поврежденным зданием. "Это моя машина", – слышен за кадром голос мужчины.

По данным властей Харькова, на 14.34 (15.34 мск) 28 февраля за сутки в местную больницу поступили 44 раненных, при последнем обстреле ранения получили 15 военных и 16 мирных жителей. Из поступивших в больницу умерли двое военных и пятеро мирных жителей.

Вчера, 28 февраля, глава Харьковской областной администрации Олег Синегубова заявил об обстрелах живых массивов города. По его словам, под обстрелом оказались районы Алексеевка, Павлово Поле и Салтовка, расположенные на севере Харькова, сообщалось в ТГ-канале Синегубова.

О ракетном обстреле Харькова также сообщалось 28 февраля. О том, что по городу начали наносить авиаудары, сообщил председатель Центра общественно-политических процессов и международных исследований при почетном консульстве Азербайджана в Харькове Самир Адыгезалли.

Военные ЛНР взяли под контроль 15 населенных пунктов, сообщила Народная милиция республики. "Подразделениями оборонного ведомства от вооруженных формирований Украины освобождены населенные пункты Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Камышное", – сообщила милиция сегодня в своем Telegram-канале.

На 1 марта 2022 года военные Донецкой народной республики взяли под контроль 29 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем вооруженных сил Украины, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гранитное, Гнутово, Бугас, Старомарьевка, Мирное, Каменка, Новоселовка, Новоселовка Вторая, Кременевка, Федоровка, Заможное, Широкино, Талаковка", – приведены в сообщении в Telegram-канале штаба названия перешедших под контроль ДНР населенных пунктов.

На 12.55 мск Минобороны России не выступало с ежедневным брифингом о ситуации в зоне проведения специальной военной операции, который был в последние дни регулярно.

Военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. Вечером 27 февраля Минобороны России впервые с начала операции признало, что среди российских военнослужащих есть погибшие и раненые, но не уточнило их число. О военном конфликте на Украине можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".