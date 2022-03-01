01 марта 2022, 11:18

Глава Кубани сообщил о гибели капитана российской армии на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Капитан российской армии Александр Лысенко погиб в боях на Украине, сообщил губернатор Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. 26 февраля глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Кулинского района, офицер Нурмагомед Гаджимагомедов. 28 февраля глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил о гибели сержанта российской армии Константина Манджиева. На Украине погибли два уроженца Чечни, еще четверо получили ранения, заявил сегодня Рамзан Кадыров.

28 февраля Минобороны России сообщило, что российские военные полностью заблокировали украинские города Херсон и Бердянск, а также взяли под контроль Геничевск. Штаб обороны ДНР отчитался о 15 занятых населенных пунктах, а Минобороны Украины – об уничтожении танковой роты российской армии. О военном конфликте на Украине можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Уроженец Краснодарского края Александр Лысенко погиб при спецоперации на Украине, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким капитана российской армии Александра Лысенко. Наш земляк участвовал в специальной операции на Украине. Командир разведроты погиб при исполнении воинского долга, защищая интересы нашей Родины. У него остались жена и двое детей. Прощание с Александром Лысенко пройдет сегодня в Кавказском районе", - написал Кондратьев в своей Telegram-канале.

Напомним, 27 февраля Минобороны России признало потери своих военных в Украине, не уточнив их числа.

Новости о влиянии событий в Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Кадыров признал потери среди чеченских бойцов на Украине", "Турция закрыла Черноморские проливы для военных судов", "Гарибашвили объяснил отказ поддержать санкции против России".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

01 марта 2022, 11:02

01 марта 2022, 10:37

01 марта 2022, 09:51

01 марта 2022, 09:36

01 марта 2022, 09:17

  • 1 Объявление джихада на Украине привлекло внимание исламоведов

    Джихад может объявить имам, представитель власти или духовный лидер, указали опрошенные "Кавказским узлом" религиоведы, комментируя слова муфтия Чечни Салаха Межиева об отправке земляков на Украину. Объявляя джихад, муфтию следовало подчеркнуть, что это касается военнослужащих, а не всех мусульман, пояснили они.

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