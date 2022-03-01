01 марта 2022, 11:18
Глава Кубани сообщил о гибели капитана российской армии на Украине
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Капитан российской армии Александр Лысенко погиб в боях на Украине, сообщил губернатор Краснодарского края.
Как писал "Кавказский узел",
28 февраля Минобороны России сообщило, что российские военные полностью заблокировали украинские города Херсон и Бердянск, а также взяли под контроль Геничевск. Штаб обороны ДНР отчитался о 15 занятых населенных пунктах, а Минобороны Украины – об уничтожении танковой роты российской армии. О военном конфликте на Украине можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".
Уроженец Краснодарского края Александр Лысенко погиб при спецоперации на Украине, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким капитана российской армии Александра Лысенко. Наш земляк участвовал в специальной операции на Украине. Командир разведроты погиб при исполнении воинского долга, защищая интересы нашей Родины. У него остались жена и двое детей. Прощание с Александром Лысенко пройдет сегодня в Кавказском районе", - написал Кондратьев в своей Telegram-канале.
Напомним, 27 февраля Минобороны России признало потери своих военных в Украине, не уточнив их числа.
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Автор: "Кавказский узел"