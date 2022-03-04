Исламоведы пояснили смысл заявления чеченского богослова о ваджибе

04 марта 2022, 22:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Слова чеченского богослова Асвада Хареханова о спецоперации на Украине являются разъяснением заявления муфтия о джихаде и указывают на обязательное участие в ней военных из Чечни, отметили исламоведы Дмитрий Микульский и Леонид Сюкийянен. Объявление военной операции ваджибом соответствует установкам Кремля, указал политолог Алексей Малашенко.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля Рамзан Кадыров объявил, что чеченские бойцы отправились на Украину, чтобы выполнять приказы Владимира Путина и защищать украинский народ. Днем ранее он продемонстрировал готовность отправить бойцов на Украину, собрав в Грозном 12 тысяч силовиков и военнослужащих. По его словам, отправиться на Украину готовы более 70 тысяч человек. 28 февраля муфтий республики Салах Межиев объявил, что чеченские бойцы, уехавшие на Украину, "пошли на джихад" и воюют ради Аллаха. Джихад может объявить имам, представитель власти или духовный лидер, указали опрошенные "Кавказским узлом" религиоведы, комментируя слова муфтия Чечни Салаха Межиева об отправке земляков на Украину. Объявляя джихад, муфтию следовало подчеркнуть, что это касается военнослужащих, а не всех мусульман, пояснили они.

Заместитель министра образования и науки Чечни, имам центральной мечети Гудермеса, доктор шариатских наук Асвад Хареханов прокомментировал участие жителей республики в специальной военной операции России на Украине с точки зрения шариата, следует из видео в Instagram "Грозный информ" от 2 марта.

По его словам, жители Чечни имеют российские паспорта, что накладывает на них определенные обязательства перед государством. "Мы живем в Российской Федерации, и наша обязанность защищать страну, мы защищаем свою землю, в первую очередь. А наша земля - это земля мусульман. (...) Мы видим, что происходит мире, что делает НАТО, что делает Евросоюз. Наша обязанность, принять участие в том, чтобы это бедствие не пришло к нам. Защитить нашу страну от Запада - это ваджиб для нас", - перевел "Кавказский узел" слова Хареханова.

Джихад и ваджиб -- совершенно разные вещи, которые нельзя сравнивать друг с другом, уверен ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Дмитрий Микульский. "Это совершенно разные вещи, которые сложно сравнивать друг с другом. Джихад дословно означает "крайнее усилие". Он, согласно мусульманскому вероучению, бывает трех видов. Джихад души: когда человек сам себя исправляет. Джихад имущества: когда человек ради общины жертвует часть своего имущества. Джихад меча: когда мусульманин участвует в войне против иноверцев. А ваджиб – это некое установление, которое мусульманин должен исполнять. Например, молитва", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Военный джихад не включает в себя агрессивные войны, пограничные столкновения, межнациональную рознь и клановые противоречия, любые попытки завоевания, угнетения, колонизации и эксплуатации, а также насильственное склонение людей к принятию чужой веры, говорится в справке "Кавказского узла" "Джихад".

По его словам, своим выступлением чеченский богослов обосновал то, что ранее сказал муфтий Чечни, назвав "джихадом" участие чеченцев в спецоперации на Украине. "Это своего рода дополнительное обоснование из уст человека, которого считают авторитетным богословом в Чечне. Но я о нем слышу впервые", - сказал он.

Асвад Хареханов попытался объяснить слова муфтия, согласился профессор ВШЭ, доктор юридических наук, исламовед Леонид Сюкияйнен. "Ваджиб" в переводе с арабского означает "обязательный". Это не термин, который можно сопоставить с джихадом и сравнивать с ним. Насколько я понимаю, богослов говорил, что джихад чеченцев является ваджибом, то есть обязательным. Я много раз говорил, что нет смысла использовать так много арабских слов в своих выступлениях, поскольку они часто вводят слушателей в заблуждение и затрудняют речь для понимания", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, речь богослова является продолжением выступления муфтия Чечни. "Это не противоречие, а продолжение этой линии. Богослов решил объяснить, что заявленный муфтием джихад является обязательным для чеченцев. Видимо, после речи муфтия появилась необходимость дополнительного объяснения. Вот они и решил таким образом объяснить", - отметил он.

Сюкияйнен также отметил, что ранее не слышал о Асваде Хареханове. "Мне он не знаком. Я о нем ничего не слышал и не знаю, какой он богослов", - подчеркнул он.

Слова богослова - это не смягчение позиции, ранее озвученной муфтием Чечни о кампании на Украине как джихаде, подчеркнул руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко. "Это, напротив, дополнительное обоснование из уст авторитетного человека для того, чтобы закрепить сказанное муфтием. Особенно важно обратить внимание на цитату "защитить нашу страну от Запада - это ваджиб для нас". Это именно то, что говорит Кремль. Сейчас ведь идет борьба против коллективного Запада, и представители Чечни, как всегда, очень хорошо улавливают эти веяния московской политики", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Еще в декабре 2021 года Рамзан Кадыров публично заявил, что украинский вопрос – это его уровень, и, если бы ему поручили, то он давно "присоединил бы к Чеченской Республике Украину, или давно забрал бы". В январе Кадыров повторил, что на месте главы государства "давно забрал бы Украину", отправив туда войска. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил Кадырову, что внешняя политика государства – прерогатива Владимира Путина. Кадыров в ответ назвал свои слова личной позицией. Говоря о вводе войск на Украину, глава Чечни не располагал информацией о готовящейся спецоперации, но уловил веяния из Кремля, которыми и были продиктованы его заявления, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Он также отметил, что, используя слово "ваджиб", богослов хотел подчеркнуть, что участие в военной кампании на территории Украины является обязательным джихадом для чеченцев. "Чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений относительно позиции чеченских религиозных деятелей", - добавил он.

"Хареханов - первый чеченский доктор шариатских наук", - добавил Малашенко, воздержавшись от других комментариев о богослове.

"Кавказский узел" также писал, что 27 февраля Рамзан Кадыров раскритиковал военное руководство России за медлительность и неэффективность боевых действий на Украине и призвал Владимира Путина "начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины". 1 марта, озвучив данные о гибели на Украине двух чеченских бойцов, Кадыров вновь призвал к крупномасштабным боевым действиям. 3 марта он призвал Путина как верховного главнокомандующего не останавливать спецоперацию на Украине, а в ночь на 4 марта попросил Путина отдать приказ о взятии Харькова и Киева.

Первое свидетельство присутствия чеченских военных на Украине появилось 26 февраля, но до 1 марта Рамзан Кадыров опровергал сообщения о потерях, говорится в справках "Кавказского узла" "Чеченцы на Украине: факты и домыслы" и "Главное о кадыровцах на Украине".

Напомним, военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля, но Минобороны России впервые признало потери лишь 27 февраля, при этом не уточнив число погибших. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, после этого новые данные не озвучивались. 26 февраля, за день до сообщения Минобороны о потерях, глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о гибели военнослужащего из Дагестана. С 28 февраля о гибели земляков начали сообщать руководители и других регионов юга России.

3 марта по итогам второго раунда переговоров делегации России и Украины смогли договориться о мерах безопасности при эвакуации мирных жителей и поставке лекарств и продовольствия в города Украины. Однако представитель украинской делегации Михаил Подоляк отметил, что Украина на переговорах не получила результатов, на которые рассчитывала.

Минобороны России 3 марта заявило о готовности к созданию гуманитарных коридоров для вывоза людей из крупных городов Украины в безопасные места. Обстановку в Мариуполе оборонное ведомство охарактеризовало как катастрофическую, а в Киеве, Харькове и Сумах – как крайне сложную. Подробнее об этом военном конфликте можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".