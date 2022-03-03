Кадыров объявил награду за головы украинских командиров

03 марта 2022, 18:55

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По 500 тысяч долларов пообещал сегодня выплатить глава Чечни Рамзан Кадыров за головы командиров украинских батальонов, а также чеченского батальона, который принимает участие в боях на стороне Украины. По его словам, эти средства будут предоставлены "добровольцами".

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля Рамзан Кадыров объявил, что чеченские бойцы отправились на Украину, чтобы выполнять приказы Владимира Путина и защищать украинский народ. Днем ранее он сообщил, что отправиться на Украину из Чечни готовы более 70 тысяч человек. 2 марта глава Чечни пообещал покончить с участниками боевых действий на Украине, которые называют себя чеченцами и выступают против российских военных.

На стороне Украины в 2014–2015 годах принимали активное участие в боевых действиях два добровольческих чеченских батальона. К 2019 году они разоружились. По некоторым данным, сейчас они участвуют в обороне Киева. Наличие чеченцев, воюющих на стороне Украины, подтвердил и Кадыров, пообещав уничтожить их, где бы они ни находились, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченцы на Украине: факты и домыслы".

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду в размере 500 тысяч долларов за головы командиров украинских националистов и чеченцев, которые участвуют в боях на стороне Украины."Объявляется награда за головы командиров украинских националистов: бандеровцев, "Азова", дудаевского батальона (...)", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что это заявление он сделал не как чиновник, а как доброволец "от имени патриотов России". По его словам, выплата награды будет обеспечена из средств "таких же добровольцев, имеющие финансовые возможности", которые "изъявили желание выплатить по 500 тысяч долларов за голову каждого командира", следует из сообщения.

Также Кадыров обратился к руководству Вооруженных сил Украины и Службы безопасности Украины, заявив, что они "должны были разобраться в ситуации и встать бок о бок с российскими подразделениями". Кадыров дал советы и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он порекомендовал ему "одуматься и понять, что его не спасут никакие бункеры". "Выход из ситуации один — полное выполнение условий российской стороны", - сказал Кадыров.

"Кавказский узел" также писал, что 1 марта Рамзан Кадыров сообщил, что два уроженца Чечни погибли на Украине, ещё шестеро получили ранения. Это "был их выбор профессии", уточнил он, добавив, что "эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность двух стран". В тот же день стало известно, что погибшие военнослужащие Абдулбек Тарамов и Тамирлан Исаев были похоронены на родине, их семьям обещали по миллиону рублей от фонда имени Кадырова. Кремль санкционировал высказывания главы Чечни по ситуации на Украине, считает кавказовед Руслан Кутаев, прокомментировавший публикации Кадырова видеороликов из зоны боев и озвученные им данные о потерях чеченских силовиков. Эти видео и выбранное время для обнародования данных о гибели военных - собственная инициатива Кадырова, уверен политолог Алексей Малашенко.

21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".