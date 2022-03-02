Вооруженные люди. Скриншот видео из Telegram-канала Рамзана Кадырова. https://t.me/RKadyrov_95/1299

02 марта 2022, 00:30

Кадыров пригрозил расправой воюющим на стороне Украины чеченцам

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава Чечни пообещал покончить с участниками боевых действий на Украине, которые называют себя чеченцами и выступают против российских военных.   

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля Рамзан Кадыров объявил, что чеченские бойцы отправились на Украину, чтобы выполнять приказы Владимира Путина и защищать украинский народ. Днем ранее он сообщил, что отправиться на Украину из Чечни готовы более 70 тысяч человек. 27 февраля Кадыров опроверг информацию о том, что на Украине убиты военные из Чечни, в том числе командир полка войск Нацгвардии Магомед Тушаев и командир ОМОН "Ахмат-Грозный" Анзор Бисаев. Сегодня он сообщил, что на Украине погибли два уроженца Чечни, ещё шестеро получили ранения, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченцы на Украине: факты и домыслы".

Рамзан Кадыров 1 марта вечером в своем Telegram-канале разместил видео, которое сопроводил словами "Нацики, бандеровцы и шайтаны (называющие себя «чеченцами») мы скоро дойдём до вас! Только не сбегайте, мы хотим с вами покончить, в одном месте и за раз!" На видео снято, как по заснеженной местности идет пешая колонна людей в камуфляже и с оружием.

Напомним, 26 февраля проживающий в Великобритании Ахмед Закаев, один из лидеров непризнанной Чеченской Республики Ичкерия*, предложил президенту Украины направить в зону боевых действий выходцев из Чечни, проживающих в Европе.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. Целью российских военных Путин определил "демилитаризацию и денацификацию Украины". В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе". Коротко об участии чеченских силовиков в спецоперации на Украине можно прочитать в обновляемой справке «Кавказского узла» «Главное о кадыровцах на Украине».

* Чеченская Республика Ичкерия и ее органы власти – не то же самое, что запрещенная в России организация «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», которая 4 февраля 2003 года Верховным судом России признана террористической.

Примечание:

"Объявление джихада на Украине привлекло внимание исламоведов", "Муфтий Чечни объяснил джихадом участие земляков в военном конфликте на Украине", "Кадыров уловил веяния из Москвы по украинскому вопросу".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

02 марта 2022, 01:51

02 марта 2022, 01:15

01 марта 2022, 23:55

  • Роскомнадзор начал блокировать сайты "Дождя"* и "Эха Москвы"

    Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*, обвинив их в публикации ложные сведений о действиях российской армии на Украине. Главный редактор "Эха Москвы" сообщил, что радиостанция была отключена от эфира.

01 марта 2022, 23:05

01 марта 2022, 22:16

  • Акция протеста прошла у посольства России в Баку

    Активисты Азербайджанской партии демократии и благоденствия провели недалеко от здания посольства России акцию протеста против спецоперации на Украине. Пять человек были задержаны полицией и впоследствии отпущены.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи