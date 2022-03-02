Кадыров пригрозил расправой воюющим на стороне Украины чеченцам

02 марта 2022, 00:30

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Глава Чечни пообещал покончить с участниками боевых действий на Украине, которые называют себя чеченцами и выступают против российских военных.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля Рамзан Кадыров объявил, что чеченские бойцы отправились на Украину, чтобы выполнять приказы Владимира Путина и защищать украинский народ. Днем ранее он сообщил, что отправиться на Украину из Чечни готовы более 70 тысяч человек. 27 февраля Кадыров опроверг информацию о том, что на Украине убиты военные из Чечни, в том числе командир полка войск Нацгвардии Магомед Тушаев и командир ОМОН "Ахмат-Грозный" Анзор Бисаев. Сегодня он сообщил, что на Украине погибли два уроженца Чечни, ещё шестеро получили ранения, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченцы на Украине: факты и домыслы".

Рамзан Кадыров 1 марта вечером в своем Telegram-канале разместил видео, которое сопроводил словами "Нацики, бандеровцы и шайтаны (называющие себя «чеченцами») мы скоро дойдём до вас! Только не сбегайте, мы хотим с вами покончить, в одном месте и за раз!" На видео снято, как по заснеженной местности идет пешая колонна людей в камуфляже и с оружием.

Напомним, 26 февраля проживающий в Великобритании Ахмед Закаев, один из лидеров непризнанной Чеченской Республики Ичкерия*, предложил президенту Украины направить в зону боевых действий выходцев из Чечни, проживающих в Европе.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. Целью российских военных Путин определил "демилитаризацию и денацификацию Украины". В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе". Коротко об участии чеченских силовиков в спецоперации на Украине можно прочитать в обновляемой справке «Кавказского узла» «Главное о кадыровцах на Украине».

* Чеченская Республика Ичкерия и ее органы власти – не то же самое, что запрещенная в России организация «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», которая 4 февраля 2003 года Верховным судом России признана террористической.