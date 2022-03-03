Кадыров использовал особое право для высказываний по ситуации на Украине

03 марта 2022, 01:55

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Кремль санкционировал высказывания главы Чечни по ситуации на Украине, считает кавказовед Руслан Кутаев, прокомментировавший публикации Кадырова видеороликов из зоны боев и озвученные им данные о потерях чеченских силовиков. Эти видео и выбранное время для обнародования данных о гибели военных - собственная инициатива Кадырова, уверен политолог Алексей Малашенко.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта Рамзан Кадыров сообщил, что два уроженца Чечни погибли на Украине, ещё шестеро получили ранения. Это "был их выбор профессии", уточнил он, добавив, что "эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность двух стран". В тот же день стало известно, что погибшие военнослужащие Абдулбек Тарамов и Тамирлан Исаев были похоронены на родине, их семьям обещали о по миллиону рублей от фонда имени Кадырова.

Минобороны России признало потери на Украине 27 февраля, не уточнив число погибших. Сегодня Минобороны России сообщило, что 498 российских военнослужащих погибли и 1597 получили ранения. Рамзан Кадыров до 1 марта опровергал сообщения о потерях, говорится в справках "Кавказского узла" "Чеченцы на Украине: факты и домыслы" и "Главное о кадыровцах на Украине". Первым, кто заявил о жертвах среди российских силовиков на Украине, стал глава Дагестана Сергей Меликов - 26 февраля он сообщил о гибели уроженца Кулинского района республики Нурмагомеда Гаджимагомедова. 28 февраля глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил о гибели сержанта российской армии Константина Манджиева. 1 марта о гибели уроженцев своих регионов в ходе военной спецоперации на Украине сообщили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Сегодня руководство Кабардино-Балкарии сообщило о гибели шести уроженцев республики, на Кубани прошли похороны трех погибших.

Кадыров самостоятельно принял решение огласить данные о гибели чеченских силовиков на Украине, считает президент общественной организации «Ассамблея народов Кавказа» Руслан Кутаев.

«Не думаю, что Кадыров перед этим что-то долго согласовывал с Кремлем. Эта тема важна для него, поскольку он смотрит, что думают в регионе. Видимо, он решил противопоставить слухам об огромных потерях, которые постепенно просачиваются в Чечню, собственные заявления. То, что он сделал это с запозданием, объясняется просто: у российских властей есть давняя традиция – не говорить о потерях во время войны», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Кутаев.

Однако, выкладывая в Telegram-канал видеоролик о движении колонны чеченцев на Украину с угрозами, Кадыров действовал не самостоятельно, считает Кутаев. «Это проект администрации президента. Из него (Кадырова) стремятся создать пугало [как внутри страны, так и вне ее]. Все его заявления – в пределах разрешенного, поскольку администрация президента распределяет, у кого из губернаторов будут какие полномочия, и они все действуют в рамках того, что им разрешено», - заключил он.

1 марта в своем Telegram-канале Кадыров опубликовал видеоролик, на котором показано продвижение военных машин в ночное время. "Чувствуете дух патриотов, которые идут защищать украинский народ?! Берегитесь, нацики, азов, бандеровцы и особенно те шайтаны, которые сбежав от нас, не стесняясь обманываете украинский народ, говоря, что вы будете их защищать. [...] Прошу украинский народ не верить этим шайтанам!" - написал он в сообщении к видео. Также 1 марта Кадыров обнародовал видеоролик с движением крупной пешей колонной людей в камуфляже и с оружием по заснеженной местности, сопроводив его обещанием покончить с участниками боевых действий на Украине, которые называют себя чеченцами и выступают против российских военных.

Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук, политолог Алексей Малашенко полагает, что относительно публикаций данных о гибели военных из Чечни никакой иерархии властями установлено не было.

«Просто разрешили тем, кто хочет, объявлять (о погибших)», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Публикация видеоролика Кадырова с обращением к украинцам не похожа на распоряжение сверху, считает Малашенко. "Скорее, собственная инициатива Кадырова", - сказал он.

Напомним, 27 февраля Рамзан Кадыров раскритиковал военное руководство России за медлительность и неэффективность боевых действий на Украине и призвал "начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины". 1 марта, озвучив данные о гибели на Украине двух чеченских бойцов, Кадыров вновь озвучил призыв к крупномасштабным боевым действиям. Заявление Кадырова о неэффективности действий российских войск на Украине не было критикой в адрес Владимира Путина, глава Чечни высказал свое мнение как военный генерал, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась спецоперация российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".