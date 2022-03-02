Слова Кадырова о боях на Украине подчеркнули его претензии на особый статус

02 марта 2022, 17:35

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Заявление Рамзана Кадырова о неэффективности действий российских войск на Украине не было критикой в адрес Владимира Путина, глава Чечни высказал свое мнение как военный генерал, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля Рамзан Кадыров раскритиковал военное руководство России за медлительность и неэффективность боевых действий на Украине и призвал "начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины". 1 марта, озвучив данные о гибели на Украине двух чеченских бойцов, Кадыров вновь озвучил призыв к крупномасштабным боевым действиям.

"Я сам лично не раз разрабатывал тактику и стратегию против террористов, участвовал в боях. В моем понимании, выбранная тактика на Украине слишком медлительная. Она длится долго и, на мой взгляд, неэффективна. Надо уже освобождать города и населённые пункты [Украины]. Полная координация действий военных, грамотная расстановка сил и решительный штурм. Все! Больше ничего не нужно... Если украинский народ и вооруженные силы не хотят с нами вести диалог, отмахиваются от переговоров и не намерены принимать меры в отношении нацистов и шайтанов, то мы обязаны закончить начатое и сделать это оперативно", - заявил 27 февраля Кадыров, призвав Владимира Путина как верховного главнокомандующего "дать всем спецподразделениям соответствующий приказ".

Слова Кадырова не были критикой в адрес верховного главнокомандующего Владимира Путина, глава Чечни высказал свое мнение как военный тактик, считает выпускающий редактор и военный обозреватель еженедельника "Звезда" Александр Артамонов.

"Заявление Кадырова можно воспринимать как слова военного, который принимал участие в становлении Центра спецназначения, где тренируются «Вымпел» и «Альфа», слившиеся теперь в единую структуру как раз в Чечне. И потому он выступает как военный тактик, он хочет снизить потери бойцов и неким образом решить проблему. В этом случае Рамзан Кадыров политиком не является, он является человеком, неравнодушным к военному делу. Это не критика Путина ни с какой стороны, это желание поскорее закончить военную операцию", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Артамонов.

Рамзан Кадыров с 2009 года носит звание генерал-майора милиции (полиции), а 22 июля 2020 года Владимир Путин присвоил ему воинское звание генерал-майора. На "Кавказском узле" размещена биографическая справка о Рамзане Кадырове.

Утверждение Кадырова о том, что операция проводится медленно, не лишено оснований, добавил Александр Артамонов, не согласившись при этом с мнением Кадырова о ее неэффективности. "Эффективность в этом случае — это не быстрое завоевание жизненного пространства. У Рамзана Кадырова есть свои соображения, он считает, что иначе НАТО может подтянуться и будет усугубление, ужесточение конфликта. В данном случае у Кремля цель немного другая, по этой причине расходятся точки зрения. Операция действительно проводится неторопливо, медленно, но относительно поставленным задачам — вполне эффективно", - заявил эксперт.

Мнение о том, что своим заявлением Кадыров не критиковал Путина, высказал и доцент Российского экономического университета им.Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. "Это, конечно, не критика [Путина], это определенная просьба, а может, и подготовка общественного мнения по поводу того, что в определенном смысле президент, может, действует осторожно, а Кадыров считает, что надо переходить к более решительным действиям", - сказал Перенджиев корреспонденту "Кавказского узла".

За словами Кадырова о переговорном процессе могут скрываться опасения, что этот процесс может навредить поставленным целям, предположил политолог. "Кадыров намекает, чтобы переговоры не навредили делу", - сказал он.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры, чтобы избежать гибели людей. 27 февраля он отказался провести переговоры на территории Белоруссии, и встреча не состоялась. Однако на следующий день в Белоруссии все же прошли переговоры делегаций России и Украины, стороны "нашли точки соприкосновения" и договорились продолжить их обсуждение в ходе второго раунда, который состоится в ближайшие дни, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский. Основной темой обсуждения стало прекращение огня, переговоры продолжатся после консультаций с руководством стран, уточнил член украинской делегации Михаил Подоляк.

Несмотря на высказывания Рамзана Кадырова, на этом этапе военной операции ничего меняться не будет, считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"Конечно же, со стороны Кадырова, по крайней мере, интенции (намерения) критиковать верховного главнокомандующего не было. Скорее всего, это критика военного командования России, не Путина, здесь он хочет донести какое-то свое видение, как должна вестись эта операция... Я думаю, на этом этапе ничего меняться не будет, резко ему ничего поручать не будут, но он, конечно, хочет показать значимость своих подразделений", - сказал Ярлыкапов.

Первое свидетельство присутствия чеченских военных на Украине появилось 26 февраля, но до 1 марта Рамзан Кадыров опровергал сообщения о потерях, говорится в справках "Кавказского узла" "Чеченцы на Украине: факты и домыслы" и "Главное о кадыровцах на Украине".

Комментируя слова главы Чечни о переговорном процессе, Ярлыкапов отметил, что Рамзан Кадыров часто выходит за рамки уровня субординации, однако предположил, что критика не была направлена в адрес президента и посылов о готовности к переговорам. "Судя по достаточно жестким заявлениям - есть некая мотивация на то, чтобы там воевать", - сказал Ахмет Ярлыкапов.

Напомним, еще в декабре 2021 года Рамзан Кадыров публично заявил, что украинский вопрос – это его уровень, и, если бы ему поручили, то он давно "присоединил бы к Чеченской Республике Украину, или давно забрал бы". В январе Кадыров повторил, что на месте главы государства "давно забрал бы Украину", отправив туда войска. Пресс-секретарь президента тогда напомнил Кадырову, что внешняя политика государства – прерогатива Владимира Путина. Кадыров в ответ назвал свои слова личной позицией. Говоря о вводе войск на Украину, глава Чечни не располагал информацией о готовящейся спецоперации, но уловил веяния из Кремля, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".