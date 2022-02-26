Заблокирован аккаунт Кадырова в Instagram

26 февраля 2022, 22:20

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Страница помощника Рамзана Кадырова в Instagram, которую глава Чечни использовал для обхода санкций после заблокировки его личного аккаунта в соцсети, недоступна.

Страница ya_pomoshnik_kra_95 в Instagram, которая велась в последние годы от лица Рамзана Кадырова, по данным на 22.20 мск, недоступна. «К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», - говорится при входе на эту страницу. На 1 февраля у нее было более 8,4 миллиона подписчиков.

Как писал "Кавказский узел", 20 декабря 2017 года Минфин США внес Кадырова в санкционный список, назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. В марте 2019 года профильный комитет Конгресса США одобрил резолюцию с призывом расследовать убийство Бориса Немцова и ввести санкции против тех, кто к нему причастен. В мае 2020 года аккаунт в Instagram, которым пользовался Кадыров, был удален в связи с санкциями США.