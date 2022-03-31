Критика в адрес Мединского дала возможность Кадырову продемонстрировать лояльность Путину

31 марта 2022, 21:34

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Кадыров, выступая с критикой позиции российской делегации на переговорах с Украиной, пытается выслужиться перед Путиным, параллельно претендуя на повышение своей значимости, указал политолог Дмитрий Орешкин. Новое звание Кадырова стало свидетельством того, что Кремль уже оценил его действия в ходе спецоперации, отметил кавказовед Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля Рамзан Кадыров объявил, что чеченские бойцы отправились на Украину, чтобы выполнять приказы Владимира Путина и защищать украинский народ. 28 февраля муфтий республики Салах Межиев объявил, что чеченские бойцы, уехавшие на Украину, "пошли на джихад" и воюют ради Аллаха. С начала военной операции на Украине глава Чечни Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину отрядов добровольцев и публикует видеоотчеты от командиров подразделений. Также он неоднократно озвучивал призыв к крупномасштабным боевым действиям. 29 марта Кадыров, выступая перед чеченскими силовиками по поводу спецоперации на Украине, призвал их умирать на пути джихада.

Глава российской делегации на переговорах, помощник президента Владимир Мединский, комментируя раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, заявил, что Киев передал Москве свои письменные предложения по мирному договору, которые стали "первым конкретно сформулированным письменным стремлением Украины к компромиссу". По его словам, Россия также "сформулировала два больших ответных шага", один из которых — постепенная военная деэскалация на киевском и черниговском направлениях, а второй — о возможности встречи президентов двух стран, сообщил 29 марта ТАСС. Кадыров в тот же день выступил с критикой главы российской делегации. "Ни на какие уступки мы не пойдем. Это господин Мединский что-то ошибся, формулировку неправильно сделал", — заявил глава Чечни в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.

Кадыров публично критикует главу российской делегации на переговорах в Стамбуле Мединского, так как пытается выслужиться перед Путиным, считает независимый политолог Дмитрий Орешкин. "Мединский имеет более взвешенную позицию, находясь на переговорах, Кадыров же находится в информационном пространстве: говорит, что воюет там где-то, но похоже, что он делает это дистанционно. Ему просто побеждать соперника указательным перстом на карте и делать воинственные заявления. То, что мы наблюдаем, это раскол элит, причем оба куска отчаянно пропутинские и антизападнические. Просто один стоит на том, что "мы сейчас всех затопчем", а другой понимает, что затоптать уже не удалось, и пытается реализовать (данные сверху) указания", — рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Орешкин.

При этом Кадыров претендует на роль национального лидера или сублидера – ранее он был по статусу начальником одного из субъектов федерации, а сейчас хочет занимать место "главного транслятора, победителя от жесткого крыла", сказал Орешкин. "Он при случае готов подвергнуть критике и военных за слабость и трусость, как самый решительный и смелый. Если удалось затоптать, хорошо, а если нет — предательство. Для значимой части электората это правильный подход", — сказал Орешкин.

Он отметил, что "Кадыров борется за свои пропагандистские очки, и очень успешно". Орешкин уверен, что несогласие с Мединским — инициатива самого Кадырова. "Он сам улавливает настроения и старается под них подстроиться. Впрочем, наверняка у него есть какие-то кадры в Кремле, которые ему советуют, как себя вести", — сказал Орешкин.

Президент России присвоил Рамзану Кадырову звание генерал-лейтенанта, сообщил 29 марта спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Сам указ президента к 20.30 мск 31 марта не опубликован ни на сайте Кремля, ни на официальном интернет-портале правовой информации.

Политолог вполне доверяет информации о присвоении Кадырову звания генерал-лейтенанта внутренних войск России. "Однако проверить это нельзя. Он этого хотел, ему это надо. Если это так, то звание присвоено за спецоперацию на Украине. Не могу сказать, что авансом. Действует метод — наказание невиновных, награждение непричастных. Кадырову дают не за то, что он что-то там сделал, а для того, чтобы укрепить имидж Путина среди северокавказских деятелей, которые увлекаются русской риторикой и симпатизируют Кадырову. Это акт пиара — свидетельство того, что у Кадырова сильные позиции среди силового крыла", — сказал Орешкин.

По мнению президента Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева, российская делегация вынуждена вести себя на переговорах гибко и не ставить ультиматумов. "Складывается впечатление, что делегация не полностью выполняет установки Кремля, действуя по собственному наитию, строит переговорный процесс, исходя из реальных обстоятельств. Путин категорически против любой идеи, которая могла бы быть компромиссной для Украины и Зеленского. У Путина свои планы. Но Генштаб и переговорщики (...) находятся в реальном пространстве", — сказал корреспонденту "Кавказского узла" Кутаев.

Обвиняя в слабости позиции Мединского, Кадыров декларирует то, что хочет услышать Путин, отметил Кутаев. "Кадыров сказал то, что думает Путин. Одновременно Генштаб и переговорщики — люди реальной политики. (...) Кадыров как раз думает категориями Путина", — рассказал Кутаев.

Он не сомневается, что Кадыров получил новое звание. По словам Кутаева, Кадыров, в отличие от других высокопоставленных силовиков и военных, выезжает в места проведения спецоперации. "Он действительно там бывает. Получение звания — это за участие в спецоперации, за то, что он активно делал, поощрение уже за продленное — например, за найм добровольцев в Мариуполь", — закончил Кутаев.

17 марта Рамзан Кадыров заявил, что тысяча добровольцев из Чечни отправилась участвовать в спецоперации на Украине, а возглавил их помощник главы Чечни по силовому блоку Апти Алаудинов, бывший начальник полиции республики. Алаудинов — "опытный боец, отличный координатор действий", пояснил глава Чечни, после этого он сообщил об отправке новой партии добровольцев. Некоторые из чеченских силовиков, которых Рамзан Кадыров объявил добровольными участниками спецоперации на Украине, согласились на это под давлением, предположили правозащитница Светлана Ганнушкина и кавказовед Руслан Кутаев.

Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль, проводя зачистки и прочесывание местности, и не выполняют функции штурмовых отрядов или военной полиции, пояснили 10 марта военные эксперты после очередного отчета о взятии кадыровцами населенного пункта. 3 марта Кадыров опубликовал видео, на котором чеченские силовики изучают на Украине у беженцев содержимое смартфонов. Проверка фото и переписки для Чечни привычная практика, и кадыровцы применили ее на Украине, указали правозащитница Светлана Ганнушкина и кавказовед Алексей Малашенко.

В мечетях Чечни проходят коллективные молитвы за чеченских силовиков, уехавших на Украину, заявил Рамзан Кадыров 25 марта. Автор блога на "Кавказском узле "Чечня Инсайд" не исключил, что часть участников ночных собраний прибыла в мечеть недобровольно, для создания массовости использовалась практика привлечения бюджетников. Это подтвердили авторы комментариев на "Кавказском узле".

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Подробности о присутствии чеченских силовиков на Украине собраны "Кавказским узлом" в справках "Чеченцы на Украине: факты и домыслы" и "Главное о кадыровцах на Украине". Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* — 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.