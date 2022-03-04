Кадыровцы на Украине пытаются применить тактику тотальных проверок

04 марта 2022, 06:01

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Чеченские военные изучают на Украине у беженцев содержимое смартфонов, отчитался один из них на видео, опубликованном в Telegram-канале Рамзана Кадырова. Проверка фото и переписки для Чечни привычная практика, и кадыровцы применили ее на Украине, указали правозащитница Светлана Ганнушкина и кавказовед Алексей Малашенко.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что чеченские бойцы отправились на Украину, чтобы выполнять приказы Владимира Путина и защищать украинский народ. Днем ранее он сообщил, что более 70 тысяч человек готовы отправиться на Украину. 2 марта глава Чечни пообещал покончить с участниками боевых действий на Украине, которые называют себя чеченцами и выступают против российских военных.

3 марта в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова был размещен ролик, на кадрах которого показаны военные с георгиевскими лентами на военной форме, к ним навстречу идут мирные жители. Один из военных спросил у них: "Откуда вы". Мирные жители представились, после чего военный сказал: "Мы вас обеспечим [неразборчиво], подвальное помещение, в безопасности вам будет. <…> У вас надо проверять телефоны, нас уже четыре дня бомбят и стреляют, вот из-за этого. Здесь много шпионов, [неразборчиво], мы их задержали. Вы должны показать свои телефоны".

Далее военные сопровождают мирных жителей по улице, затем показано подвальное помещения, в котором находится несколько десятков людей в гражданской одежде.

"Украинские беженцы массово спасаются от бандеровского гнета. Встречаются в большом количестве они и на пути наших отрядов. На этих съемках помощь им оказывают бойцы под руководством дорогого брата, командира Хусейна Межидова. Наши парни находят им убежище, размещают их в безопасном месте", – написал Рамзан Кадыров в посте, который размещен в его Telegram-канале вслед за видеороликом.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина провела параллели с пропагандой на федеральных каналах. "Это то, что декларируется федеральными российскими каналами. Абсолютное повторение, что, мол, "мы их построим, нас встречают с цветами". Как будто нас встречает население Украины с распростертыми объятиями. Кадыров повторяет то, что говорят каналы. Ничего удивительного", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Кадыров предлагал Путину "завоевать Украину", что и пытаются реализовать силовики из Чечни, добавила Ганнушкина. "Из всей речи Кадырова можно согласиться только с одним: с призывом помочь людям. Действительно, им надо помочь", – подчеркнула правозащитница.

27 февраля Рамзан Кадыров раскритиковал военное руководство России за медлительность и неэффективность боевых действий на Украине и призвал "начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины". 1 марта, озвучив данные о гибели на Украине двух чеченских бойцов, Кадыров вновь озвучил призыв к крупномасштабным боевым действиям. Заявление Кадырова о неэффективности действий российских войск на Украине не было критикой в адрес Владимира Путина, глава Чечни высказал свое мнение как военный генерал, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Кадры ролика со словами силовика о том, что нужно проверить телефоны мирных жителей, указывают на привычную в Чечне практику проверки содержания переписки, фото с последующим выявлением неугодных режиму. "В Чечне все время всех в чем-то подозревают. Это делается постоянно. Все, кто к нам обращается, первым делом говорят – у нас забирали телефон и читали сообщения, требовали пароли", – сказала Ганнушкина.

Политолог Алексей Малашенко усомнился в искренности чеченских силовиков на видео. "Чтобы понять, что реально происходит, надо быть там, реальные доказательства. То, что я вижу – ложь от начала и до конца. Чеченцы приехали спасать кого и от кого? Я не верю", – сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

Слова силовика о проверке телефонов говорят о том, что подобная практика привычна для Чечни, также отметил он. "Это попытка перенести кадыровскую традицию на Украину", – подчеркнул Малашенко.

21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".