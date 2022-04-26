Путин присвоил Делимханову звание Героя России

26 апреля 2022, 13:39

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Владимир Путин подписал указ о присвоении депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову звания Героя России.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта Рамзан Кадыров сообщил, что на Украине находится его советник, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, и опубликовал видео, на котором Делимханов обсуждает с вооруженными чеченскими силовиками карту местности. 16 марта Кадыров сообщил, что Делимханов обсудил с чеченскими спецназовцами план штурма комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Делимханов как депутат Госдумы не мог отдавать приказы чеченским бойцам на Украине, они подчиняются только командованию Росгвардии, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты. Публикации видео о поездках Рамзана Кадырова и Адама Делимханова на Украину стали элементом пропаганды и пиар-ходом, указали ранее кавказоведы Алексей Малашенко и Руслан Кутаев и правозащитница Светлана Ганнушкина.

Указ президента России "О присвоении звания Героя Российской Федерации Делимханову А.С." датирован сегодняшним днем и размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, присвоить звание Героя Российской Федерации Делимханову Адаму Султановичу", - говорится в тексте указа Владимира Путина.

Адам Делимханов прошел путь от водителя полевого командира Салмана Радуева до вице-премьера Чечни и депутата Госдумы, говорится в биографической справке об Адаме Делимханове, подготовленной "Кавказским узлом".

Напомним, в феврале на фоне скандала с семьей федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева резонанс вызвала угроза Делимханова "отрезать головы" членам семьи Янгулбаевых и тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. Подробности о конфликте властей Чечни с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

В декабре 2021 года журналист "Новой газеты" Елена Милашина в своем материале указала на связи Делимханова с миром криминала. Влияние чеченцев в криминальном мире России неустанно растет, отметила она. "Этот спрут, выращенный под охранительным надзором Москвы, уже давно контролирует теневые стороны российской жизни, он обладает огромными ресурсами", говорится в публикации "Новой газеты".

Ранее, в апреле 2009 года, начальник полиции столицы ОАЭ назвал Адама Делимханова в числе четырех подозреваемых в причастности к убийству экс-командира чеченского батальона "Восток" Сулима Ямадаева. По словам начальника полиции, один из задержанных подозреваемых заявил, что оружие для убийства - позолоченный пистолет - ему передал охранник Делимханова. Делимханов был объявлен Интерполом в международный розыск. В январе 2012 года стало известно, что полиция Дубая отозвала ордер на международный розыск Адама Делимханова, а информация о нем была удалена из соответствующих баз данных Интерпола.

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