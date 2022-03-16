Военные эксперты разъяснили цель поездки Делимханова на Украину

16 марта 2022, 13:52

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Депутат Госдумы Адам Делимханов не мог отдавать на Украине приказы чеченским бойцам, которые подчиняются только военному командованию, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Делимханов, как и Рамзан Кадыров, ездил на Украину, чтобы подбодрить чеченских бойцов и продемонстрировать свою причастность к спецоперации, пояснили они.

Как писал "Кавказский узел", публикации видео о поездках Рамзана Кадырова и депутата Госдумы Адама Делимханова на Украину стали элементом пропаганды и пиар-ходом, Кадыров и Делимханов стремятся этим продемонстрировать важную роль чеченских бойцов в военной операции, указали кавказоведы Алексей Малашенко и Руслан Кутаев и правозащитница Светлана Ганнушкина. Чем больше трудностей возникнет на Украине, тем больше влиятельных людей и политиков из России также съездит туда, предположил Руслан Кутаев.

14 марта Рамзан Кадыров подтвердил, что опубликованное днем ранее видео о его пребывании в зоне спецоперации на Украине снято в Гостомеле Киевской области. Он сообщил также, что на Украине находится его советник, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, и опубликовал видео, на котором Делимханов обсуждает с вооруженными чеченскими бойцами карту местности, разложенную на столе. "С одной стороны Киева заходим мы, а с другой стороны старые опытные бойцы во главе с Адамом Делимхановым", - пояснил глава Чечни.

Визиты Рамзана Кадырова и Адама Делимханова на территорию Украины – не более чем пиар-акция, предположил полковник ФСБ в запасе, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков. "Мне кажется, это все пиар-акция. К ведению боевых действий они не имеют отношения. Может, были в каких-то приграничных районах, но не эпицентре событий. Сделали фотографии, сняли видео и быстро вернулись в Россию. Скорее всего, так и было. Не думаю, что они отдавали приказы, играли важную роль во всем этом. Все делается, чтобы создать впечатление об активной деятельности и причастности", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Не существует закона, позволяющего депутату Госдумы отдавать приказы военным, подчеркнул Гудков. "Нет таких законов. Военным отдают приказы военные. Еще раз повторяю, что это пиар и не более того. Он уже давно в Чечне или Москве", - сказал он.

Рамзан Кадыров после поездки на Украину вернулся в Грозный, следует из публикации в его Telegram-канале, сделанной 15 марта. "Вместе с полномочным представителем президента РФ в СКФО Ю.Чайкой встретил в грозненском аэропорту […] секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева", - написал глава Чечни, опубликовав соответствующие фото и видео. Юрий Чайка и Николай Патрушев посетили Чечню в ходе проверки готовности защитных сооружений гражданской обороны в регионах Северного Кавказа.

Никто не может попасть на территорию проведения спецоперации без особого разрешения, указал военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин.

"Надо учитывать, что как Рамзан Кадыров, так и Адам Делимханов имеют боевой опыт, а первый вообще имеет звание генерала. Так что это не случайные люди с военной точки зрения. Они не могут отдавать приказы, руководить боевыми действиями в ходе спецоперации, но давать советы, например, могут", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Рамзан Кадыров с 2009 года носит звание генерал-майора милиции (полиции), а 22 июля 2020 года Владимир Путин присвоил ему воинское звание генерал-майора. Адам Делимханов после первой чеченской кампании работал личным водителем полевого командира Салмана Радуева, а с началом второй чеченской кампании в 1999 году оказался среди чеченцев, перешедших на сторону федеральных сил. На "Кавказском узле" размещены биографические справки о Рамзане Кадырове и Адаме Делимханове.

Из опубликованных видео может создаться впечатление, что Делимханов отдает приказы бойцам, сказал Василий Дандыкин. "Но мне кажется, там немного другое. Скорее всего, он там находится, чтобы поддержать бойцов, постараться поднять боевой дух", - пояснил он.

В месте проведения спецоперации случайные люди оказаться не могут в принципе, подчеркнул Дандыкин. "Все подобные визиты - будь то чиновников, депутатов или простых граждан - согласованы с военным руководством, а также с военными, которые ответственны за происходящее на местах. Взять и просто поехать туда никто не может, если нет четкого разрешения. Там все-таки идут определенные действия. Срок пребывания также зависит от разрешения", - отметил военный эксперт.

Делимханов также уже покинул зону спецоперации, предположил он. "Думаю, его там уже нет. Он вернулся в Москву. А сделал это он до или после Рамзана Кадырова, мне кажется, разницы нет в этой ситуации. Задачи у них могут быть разные, следовательно, срок пребывания тоже разный", - подчеркнул Дандыкин.

Депутаты могут находиться в зоне проведения спецоперации только с разрешения военного руководства, подтвердил московский адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. "Если есть определенное разрешение в письменном или устном виде, то депутат может посещать то или иное место. Без разрешения никто туда поехать не может. Любая попытка самодеятельности исключена", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Делимханов мог съездить на Украину, чтобы подбодрить бойцов Росгвардии, но не отдавать их приказы, убежден Черноусов. "Там за ведение операции отвечают конкретные люди, которые получили приказы от Генштаба. Но однозначно, что депутат не может отдавать приказы бойцам Росгвардии. Они могут получать приказы только от своих командиров", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Кадыров публиковал видеоотчеты, в частности, командира батальона "Юг" Хусейна Межидова о зачистках украинских населенных пунктов. Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль, проводя зачистки и прочесывание местности, и не выполняют функции штурмовых отрядов или военной полиции, пояснили 10 марта военные эксперты после очередного отчета о взятии кадыровцами населенного пункта. Подробности о присутствии чеченских военных на Украине собраны "Кавказским узлом" в справках "Чеченцы на Украине: факты и домыслы" и "Главное о кадыровцах на Украине".

Военная операция российских войск на Украине началась 24 февраля. В чем ее суть, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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