Кадыров отчитался об участии Делимханова в боевых действиях на Украине

14 марта 2022, 09:31

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Рамзан Кадыров подтвердил сведения о его приезде на Украину и уточнил, что там же находится депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Он пообещал государственные награды сотрудникам Службы безопасности Украины, работающим "за Россию".

Как писал "Кавказский узел", 13 марта ряд Telegram-каналов, в том числе чеченской телекомпании "Грозный", опубликовал видео, из которого следует, что Рамзан Кадыров приехал на Украину, встретился там с чеченскими силовиками, участвующими в военной операции, и назвал их задачей «взять Киев».

Ранее Кадыров публиковал видеоотчеты, в частности, командира батальона "Юг" Хусейна Межидова о зачистках украинских населенных пунктов. Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль, проводя зачистки и прочесывание местности и охрану объектов, и не выполняют функции штурмовых отрядов или военной полиции, пояснили 10 марта военные эксперты после очередного отчета о взятии кадыровцами населенного пункта.

Сегодня ночью Кадыров подтвердил, что видео снято в Киевской области. "На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас, [...], а в данный момент ещё ближе, и догадайтесь-ка, насколько близко мы приблизились?" – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, в Киевской области находится также депутат Госдумы, советник главы Чечни Адам Делимханов. "С одной стороны Киева заходим мы, а с другой стороны старые опытные бойцы во главе с […] Адамом Делимхановым, которые прошли две военные кампании", - написал он, пообещав "на деле показать", что российская практика учит лучше, чем иностранная теория.

Адам Делимханов после первой чеченской кампании во второй половине 1990-х годов работал личным водителем полевого командира Салмана Радуева, отметившегося в эти годы захватом больницы в Буденновске и нападением на Кизляр с захватом заложников. С началом второй чеченской кампании в 1999 году Делимханов оказался среди чеченцев, перешедших на сторону федеральных сил, говорится в биографической справке "Кавказского узла" об Адаме Делимханове.

О том, что депутат Госдумы Делимханов находится на Украине, Кадыров сообщил сегодня ночью и на своей странице во "ВКонтакте". "В данный момент он находится в зоне проведения специальной военной операции, рядом с нашими братьями. Адам решил лично пожелать чеченским бойцам удачи", - написал Рамзан Кадыров.

Публикация проиллюстрирована видео, на котором, в частности, Делимханов стоит на фоне дорожного указателя населенного пункта "Безiменне". На других кадрах видеоролика Делимханов общается в помещении с вооруженными чеченскими бойцами. Содержание плакатов на стенах и школьная доска позволяют предположить, что видео снято в здании школы. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", село Безыменное находится в 30 километрах от Мариуполя.

Также в своем Telegram-канале Кадыров обратился к сотрудникам Службы безопасности Украины. "Сотрудники СБУ, работающие сегодня за Россию против бандеровщины, болеющие за чистое будущее своей любимой родины Украины. Я заверяю вас, что после окончания спецоперации мы обязательно представим вас к заслуженным государственным наградам", - написал он.

Напомним, первое свидетельство присутствия чеченских военных на Украине появилось 26 февраля. На Украине были замечены 141-й специальный моторизированный полк "Север" (командир Магомед Тушаев), батальон "Юг" (командир Хусейн Межидов) и подразделение ОМОН "Ахмат-Грозный" (командир Анзор Бисаев), говорится в справках "Кавказского узла" "Чеченцы на Украине: факты и домыслы" и "Главное о кадыровцах на Украине".

Военная операция российских войск на Украине началась 24 февраля. В чем ее суть, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".