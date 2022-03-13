В сеть попали видео о визите Кадырова в зону спецоперации на Украине

13 марта 2022, 21:50

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Рамзан Кадыров встретился с чеченскими силовиками, которые принимают участие в военной операции России на территории Украины, и назвал их задачей «взять Киев», следует из видео, которое опубликовано сегодня в ряде Telegram-каналов, в том числе и чеченской телекомпании "Грозный" .

Ранее "Кавказский узел" писал, что силовики из Чечни принимают участие в российской военной операции на Украине. При этом подразделения чеченских бойцов играют лишь вспомогательную роль, проводя зачистки и прочесывание местности и охрану объектов, и не выполняют функции штурмовых отрядов или военной полиции. На это указали опрошенные "Кавказским узлом" специалисты после отчета главы Чечни 8 марта о взятии кадыровцами населенного пункта. Чеченский спецназ продолжает прочесывать местность на Украине, рапортовал 11 марта главе Чечни командир батальона "Юг" Хусейн Межидов. Отчет проиллюстрирован видеозаписью очередной беседы чеченских силовиков с жителями украинского населенного пункта. 12 марта Рамзан Кадыров сообщил, что фонд имени Ахмата Кадырова передал бронированные автомобили главам ДНР и ЛНР, а для жителей Мелитополя были доставлены 80 тонн продовольствия.

На митинге в Грозном 25 февраля было собрано несколько тысяч чеченских силовиков. Выступая перед ними, Рамзан Кадыров, в частности заявил, что отправиться воевать на Украину готовы свыше 70 тысяч добровольцев. Глава Чечни сказал, что бойцы отправились на Украину, чтобы выполнять приказы Путина и защищать украинский народ, признавшись в любви к народу Украины. При этом он добавил, что еще одной задачей чеченских военных является сведение "личных религиозных счетов". На Украине были замечены 141-й специальный моторизированный полк "Север" (командир Магомед Тушаев), батальон "Юг" (командир Хусейн Межидов) и подразделение ОМОН "Ахмат-Грозный" (командир Анзор Бисаев), говорится в справках "Кавказского узла" "Чеченцы на Украине: факты и домыслы" и "Главное о кадыровцах на Украине".

"В сети распространяются видеокадры, на которых Глава ЧР Рамзан Кадыров вместе с бойцами, участвующими в специальной военной операции на Украине", - сообщила ЧГТРК "Грозный" в 15.23 в своем Telegram-канале, опубликовав ролик с совещания Рамзана Кадырова с силовиками. Где именно глава Чечни находится, и когда он туда прибыл, не уточняется.

На видео продолжительностью немногим более минуты слышно, как командиры докладывают Рамзану Кадырову о захвате детского дома в одном из населенных пунктов и о боях на территории Украины. "В передовой точке, где мы были, до Киева осталось семь километров", - заявил один из военных на видео. Ролик снят в темном месте без света, что не позволяет рассмотреть обстановку. Действие происходит на фоне полотна на стене с изображением Ахмата Кадырова.

Рядом с Рамзаном Кадыровым можно заметить Даниила Мартынова, помощника главы Чечни и руководителя его силового блока, а согласно информации СМИ, Мартынов находится на Украине последние две недели, сообщил сегодня "Коммерсант".

В Telegram-канале самого Рамзана Кадырова, а также на его странице в соцсети "ВКонтакте" нет информации о его приезде на Украину. Нет здесь также и видеоролика, опубликованного в Telegram-канале ЧГТРК "Грозный".

При этом видеозапись также опубликована в Telegram-каналах «Оперативные сводки» и "RT на русском". "В распоряжении RT появились кадры, которые могут говорить о том, что Рамзан Кадыров, предположительно, находится в зоне спецоперации. [...] Когда именно были сняты эти кадры и где, неизвестно", - указано в описании к видео, в частности, в ТГ-канале "RT на русском".

В описании к видео в Telegram-канале «Оперативные сводки», опубликованном в 14.02 мск, говорится, что "глава Чечни заслушал доклад силовиков о проведённой спецоперации по эвакуации детей из детского дома". Здесь же чуть раньше, в 13.47 мск опубликован еще один ролик продолжительностью 29 секунд. В аннотации говорится: "Рамзан Кадыров лично напутствовал личный состав вооружённых сил, принимающих участие в специальной военной операции на Украине". Съемка происходит в том же темном месте, на фоне полотна на стене с изображением Ахмата Кадырова. После рапорта военного слово берет сам Кадыров и говорит, что "наша главная задача - взять Киев".

Как указывает РБК, изначально информация о визите Кадырова в зону спецоперации была опубликована на сайте ЧГТРК «Грозный». Однако позже этот материал с сайта телекомпании пропал, отмечает издание.

Более длинный ролик из Telegram-канала «Оперативные сводки» был также опубликован в паблике Instagram online_chechnya, насчитывающем более 168 тысяч подписчиков. "Рамзан Кадыров в зоне СВО (специальной военной операции)… Глава Чечни заслушал доклад силовиков о проведённой спецоперации по эвакуации детей из детского дома", сказано в сообщении. За шесть часов он собрал 4450 просмотров.

Комментаторы в большинстве своем выражают поддержку своим землякам, участвующим в военной операции. Некоторые из них пишут, что присутствие Кадырова в месте боевых действий не стало для них неожиданностью. "Я не сомневался, что Рамзан Ахматович туда поедет", - отмечает, в частности, chechenya_foto. "Рамзан Ахматович всегда поддерживает своих бойцов", - указывает kamilla_km09.

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В чем суть начатой 24 февраля военной операции российских войск на Украине, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".