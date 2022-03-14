Видеоотчеты о поездках Кадырова и Делимханова на Украину стали элементом пропаганды

14 марта 2022, 14:08

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Публикациями видео о посещении Украины Рамзан Кадыров и депутат Госдумы Адам Делимханов стремятся продемонстрировать важную роль чеченских бойцов в военной операции, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Эти видеоролики адресованы не только жителям Чечни и других регионов России, но и Кремлю, пояснили они.

Как писал "Кавказский узел", 13 марта в нескольких Telegram-каналах, в том числе ЧГТРК "Грозный", были опубликованы видео о том, что Рамзан Кадыров приехал на Украину, встретился там с чеченскими силовиками, участвующими в военной операции, и назвал их задачей "взять Киев". Сегодня ночью Кадыров подтвердил, что видео снято в Гостомеле Киевской области, и сообщил также, что на Украине находится его советник, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. "С одной стороны Киева заходим мы, а с другой стороны старые опытные бойцы во главе с Адамом Делимхановым", - пояснил глава Чечни.

Публикация Кадырова о поездке Делимханова на Украину проиллюстрирована видеороликом, на котором, в частности, Делимханов стоит на фоне дорожного указателя населенного пункта "Безiменне". На других кадрах видеоролика Делимханов обсуждает с вооруженными чеченскими бойцами карту местности, разложенную на столе. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", село Безыменное находится в 30 километрах от Мариуполя.

Опубликованные видео предназначены не только для аудитории внутри Чечни, уверен главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко.

"Им важно, чтобы не только в Чечне поняли суть происходящего на видео. Такие ролики не имеют узкую аудиторию. Они как для чеченских пользователей, так и для жителей остальных регионов. В целом для всех русскоговорящих. Таким образом делается попытка повышения популярности чеченских военных. Им хочется показать их важную роль во всех этих процессах", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее Кадыров публиковал видеоотчеты, в частности, командира батальона "Юг" Хусейна Межидова о зачистках украинских населенных пунктов. Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль, проводя зачистки и прочесывание местности и охрану объектов, и не выполняют функции штурмовых отрядов или военной полиции, пояснили 10 марта военные эксперты после очередного отчета о взятии кадыровцами населенного пункта. Подробности о присутствии чеченских военных на Украине собраны "Кавказским узлом" в справках "Чеченцы на Украине: факты и домыслы" и "Главное о кадыровцах на Украине".

Такие видеоролики могут увеличить популярность Кадырова как сильного руководителя за пределами Чечни, но не везде, добавил Алексей Малашенко. "Например, в Москве и Московской области вряд ли его станут воспринимать как еще более сильного и популярного руководителя. Но в других регионах, таких, как Краснодарский край, Ростовская область, возможно, это сработает. Я даже насчет Чечни сомневаюсь, поскольку […] не все там поддерживают участие чеченских военных в операции на Украине", - отметил он.

Депутат Госдумы Адам Делимханов на Украине надолго не задержится, убежден эксперт. "Опубликовали ролик, показали, как он раздает приказы бойцам, при этом не являясь командиром Росгвардии. Возможно, после съемки видео он покинул территории боевых действий. Несомненно то, что он через пару дней вернется в свой московский кабинет. Иначе это создаст прецедент, возникнет вопрос: «Вот он там, а остальные депутаты не хотят съездить туда?». Его пребывание там – ненадолго", - подчеркнул он.

Аналогичное мнение высказала председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. "Он [Делимханов] снял ролик, сфотографировался и сразу же вернулся домой в Москву. Он же не будет там воевать, для этого есть его бойцы... Пиар-акция сделана, ролики опубликованы, резонанс есть, уже можно вернуться обратно. Там опасно долго находиться. Такие визиты очень короткие. А то, что он, не являясь росгвардейцем, отдает им приказы, это уже стало обыкновенным явлением", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Адам Делимханов после первой чеченской кампании во второй половине 1990-х годов работал личным водителем полевого командира Салмана Радуева, отметившегося в эти годы захватом больницы в Буденновске и нападением на Кизляр с захватом заложников. С началом второй чеченской кампании в 1999 году Делимханов оказался среди чеченцев, перешедших на сторону федеральных сил, говорится в биографической справке "Кавказского узла" об Адаме Делимханове.

Адресатом отчета Кадырова о посещении зоны боевых действий является не только внутричеченская аудитория, но и Кремль, уверена она. "Для него самое важное, чтобы это оценили в Кремле. Точнее, лично Владимир Путин. Важнее этого ничего нет. Но, конечно, они не забывают о своем народе, которому они всегда хотят показать свою силу. Это они считают своим долгом. Показать, что они вооружены, сильны и могут все", - пояснила правозащитница.

По ее мнению, такие видео также направлены на то, чтобы увеличить узнаваемость Кадырова вне Чечни как сильного руководителя. "Сила - вот это самое важное для них. Главное, чтобы видели силу и боялись. Потом только можно думать о популярности. Признание их силы важнее популярности. И эти ролики как раз-таки являются демонстрацией силы [для аудитории] как в Чечне, так и вне республики", - отметила Ганнушкина.

Отчет Кадырова о посещении Украины адресован военным, находящимся там, уверен президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Ролики направлены не столько на популяризацию кого-то, сколько на поднятие духа тех бойцов, которые сейчас находятся на Украине", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом популярность самого Кадырова также может вырасти в результате публикации таких роликов, отметил он. "Кадыров сам неоднократно предлагал Путину участие чеченских военных в операциях в Сирии, Украине. Его появление на Украине отвечает его запросам, и это не без согласования с федеральным центром. Все эти действия соответствуют той повестке дня, которая нужна Кремлю", - отметил он.

Чем больше трудностей возникнет на Украине, тем больше влиятельных людей поедет туда, предположил Кутаев. "Бойцам нужна любая поддержка, поэтому политики оказались там. […] Чем дальше будут идти бои, чем больше будет трудностей и, следовательно, больше политиков поедет туда, чтобы оказать моральную или иную поддержку", - сказал Руслан Кутаев.

Напомним, военная операция российских войск на Украине началась 24 февраля. В чем ее суть, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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