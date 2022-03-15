Чайка раскритиковал состояние убежищ на Северном Кавказе

Уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны в регионах Северного Кавказа является низким, сообщил полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. В настоящее время из 2,4 тыс. убежищ и противорадиационных укрытий 36% полностью готовы к приему мирных жителей, сообщил сегодня "Интерфакс".

Полпред в ходе выездного совещания в Грозном под председательством секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева также отметил, что работа по определению оптимального числа защитных сооружений гражданской обороны, разграничению прав собственности на них, обеспечению их готовности к приему мирных жителей также ведется недостаточно эффективно. "Также вызывает озабоченность низкий уровень готовности систем оповещения населения об угрозах возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, а также организации эвакуации и рассредоточения населения из опасных зон", - привело агентство слова Чайки.

По его словам, современные геополитические, экономические, природные и военно-стратегические условия диктуют необходимость совершенствования и дальнейшего развития гражданской обороны, приведения ее структуры, состава сил и средств в соответствие с требованиями, обеспечивающими гарантированный уровень защиты населения и территорий от различных опасностей, проинформировало ТАСС.

Отметим, обсуждение состояния убежищ на Северном Кавказе проходит на фоне военной операции на Украине.

Управление Верховного комиссара ООН сообщило о гибели на Украине 636 мирных жителей и 1 125 раненых. При подсчетах учитывались и пострадавшие с начала военной операции жители Донецкой и Луганской народных республик.

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