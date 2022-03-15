15 марта 2022, 18:43

Чайка раскритиковал состояние убежищ на Северном Кавказе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Лишь 36% убежищ и противорадиационных укрытий из 2,4 тысячи, расположенных в регионах Северного Кавказа, готовы принимать мирных жителей, отметил полпред президента в СКФО Юрий Чайка.

21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны в регионах Северного Кавказа является низким, сообщил полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. В настоящее время из 2,4 тыс. убежищ и противорадиационных укрытий 36% полностью готовы к приему мирных жителей, сообщил сегодня "Интерфакс".

Полпред в ходе выездного совещания  в Грозном под председательством секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева также отметил, что работа по определению оптимального числа защитных сооружений гражданской обороны, разграничению прав собственности на них, обеспечению их  готовности к приему мирных жителей также ведется недостаточно эффективно.  "Также вызывает озабоченность низкий уровень готовности систем оповещения населения об угрозах возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, а также организации эвакуации и рассредоточения населения из опасных зон", - привело агентство слова Чайки.

По его словам, современные геополитические, экономические, природные и военно-стратегические условия диктуют необходимость совершенствования и дальнейшего развития гражданской обороны, приведения ее структуры, состава сил и средств в соответствие с требованиями, обеспечивающими гарантированный уровень защиты населения и территорий от различных опасностей, проинформировало ТАСС.

Отметим, обсуждение состояния убежищ на Северном Кавказе проходит на фоне военной операции на Украине.

Управление Верховного комиссара ООН сообщило о гибели на Украине 636 мирных жителей и 1 125 раненых. При подсчетах учитывались и пострадавшие с начала военной операции жители Донецкой и Луганской народных республик. 

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

Примечание:

"Российские военные заявили об уничтожении центра радиоразведки Украины", "Минобороны России рапортовало об эвакуации с Украины около 250 тысяч человек", "Число погибших на Украине уроженцев юга России превысило 100".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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