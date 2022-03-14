Минобороны России рапортовало об эвакуации с Украины около 250 тысяч человек

14 марта 2022, 21:16

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С начала проведения специальной военной операции на Украине в сторону России эвакуировано 248 993 человека, заявили сегодня в Минобороны России. Власти Украины рассказали о работе гуманитарного коридора в Луганской области. По данным ООН, уже более 5 млн человек на Украине вынуждены были покинуть свои дома.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром Минобороны России сообщило, что российские военные сбили четыре украинских беспилотника, в том числе Bayraktar. Власти Украины заявили, что на сегодня запланирован вывоз людей по 10 гуманитарным коридорам.

28 февраля, 3 марта и 7 марта прошли переговоры российской и украинской делегаций, темами обсуждения стали прекращение огня, гуманитарная помощь и эвакуация мирных жителей. В чем суть начатой 24 февраля военной операции российских войск, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

ООН: свои дома на Украине покинули более 5 млн человек

В результате конфликта уже более 5 млн человек на Украине вынуждены были покинуть свои дома, сообщил в опубликованном сегодня интервью газете Corriere della Sera Верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди.

"Более 5 млн человек на Украине, 10-15% населения, лишились крова, из которых половина уже покинули страну, но такими темпами еще 3 млн уедут в ближайшие дни", - сказал Гранди.

По его словам, треть из 40-миллионного населения Украины "находятся в отчаянном положении из-за последствий войны". "Более всего поражает, как такая ситуация создалась всего за две недели", - добавил Гранди, отметив, что "этот миграционный кризис самый серьезный" после Второй мировой войны. Верховный комиссар также отметил, что пока с ним в целом удается справляться благодаря тому, что "у украинцев тесные связи с Европой, где укоренилась украинская община", пишет ТАСС со ссылкой на информацию из итальянской газеты.

Границу с Украиной пересекли в Ростовской области за сутки около 7000 жителей ДНР и ЛНР, и общее число беженцев из Донбасса превысило 215 тысяч, сообщило утром 14 марта Ростовское областное Погрануправление ФСБ. Всего с начала военной операции покинули Украину почти три миллиона человек, озвучила сегодня оценочные данные ВОЗ.

За прошедшие сутки без участия официального Киева из опасных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы 8575 человек, из них – 1292 ребенка, а всего с начала проведения специальной военной операции уже 248 993 человека, из них – 54481 ребенок, сообщил сегодня на брифинге начальника Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. По его словам, сегодня государственную границу России пересекли 2415 единиц личного автомобильного транспорта, а всего уже – 27923.

«Кроме того, за прошедшие двое суток благодаря принятым беспрецедентным мерам безопасности со стороны Вооруженных Сил России удалось обеспечить гуманитарные коридоры и эвакуировать в житомирском, луганском и донецком направлениях 21345 граждан, следующих на автобусах и личных автомобилях из различных населенных пунктов», - рассказал Михаил Мизинцев.

Он также отметил, что «успешная операция по разблокированию» города Мариуполя позволила сегодня с 15 часов открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения. «Для эвакуации нуждающихся и пострадавших мариупольцев сформированы четыре колонны общей численностью 200 автобусов, из которых 50 уже прибыли в Мариуполь, остальные в движении», - рассказал Мизинцев. По его словам, сегодня же в Мариуполь прибыла первая колонна с гуманитарным грузом - 450 тонн медикаментов, предметов первой необходимости и продовольствия, в том числе детского питания.

Как подчеркнул Мизинцев, ежедневно, уже одиннадцатый день подряд, с 10 часов утра российской стороной открываются гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях. «Выход по ним мирных жителей и иностранных граждан предусмотрен как в Российскую Федерацию, так и в западном направлении через контролируемые официальным Киевом территории. Введенные «режимы тишины» со стороны Вооруженных Сил России неукоснительно соблюдаются», - отметил он.

При этом сегодня, по словам Мизинцева, из 10 предлагаемых российской стороной маршрутов украинские власти согласовали три, но Россия согласилась на предложенные Киевом 11 дополнительных гуманитарных коридоров на киевском, запорожском, мариупольском, луганском и донецком направлениях, говорится в сообщении на сайте Минобороны России.

По данным украинской стороны, сегодня сработали не все гуманитарные коридоры. Как заявила вице-премьер Ирина Верещук, людей удалось эвакуировать по гуманитарному коридору в Луганской области, а не сработало, в частности броварское направление в Киевской области. Верещук также рассказала, что сегодня часть людей на личных автомобилях покинула Мариуполь и уже добралась до Бердянска. Также вице-премьер сообщила, что на данный момент воспользоваться гуманитарными коридорами смогли почти 150 тысяч человек, указывается в информации на странице Мининтеграции Украины в Facebook.

Минобороны России рапортовало об уничтожении крупного склада боеприпасов

Российские военные сегодня продолжали наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины, сообщил сегодня вечером официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, в результате таких ударов выведены из строя узлы связи, ретрансляции и коммутации в населенных пунктах Федоровка, Винаровка, Антополь, на территории завода «Антонов» вблизи Киева уничтожен крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня, были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата.

Российскими военными поражены 86 объектов ВСУ, в том числе: четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса, одна радиолокационная станция, одна станция РЭБ, три склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 68 мест скопления боевой техники, указал Конашенков. Он отметил, что всего за время операции уничтожено 145 беспилотных летательных аппаратов, 1298 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 469 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1047 единиц специальной военной автомобильной техники вооруженных сил Украины, сообщается в информации на сайте Минобороны России.