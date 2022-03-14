Около 7000 жителей Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки

14 марта 2022, 11:50

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Границу с Украиной пересекли в Ростовской области за сутки около 7000 жителей ДНР и ЛНР, и общее число беженцев из Донбасса превысило 215 тысяч, сообщили силовики. Всего с начала военной операции покинули Украину почти три миллиона человек, озвучила сегодня оценочные данные ВОЗ.

Как писал "Кавказский узел", к 13 марта российскую границу в Ростовской области за сутки пересекли более 7000 беженцев, а сутками ранее – более 8,8 тысячи, сообщило региональное Погрануправление ФСБ.

Эвакуация беженцев из Донбасса в Россию началась 18 февраля, за несколько дней до начала военной операции российских войск на Украине. К 9 марта в Россию прибыли более 178 тысяч жителей Донбасса, еще около 26 тысяч человек приехали в Россию с Украины через пункты пропуска в Белгородской, Брянской, Курской областях и в Крыму, среди них граждане не только России и Украины, но и других стран, сообщил источник в силовых структурах. По данным ООН, с конца февраля по 8 марта общее число беженцев с Украины достигло двух миллионов человек.

За сутки границу России в Ростовской области пересекли около 7000 жителей Донбасса, сообщила пресс-служба областного Погрануправления ФСБ. "За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло около 7000 граждан", - цитирует сегодня сообщение ведомства "Интерфакс-Юг".

К утру 14 марта в Россию прибыли из ДНР, ЛНР и с Украины более 247 тысяч человек, в том числе почти 55 тысяч детей, сообщил источник в силовых структурах. По его данным, более 215 тысяч из них приехали из Донбасса, еще 32 тысячи человек эвакуировались с Украины через пункты пропуска в Белгородской, Брянской, Курской областях и в Крыму. Среди них граждане России, Украины и других стран, пишет ТАСС.

Большинство прибывших не обращались к властям за помощью в размещении, отправившись к знакомым и родственникам. Жителей Донбасса принимает уже 31 регион России, уточнил силовик. "На территории 31 субъекта РФ в 288 пунктах временного размещения находятся почти 19 тысяч человек, среди них 9,5 тысячи. детей", - приводит его слова агентство.

К 13 марта общее число беженцев с Украины превысило 2,5 миллиона человек, граждан почти 140 стран, сообщила в тот же день на своем сайте ООН.

По данным европейского офиса Всемирной организации здравоохранения, Украину покинули почти три миллиона человек. "Оценочное число тех, кого затронула ситуация на Украине, - 18 миллионов человек, из которых 6,7 миллиона являются внутренне перемещенными лицами. Почти три миллиона человек покинули страну", - говорится в заявлении, размещенном сегодня на сайте офиса.

Напомним, военная операция российских войск на Украине началась 24 февраля. В чем ее суть, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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