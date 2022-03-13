Более 7000 жителей Донбасса прибыли в Ростовскую область

13 марта 2022, 11:31

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Российскую границу в Ростовской области за сутки пересекли свыше семи тысяч беженцев, сообщили в Пограничном управлении ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", в Ростовскую область за сутки с 11 на 12 марта прибыли более 8,8 тысячи жителей Донбасса, сообщили в Пограничном управлении ФСБ. Правительство России утвердило постановление о распределении беженцев по регионам.

18 февраля началась эвакуация беженцев с Донбасса, и к 28 февраля их число превысило 127 тысяч. 21 февраля Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась спецоперация российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Беженцы с Донбасса продолжают прибывать в Ростовскую область. За сутки через пункты пропуска в Ростовской области в Россию въехали свыше 7 тысяч человек, привел сообщение пресс-службы Пограничного управления ФСБ по Ростовской области "Интерфакс".

Напомним, 28 февраля, 3 марта и 7 марта состоялись три раунда переговоров между российской и украинской делегациями. Темами обсуждения стали прекращение огня, гуманитарная помощь и эвакуация мирных жителей, а также создание гуманитарных коридоров. С 8 марта для эвакуации жителей Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя начали работу гуманитарные коридоры, сообщило Минобороны России и объявило о введении режима тишины. Украинская сторона подтвердила готовность обеспечить эвакуацию жителей Сум.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".