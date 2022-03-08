Режим тишины введен на Украине для эвакуации жителей пяти городов

08 марта 2022, 12:43

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Для эвакуации жителей Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя начали работу гуманитарные коридоры, сообщило Минобороны России и объявило о введении режима тишины. Украинская сторона подтвердила готовность обеспечить эвакуацию жителей Сум, и заявила о согласовании времени работы гуманитарного коридора.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 февраля, 3 марта и 7 марта прошли переговоры между российской и украинской делегациями. Темами обсуждения стали прекращение огня, гуманитарная помощь и эвакуация мирных жителей, а также создание гуманитарных коридоров. С 10.00 мск 7 марта в соответствии с объявленным "режимом тишины" были остановлены все боевые действия, сообщило 7 марта Минобороны России.

5 марта российская сторона сообщила, что открыла гуманитарные коридоры и объявила о введении режима тишины для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи. Вечером того же дня Минобороны России заявило о возобновлении наступательных действий, обвинив украинские власти в нежелании "воздействовать на националистов или продлить режим тишины". Международный Красный Крест заявил, что 6 марта сорвалась вторая попытка начать эвакуацию жителей Мариуполя из-за отсутствия детальных договоренностей сторон конфликта по поводу перемещения гражданских лиц.

На Украине начали работу гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. "В целях безопасной эвакуации мирных граждан из населенных пунктов, сегодня с 10 часов московского времени вводится режим тишины и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя", – сказал Конашенков на кадрах видео, опубликованном сегодня на странице Минобороны России в Instagram.

Военные Луганской народной республики (ЛНР) взяли под контроль населенные пункты Борсонино, Кременная, Песчанное, Варваровка, Пшеничное, Епифановка, Новодружеск и Белогоровка. Продвижение составило девять километров. Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики установили контроль над кварталом Осавиахим в Мариуполе, добавил он.

Украина объявила о режиме тишины для эвакуации мирных жителей города Сумы, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. "Этот вопрос официально согласован министерством обороны России в соответствующем письме Международному комитету Красного Креста (МККК). То есть, документальное подтверждение имеет и Красный Крест, и мы как сторона, с которой согласовывалось открытие гуманитарного коридора", – сказала Верещук, слова которой опубликованы сегодня на странице офиса президента Украины в Facebook.

"Украинская сторона полностью готова обеспечить весь путь по согласованному маршруту. Мы проинформировали о нашей готовности как Красный Крест, так и российскую сторону. Достигнута договоренность о начале режима тишины с 9 часов по киевскому времени. Мы объявляем о начале режима тишины. Временные рамки работы гуманитарного коридора – с 9 до 21 часа [10.00 – 22.00 мск]", – сказала Верещук.

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