Около 6000 жителей Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки

09 марта 2022, 12:28

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Пункты пропуска на границе Ростовской области пересекли за сутки около 6000 беженцев из Донбасса, сообщили пограничники. Всего в Россию прибыли более 178 тысяч жителей ДНР и ЛНР, уточнил источник в силовых структурах.

Как писал "Кавказский узел", к 8 марта за сутки более 4,5 тысячи жителей Донбасса прибыли в Ростовскую область, а сутками ранее – более 6000, сообщило областное пограничное управление ФСБ.

18 февраля началась эвакуация беженцев с Донбасса, и к 28 февраля их число превысило 127 тысяч. При этом 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

В Ростовскую область прибыли за сутки около 6000 беженцев из ДНР и ЛНР, сообщило сегодня региональное погрануправление ФСБ. "За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло около 6000 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Всего в Россию из Донбасса эвакуировались более 178 тысяч человек, сообщил источник в силовых структурах. "По состоянию на утро 9 марта границу Российской Федерации [и Украины] перешли свыше 204 тысяч человек, более 178 тысяч из них прибыли в Россию из ДНР и ЛНР, власти которых объявили эвакуацию 18 февраля", - сказал он.

По словам источника, около 26 тысяч человек приехали в Россию с Украины через пункты пропуска в Белгородской, Брянской, Курской областях и в Крыму. Среди них граждане не только России и Украины, но и других стран, пишет ТАСС.

Источник в силовых структурах уточнил, что более 18,5 тысячи жителей Донбасса размещены в 271 пункте временного размещения, среди них более 9,3 тысячи детей. Беженцев из Донбасса принимают уже 27 регионов, информирует агентство.

Напомним, 8 марта Минобороны России сообщило, что с начала спецоперации в Россию с Украины прибыли более 174 тысяч беженцев, из них 44250 детей. По данным ООН, за время боевых действий Украину покинули более двух миллионов человек.

28 февраля, 3 марта и 7 марта прошли три раунда переговоров между российской и украинской делегациями. Темами обсуждения стали прекращение огня, гуманитарная помощь и эвакуация мирных жителей, а также создание гуманитарных коридоров. 8 марта для эвакуации жителей Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя начали работу гуманитарные коридоры, сообщило Минобороны России и объявило о введении режима тишины. Украинская сторона подтвердила готовность обеспечить эвакуацию жителей Сум.

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