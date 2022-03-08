Беженцы с Донбасса в Ростовской области. Фото пресс-службы МЧС Ростовской области https://61.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4691308#group=group-2&photo=5

08 марта 2022, 13:43

Свыше 4,5 тысячи беженцев с Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Более 4,5 тысячи жителей ДНР и ЛНР пересекли границу с Россией в Ростовской области за сутки, сообщили в пограничном управлении ФСБ по региону.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля началась эвакуация беженцев с Донбасса, к 28 февраля их число превысило 127 тысяч. 7 марта еще более шести тысяч жителей Донбасса прибыли за сутки в Ростовскую область.

"За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекли свыше 4,5 тыс. граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - цитирует пресс-службу погрануправления ФСБ по Ростовской области "Интерфакс".

Напомним, 21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Участники переговоров по ситуации на Украине обсудили начало работы гуманитарных коридоров", "Первые беженцы с Украины прибыли в Ростовскую область", "Власти заявили о гуманитарном коридоре в Ростовскую область для жителей Украины".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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