07 марта 2022, 15:22

Более шести тысяч жителей Донбасса прибыли за сутки в Ростовскую область

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Границу Ростовской области за последние сутки пересекли более шести тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик, отчиталось сегодня погрануправление ФСБ России по региону.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля началась эвакуация беженцев из Донбасса, к 28 февраля их число превысило 127 тысяч. 5 марта погрануправление ФСБ по Ростовской области сообщило  о прибытии более 5 тысяч беженцев за сутки. 

В Ростовскую область за сутки прибыли более шести тысяч жителей ЛНР и ДНР, сообщила сегодня пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по региону. "За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло свыше 6 тысяч. граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - процитировал сообщение ведомства "Интерфакс".

Днем ранее пресс-служба погрануправления сообщила о прибытии в регион более 6,5 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, проинформировало 6 марта ТАСС.

Напомним, 21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Житель Гуково погиб в ходе военной операции на Украине", "Не менее 60 человек задержаны на акции в Ростове-на-Дону", "Силовики отчитались о задержании участника "Правого сектора"* в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

07 марта 2022, 17:56

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