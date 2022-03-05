Беженцы Данбасса. Кадр видео РБК https://www.youtube.com/watch?v=YtmmMwPIZT4&t=4s

05 марта 2022, 11:09

Очередная группа беженцев с Донбасса прибыла в Ростовскую область

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

За сутки в Ростовскую область прибыли более 5 тысяч жителей ЛНР и ДНР, сообщили в пограничном управлении ФСБ по региону.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля началась эвакуация беженцев из Донбасса, к 28 февраля их число превысило 127 тысяч. 4 марта за сутки в Ростовскую область прибыли еще более 8000 жителей Донбасса.

"За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло свыше 5000 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - цитирует пресс-службу пограничного управления ФСБ по региону "Интерфакс".

В 96 пунктах временного размещения в Ростовской области сейчас находятся 6357 человек, в том числе 3244 ребенка, пишет агентство.

Напомним, 21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Режим повышенной готовности введен на Ставрополье из-за прибытия беженцев из Донбасса", "Масштабная акция по сбору помощи для Украины проходит в Грузии", "Минобороны России заявило о гуманитарной катастрофе в украинских городах".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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