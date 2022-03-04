Более 8 тысяч беженцев с Донбасса пересекли границу России за сутки

04 марта 2022, 13:00

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Число беженцев, прибывших с Донбасса за сутки, возросло на 3 тысячи по сравнению с прошлым днем, сообщили в пограничном управлении ФСБ по Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля началась эвакуация беженцев с Донбасса, к 28 февраля их число превысило 127 тысяч. 1 марта за сутки в Ростовскую область прибыли еще более 5000 жителей Донбасса, 2 марта - около 5000, а 3 марта - около 5500.

21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

"За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекли более 8 тыс. граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - цитирует пресс-службу ПУ ФСБ по Ростовской области "Интерфакс".

Губернатор Ростовской области сообщил, что в регион с 18 февраля из ДНР и ЛНР прибыли более 149 тысяч человек. В 96 пунктах временного размещения в области сейчас находятся 6357 человек, в том числе 3244 ребенка. В другие субъекты страны из региона отправлены почти 13 тысяч человек, в том числе более 6 тысяч детей, сказал Василий Голубев.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".