Минобороны России сообщило об эвакуации с Украины более 174 тысяч мирных жителей

09 марта 2022, 00:50

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С начала проведения спецоперации в Россию из Украины прибыло более 174 тысяч беженцев, из них 44250 детей, сообщили сегодня в Минобороны, отметив, что за сутки по гуманитарному коридору из города Сумы на границу с Польшей эвакуированы 723 человека. По данным ООН, за время боевых действий страну покинуло более двух миллионов человек.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля, 3 марта и 7 марта прошли переговоры между российской и украинской делегациями. Темами обсуждения стали прекращение огня, гуманитарная помощь и эвакуация мирных жителей, а также создание гуманитарных коридоров. Сегодня для эвакуации жителей Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя начали работу гуманитарные коридоры, сообщило Минобороны России и объявило о введении режима тишины. Украинская сторона подтвердила готовность обеспечить эвакуацию жителей Сум и заявила о согласовании времени работы гуманитарного коридора.

5 марта российская сторона сообщила, что открыла гуманитарные коридоры и объявила о введении режима тишины для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи. Вечером того же дня Минобороны России заявило о возобновлении наступательных действий, обвинив украинские власти в нежелании "воздействовать на националистов или продлить режим тишины". Международный Красный Крест заявил, что 6 марта сорвалась вторая попытка начать эвакуацию жителей Мариуполя из-за отсутствия детальных договоренностей сторон конфликта по поводу перемещения гражданских лиц. 7 марта Минобороны России сообщило, что в соответствии с объявленным "режимом тишины" были остановлены все боевые действия.

По гуманитарному коридору из города Сумы через Полтаву и далее на границу с Польшей эвакуированы 723 человека, из них 576 граждан Индии, 115 Китая, 20 Иордании, 12 Туниса, сообщил 8 марта начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, без участия украинской стороны российская сторона за сутки из опасных зон разных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик эвакуировали 5334 человека, из которых 781 ребенок.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уже (эвакуировано) более 174 тысяч человек, из них 44250 детей", – приводятся слова Мизинцева на сайте Минобороны России.

Без участия украинской стороны завершается гуманитарная операция по эвакуации из районов Херсонской области через Крым в Новороссийск 223 иностранцев, в том числе 188 человек из Турции, 15 – из Египта, восьми – из Италии, шести – из Пакистана и пяти – из Индии, а также один бразилец, сказал начальник центра.

Он также заявил, что "официальные киевские власти продолжают категорически отвергать все основные маршруты эвакуации из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя на территорию Российской Федерации". "Документально обработано уже 2 541 367 обращений по различным каналам связи от конкретных граждан Украины, а также иностранцев с просьбами спасти и эвакуировать их из 1917 населенных пунктов Украины", – сказал Мизинцев.

По данным ООН, с конца февраля и до сегодняшнего дня более двух миллионов человек покинули Украину. "Отток беженцев с Украины достиг двух миллионов человек", – привел слова верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди 8 марта "Интерфакс".

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что жители Украины должны иметь возможность покидать зону боевых действий в любом направлении. "Наша позиция проста – люди должны иметь возможность идти туда, куда хотят", – процитировал Дюжаррика ТАСС.

С начала российской военной операции, по состоянию на 8 марта, на Украине погибло 474 мирных жителя, 861 получил ранения, говорится в сообщении на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном 8 марта.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Международный комитет Красного Креста сообщил 8 марта о своем участии в процессе эвакуации мирного населения. С 3 по 6 марта Красный Крест Украины вывез около 4 540 человек из города Ирпень и поселка Макаров в Киевской области, основная часть беженцев – женщины, дети и пожилые люди, а за 7 марта из этих населенных пунктов было эвакуировано около 2 000 человек, сообщается в информации на сайте общества. 27 февраля Красный Крест помогал вывезти мирных жителей из поселка Антоновка и села Садово Херсонской области, а 1 марта волонтеры Харьковского Красного Креста помогли эвакуировать 25 детей с инвалидностью, отмечается в сообщении.

По данным Минобороны России, военные Луганской народной республики за 8 марта взяли под контроль населенные пункты Пудовка и Нижнее, военные Донецкой народной республики – населённые пункты Оленовка, Польное и Южнодонбасское, а российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Передовое и Карьерная. В Мариуполе после завершения режима тишины военные ДНР продвинулись еще на 800-900 метров, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков, слова которого приведены 8 марта на сайте оборонного ведомства. Также Конашенков отметил, что всего за время операции уничтожен 2581 объект военной инфраструктуры Украины.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".