Кадыров сообщил об участии Делимханова в подготовке штурма "Азовстали"

16 марта 2022, 14:52

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Депутат Госдумы Адам Делимханов обсудил с чеченскими спецназовцами план штурма комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сообщил сегодня Рамзан Кадыров, опубликовав соответствующее видео.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта Кадыров подтвердил, что опубликованное днем ранее видео о его пребывании в зоне спецоперации на Украине снято в Гостомеле Киевской области. Он сообщил также, что на Украине находится его советник, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, и опубликовал видео, на котором Делимханов обсуждает с вооруженными чеченскими бойцами карту местности, разложенную на столе. Делимханов как депутат Госдумы не мог отдавать приказы чеченским бойцам на Украине, они подчиняются только военному командованию, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты. Сам Кадыров уже находится в Чечне, 15 марта он опубликовал видеоотчет о встрече в Грозном с полпредом президента Юрием Чайкой и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

Публикации видео о поездках Рамзана Кадырова и Адама Делимханова на Украину стали элементом пропаганды и пиар-ходом, Кадыров и Делимханов стремятся этим продемонстрировать важную роль чеченских бойцов в военной операции, указали ранее кавказоведы Алексей Малашенко и Руслан Кутаев и правозащитница Светлана Ганнушкина.

Адам Делимханов ознакомился с планом штурма чеченскими спецназовцами металлургического комбината "Азовсталь", сообщил сегодня Рамзан Кадыров. "Формирования [противника] после прорыва обороны российскими войсками укрылись за стенами металлургического комбината", - написал он в своем Telegram-канале.

Делимханов "дал указание очистить территорию завода планомерно и максимально безопасно для личного состава", добавил Кадыров. "Наши бойцы находятся в прекрасном расположении духа и намерены выполнить поставленные задачи в кратчайшие сроки", - отчитался он.

Металлургический комбинат "Азовсталь", основанный в 1933 году, входит в группу "Метинвест" и является одним из крупнейших металлургических предприятий Украины. Комбинат - единственный в стране производитель железнодорожных рельсов широкой колеи и рельсовых скреплений к ним. Он расположен в Мариуполе Донецкой области, следует из информации на сайте комбината.

Свое сообщение Кадыров проиллюстрировал видеороликом, смонтированным из нескольких видеозаписей. На одной из них Адам Делимханов обсуждает с вооруженными чеченскими военными карту, разложенную на столе. Он и его собеседники говорят на чеченском языке, но при этом используют некоторые русские слова и выражения, в частности, "полтора километра примерно", "администрация", "план здания" и "каждый час докладывать".

В другой части ролика показан Адам Делимханов, обращающийся к построенным около дороги военным. Поблизости видна военная техника. Делимханов также говорит на чеченском языке, употребляя русские слова "задачи", "позиции" и упоминая "Азовсталь".

Напомним, ранее Кадыров публиковал видеоотчеты, в частности, командира батальона "Юг" Хусейна Межидова о зачистках украинских населенных пунктов. Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль, проводя зачистки и прочесывание местности, и не выполняют функции штурмовых отрядов или военной полиции, пояснили 10 марта военные эксперты после очередного отчета о взятии кадыровцами населенного пункта. Подробности о присутствии чеченских военных на Украине собраны "Кавказским узлом" в справках "Чеченцы на Украине: факты и домыслы" и "Главное о кадыровцах на Украине".

Военная операция российских войск на Украине началась 24 февраля. В чем ее суть, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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