Кремль отреагировал на критику Кадырова в адрес военного руководства

03 октября 2022, 14:04

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Эмоции в оценках действий Минобороны неуместны, хотя Рамзан Кадыров как глава региона вправе высказывать свое мнение, прокомментировал Дмитрий Песков резкую критику военного руководства со стороны главы Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября Рамзан Кадыров раскритиковал Минобороны за решение отвести войска из Красного Лимана из-за угрозы их окружения. Помимо Генштаба, глава Чечни подверг гневной критике и генерала, который, по данным Кадырова, руководил на Лиманском направлении. Кадыров также предложил объявить военное положение на приграничных территориях и применить маломощное ядерное оружие.

Главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения и давать оценки, прокомментировал сегодня на брифинге заявление Кадырова пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это все-таки главы целых регионов, и в том числе Рамзан Кадыров, который, как вы знаете, с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад в проведение (специальной военной операции), и продолжает вносить очень большой вклад вся республика", - сказал он.

При этом, по словам Пескова, "даже в тяжелые моменты все равно, наверное, эмоции должны быть исключены из каких-либо оценок". "Мы все-таки предпочитаем придерживаться сбалансированных, объективных оценок", - приводит его слова "Интерфакс".

На просьбу прокомментировать предложение Кадырова о возможности использования тактического ядерного оружия, Песков заявил, что "у нас использование ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине". "Каких-либо иных здесь соображений быть не может", - цитирует Пескова агентство.

Согласно российской ядерной доктрине, применение Россией ядерного оружия возможно в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против России и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, а также в случае агрессии против Росии с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства, пишет сегодня ТАСС.

Напомним, Кадыров не впервые выступил с критикой решения Минобороны. Так, 22 сентября он выразил резкое недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. Он заявил, что что этот обмен состоялся на украинских условиях.

11 сентября Кадыров обвинил Минобороны в ошибках, допущенных в Харьковской области. "Если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения специальной военной операции, я вынужден буду выходить на руководство министерства обороны, руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит, на земле", - сказал он тогда. Владимир Путин пока не планирует общение с Кадыровым, отреагировал на следующий день Дмитрий Песков.

Кадыров критиковал и другие действия российского военного руководства, об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

При этом Рамзан Кадыров неоднократно публично выступал с критикой и в адрес самого Пескова, который в свою очередь мягко критиковал главу Чечни. Кадыров – единственный из глав регионов, который решается публично спорить с пресс-секретарем Путина, пояснили правозащитник Олег Орлов и журналист Максим Шевченко.

В мае Дмитрий Песков пояснил, что его взаимная критика в полемике с главой Чечни носит дружеский характер. Рамзан Кадыров подтвердил, что дружит с Песковым, хотя бывают моменты, когда высказывания Пескова ему не нравятся. Москва готова прощать Кадырову любые действия, пока видит в нем гарант стабильности и символ победы Путина в Чечне, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

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