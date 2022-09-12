Кремль ответил на критику Кадыровым хода военной операции на Украине

12 сентября 2022, 14:40

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Владимир Путин пока не планирует общение с Рамзаном Кадыровым, выразившим готовность объяснить руководству страны и министерству обороны реальную ситуацию на Украине, сообщил сегодня пресс-секретарь президента.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября Рамзан Кадыров обвинил Минобороны России в ошибках, допущенных в Харьковской области Украины. "Если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения специальной военной операции, я вынужден буду выходить на руководство министерства обороны, руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит, на земле", - сказал глава Чечни.

10 сентября Минобороны сообщило о решении перегруппировать войска около Балаклеи и Изюма в Харьковской области, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении. Группировка была свернута и переброшена на территорию ДНР. "В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск", - сообщило министерство.

Владимир Путин пока не планирует общаться с Рамзаном Кадыровым, выразившим желание выйти на руководство страны, чтобы объяснить ситуацию в Харьковской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Они достаточно часто общаются по различным вопросам. Пока в графике какого-то общения нет", - приводит сегодня слова Пескова "Интерфакс".

Напомним, 27 февраля Кадыров также выступил с критикой российских военных, заявив, что они действуют на Украине медленно и неэффективно. Он посоветовал Путину отдать приказ о "решительном штурме" украинских населенных пунктов.

До начала военной операции на Украине Дмитрий Песков неоднократно одергивал Кадырова после его заявлений по внешнеполитическим вопросам. Так, 25 января Песков отреагировал на заявление Кадырова о том, что на месте президента глава Чечни "давно забрал бы Украину", отправив туда войска. "Хочу напомнить, что основы внешней политики РФ формулирует глава российского государства", – указал тогда Дмитрий Песков.

Отметим, сегодня Кадыров сообщил о том, что депутат Госдумы Адам Делимханов вернулся на Украину и возглавил там чеченских бойцов. Чеченские подразделения готовы выполнить любой приказ, отчитался Делимханов и предложил "ждать сюрпризов" украинским военным, занявшим в том числе "несколько городов, сел Харьковской области".

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