Кремль отреагировал на слова Кадырова о вводе войск на Украину

25 января 2022, 13:49

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Внешняя политика России находится в компетенции Владимира Путина, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после того, как Рамзан Кадыров заявил, что на месте главы государства "давно забрал бы Украину", отправив туда войска.

Внешнюю политику России проводит президент, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя слова Рамзана Кадырова о вводе войск на Украину.

"Я хочу напомнить, что основы внешней политики РФ формулирует глава российского государства, и, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин", - приводит сегодня слова Пескова "Интерфакс".

Песков добавил, что глава Чечни, как и все граждане России, вправе выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах. "Право закреплено в Конституции у каждого гражданина РФ определенного возраста и не имеющего на этот счет каких-либо законных ограничений", - процитировало Дмитрия Пескова агентство.

Заявление о том, что на месте президента Рамзан Кадыров "давно забрал бы Украину", глава Чечни сделал во время совместного со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым прямого эфира в Instagram, пишет сегодня РИА Новости.

"Вот сейчас придумали Украину, а что Россия должна уступать западным странам, которые за 9000 километров между Украиной и Америкой?.. Самый ближний сосед для России – Украина. Это славянские народы, кто не понимает, что Америка Украине ничего хорошего не делает, наоборот, они в своей истории всегда диктовали против России, им нужно государство, чтобы поставить туда свою базу. Если в Украине есть люди, то они должны противостоять этому, а если нет в Украине, то Россия должна принимать меры. Если был бы на месте президента, давно забрал бы Украину, отправил бы туда войска, навёл бы порядок", - цитирует Рамзана Кадырова агентство.

"Кавказский узел" писал, что публичное заявление о необходимости и готовности присоединить Украину к России Рамзан Кадыров сделал и 26 декабря 2021 года на пресс-конференции. "Украинский проблемный вопрос – это даже не уровень президента страны, это мой уровень. Если бы мне поручили, я давно бы решил этот вопрос: или присоединил бы к Чеченской Республике Украину, или давно забрал бы – решил бы вопрос. Но все-таки есть государственные нормативные правовые договорённости, что не позволяет принимать такие решения", - сказал он тогда.

Словами о необходимости "забрать Киев" Кадыров попытался заслужить одобрение президента, однако стремление главы Чечни влиять на внешнюю политику выглядит смешно, пояснили в декабре 2021 года "Кавказскому узлу" политологи Алексей Малашенко и Дмитрий Орешкин.

29 декабря Рамзан Кадыров смягчил высказывания по поводу Украины, пояснив, что с "предательскими действиями" президента Украины Владимира Зеленского должен разбираться народ Украины. При этом глава Чечни подчеркнул, что заявление относительно Украины было сделано по личной инициативе.

Кадыров добавил также, что не входит в ближний круг Владимира Путина. "Да, есть у меня связи, но я думаю, что меня терпят и прощают, и поддерживают благодаря дружеским отношениям Ахмата Кадырова и Владимира Путина", - сказал он в декабре 2021 года.

Рамзан Кадыров неоднократно публично называл себя "пехотинцем Путина". Так, в апреле 2015 года он сообщил журналистам, что как "пехотинец верховного главнокомандующего" подчиняется Владимиру Путину и готов уйти со своего поста, если это необходимо. 28 мая 2021 года он вновь повторил, что является "пехотинцем Путина", объясняя жесткие карантинные меры в Чечне своими угрозами противникам вакцинации. В июне 2021 года Кадыров на встрече с президентом заверил Путина в готовности выполнить любой его приказ. "Как ваш преданный пехотинец я жду дальнейших указаний и готов выполнить любой ваш приказ", – сказал Рамзан Кадыров.

Ранее Дмитрий Песков уже указывал на то, что у Кадырова, как и других глав регионов, нет полномочий для вмешательства во внешнюю политику. Такое заявление было, в частности, сделано после того, как глава Чечни в октябре 2020 года выступил с резкой критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. После слов Пескова Кадыров вновь раскритиковал Макрона и заявил, что готов оставить должность, отстаивая свою позицию. Рамзан Кадыров – единственный глава региона, который решается публично спорить с пресс-секретарем президента, указали правозащитник Олег Орлов и журналист Максим Шевченко. Москва готова прощать Кадырову любые действия, пока видит в нем гаранта стабильности и символ победы Путина в Чечне, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.