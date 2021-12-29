Кадыров дезавуировал заявление о походе на Киев

29 декабря 2021, 16:01

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С "предательскими действиями" президента Зеленского должен разбираться народ Украины, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, который ранее выражал готовность присоединить Украину к России. Он отметил, что высказал мнение по украинскому вопросу как гражданин, а не как политик и не по просьбе федерального центра.

Как писал "Кавказский узел", заявлением о необходимости присоединить Украину к России Рамзан Кадыров попытался заслужить одобрение президента, указали политологи Алексей Малашенко и Дмитрий Орешкин. Демонстративная готовность главы Чечни выступить в роли "пехотинца Путина" по украинскому вопросу санкционирована Кремлем, считает кавказовед Руслан Кутаев.

Публичное заявление о необходимости и готовности присоединить Украину к России Рамзан Кадыров сделал 26 декабря. "Украинский проблемный вопрос – это даже не уровень президента страны, это мой уровень. Если бы мне поручили, я давно бы решил этот вопрос: или присоединил бы к Чеченской Республике Украину, или давно забрал бы – решил бы вопрос. Но все-таки есть государственные нормативные правовые договорённости, что не позволяет принимать такие решения. По моему глубокому убеждению, если господин Зеленский и его команда будут так себя вести, то Украину нужно присоединить к нашей стране. Украинцы – это наш народ, наша территория. Это мое мнение. Я еще после [присоединения к России] Крыма говорил, что нужно забрать и Киев. Если Киев будет существовать, то станет местом для западных стран, бороться за право территории. У них есть интерес поставить туда свои военные базы и диктовать условия нашему государству. Я уверен, что наш президент этого не позволит. А мы – пехота, готовы выехать и выполнить приказ абсолютно без проблем", – заявил глава Чечни на своей пресс-конференции, запись которой размещена на YouTube-канале ЧГТРК "Грозный".

В ходе эфира на странице в Instagram ЧГТРК Грозный" глава Чечни Рамзан Кадыров смягчил высказывания по поводу Украины. "Что касается Зеленского, Украины, я и сейчас повторю, потому что они ведут предательскую политику в отношении славянских народов. Они объявляют войну против своего народа, своей религии, и это очень страшно для всех нас. Поэтому я думаю, что народ украинский выйдет и скажет свое мнение, позицию и определится со своими взглядами (...) Зачем нам за океаном Америка, если есть рядом великая держава Россия, которая всегда помогала Украине и готова протянуть руку помощи", – отметил он.

Кадыров опроверг предположения, что заявления по Украине он сделал по указанию федерального центра. Вопрос об этом ему задал министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев. "Некоторые утверждают, что вы выразили позицию федерального центра согласованно с Кремлем, и что пресс-конференция была организована ради этих целей", – следует из видео в соцсети телекомпании "Грозный".

Заявление относительно Украины было сделано по личной инициативе, по этому поводу "никто не звонил", заявил Кадыров. "Мне никто никогда не говорил делать заявления в отношении властей Украины или других государств. Я говорил даже не от лица главы Чеченской Республики. Я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин России. Я как доброволец готов отстаивать свое государство, президента и народ", - следует из записи прямого эфира.

Кадыров подчеркнул, что не входит в ближний круг Путина. "У меня таких близких отношений нету. У меня есть отношение к руководству государства как главы региона. И я даже не вхожу в близкое окружение президента и председателя правительства. Да, есть у меня связи, но я думаю, что меня терпят и прощают, и поддерживают благодаря дружеским отношениям Ахмада Кадырова и Владимира Путина", – заявил глава Чечни в эфире.

Рамзан Кадыров неоднократно публично называл себя "пехотинцем Путина". Так, в апреле 2015 года он сообщил журналистам, что как "пехотинец верховного главнокомандующего" подчиняется Владимиру Путину и готов уйти со своего поста, если это необходимо. 28 мая 2021 года он вновь повторил, что является "пехотинцем Путина", объясняя жесткие карантинные меры в Чечне своими угрозами противникам вакцинации. В июне 2021 года Кадыров на встрече с президентом заверил Путина в готовности выполнить любой его приказ. "Как ваш преданный пехотинец я жду дальнейших указаний и готов выполнить любой ваш приказ", – сказал Рамзан Кадыров.

Он также отметил, что "не ожидал такого вопроса (об Украине)". При этом, как следует из видеозаписи пресс-конференции, вопрос, который задал журналист газеты "Вести республики", не касался напрямую Украины, а был посвящен, прежде всего, информационной блокаде российских СМИ за рубежом и "деятельности по дезинформации" в республике.

Кадыров также напомнил, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков критиковал его "за то, что я лезу в международные вопросы, за то, что делаю заявления. Это не мой уровень, не моя компетенция", – заключил он.

Ранее Дмитрий Песков уже указывал на то, что у Кадырова, как и других глав регионов, нет полномочий для вмешательства во внешнюю политику. Это заявление было сделано после того, как глава Чечни в октябре 2020 года выступил с резкой критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. После слов пресс-секретаря президента Кадыров в ответ вновь раскритиковал Макрона и заявил, что готов оставить должность, отстаивая свою позицию. Рамзан Кадыров – единственный глава региона, который решается публично спорить с пресс-секретарем президента, указали правозащитник Олег Орлов и журналист Максим Шевченко. Москва готова прощать Кадырову любые действия, пока видит в нем гаранта стабильности и символ победы Путина в Чечне, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Кадыров отказался от своих заявлений, но в то, что они были сделаны по личной инициативе, верится с трудом, указал в комментарии пользователь "Кавказского узла" vicente. "Выводы напрашиваются следующие – Кадыров не входит в ближайшее окружение Путина, Кадырова никто не уполномочивал делать какие-либо заявления по Украине. Кадыров высказал свою личную точку зрения именно как Кадыров. Если же совсем коротко – клянусь, я это все сам, никто ничего не знал и не говорил, верьте мне, люди! Но вот чем больше он убеждает в том, что угрозы в адрес Украины – его личная инициатива, тем меньше в это верится. А уж его слова о том, что Зеленский и народ Украины "ведут предательскую позицию в отношении славянских народов", нужно вписать во все учебники истории", – говорится в комментарии пользователя.

Напомним, претензии на роль посланника Кремля глава Чечни продемонстрировал и в 2019 году по итогам своей поездки в Объединенные Арабские Эмираты. Тогда он заявил, что связи России с этой страной приобретают "союзнический характер". 29 октября 2019 года Кадыров вновь посетил Ближний Восток, встретился с королем Бахрейна и передал ему приглашение Владимира Путина посетить Россию. Такая внешнеполитическая активность главы Чечни свидетельствует о том, что Кремль воспринимает Кадырова как "доверенное лицо" в странах Ближнего Востока, предположили тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

"Кавказский узел" также писал, что в мае Кадыров призвал власти Израиля извиниться перед мусульманами после столкновений между израильской полицией и палестинцами 7 и 8 мая, в результате которых пострадали более 280 человек, в том числе посетители мечети Аль-Акса. Волнения палестинцев начались на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей. Заявления Рамзана Кадырова относительно палестино-израильского конфликта не являются официальной позицией России, заявил 12 мая пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.