Визиты Кадырова на Ближний Восток показали его роль доверенного лица Москвы

31 октября 2019, 21:36

Внешнеполитическая активность главы Чечни говорит о том, что Кремль воспринимает его как доверенное лицо в странах Ближнего Востока, полагают кавказоведы и исламоведы. Эксперты не считают это предпосылкой к переходу Рамзана Кадырова на новую должность в ближайшей перспективе.

Как писал "Кавказский узел", в октябре Рамзан Кадыров совершил официальный визит в Иорданию, в ходе которого муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев стал членом Иорданской королевской академии потомков пророка. Ранее, в августе, когда в Шали была открыта крупнейшая в Европе мечеть, "Гордость мусульман", в Чечню приехали члены 43 иностранных делегаций, в том числе из Саудовской Аравии, Иордании, Бахрейна, Палестины, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта.

29 октября глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с королем Бахрейна Хамадом ибн Иса Аль Халифой и передал ему приглашение Владимира Путина посетить Россию, передало в тот же день РИА "Новости". До этого Кадыров по итогам своей поездки в Объединенные Арабские Эмираты заявил, что связи России с этой страной приобретают союзнический характер, информировал 16 октября ЧГТРК "Грозный".

Кадыров становится своего рода "министром иностранных дел по связям с исламским миром", считает Алексей Филатов, президент Союза офицеров группы "Альфа". "Внешнеполитическая активность главы Чечни, если судить по его встречам и контактам, выросла по сравнению с прошлым годом приблизительно в полтора-два раза. Похоже, он фактически подменяет собой министерство иностранных дел во главе с Сергеем Лавровым. Но в вопросах взаимоотношений с исламскими государствами", - отметил Филатов.

По его мнению, это может говорить о готовящейся отставке Кадырова с поста главы Чечни и его переходе на другую должность. "Дипломатические традиции России, отмечу, исключают такие активные контакты региональных политиков с иностранными властями в обход МИДа. Это значит, что мандат на такие контакты у Кадырова есть и, вероятно, эта его деятельность становится более важной для руководства страны, чем его работа в республике. Действующий глава Чечни не раз заявлял, что готов оставить свой пост в любой момент и, вероятно, даже сделает это в ближайшее время", - написал Алексей Филатов 30 октября в своем блоге на сайте "Эха Москвы".

Визиты Рамзана Кадырова в страны Ближнего Востока говорят о том, что Кремль продвигает его как свое доверенное лицо в переговорах в этом регионе, согласен старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. "Если сопоставить его с лидерами других мусульманских регионов России, то никто и близко не стоит. Кремлю нужна фигура авторитетная, активная, уважаемая среди мусульман России и не только, поэтому ставка делается на Кадырова. Вообще, такое количество зарубежных визитов нетипично для главы субъекта РФ. Рамзан Кадыров вырвался в лидеры в этом плане", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Рощин.

Однако он не считает, что Кадыров готовится оставить пост главы Чечни. "Он еще долго будет на этом посту. Все разговоры о поисках преемника беспочвенны", - подчеркнул Рощин.

Кадыров уже неоднократно выполнял "щекотливые" поручения российских властей, указал востоковед. "Это не только возвращение жен и детей боевиков, участвовавших в вооруженном конфликте в Сирии и Ираке. Это и спасение в 2014 году российских журналистов, попавших в плен в Донбассе, и много другое", - пояснил Михаил Рощин.

В мае 2014 года Нацгвардия Украины задержала под городом Краматорском журналистов LifeNews Олега Сидякина и Марата Сайченко. По данным Службы безопасности Украины, у них был изъят переносной ракетно-зенитный комплекс ПЗРК. Спустя неделю, после переговоров с участием Рамзана Кадырова, журналисты были освобождены и доставлены сначала в Грозный, а затем в Москву.

Международная активность Кадырова только укрепляет его позиции в Чечне, считает Рощин. По его мнению, этому же служит и история с Исламом Кадыровым. "Это показывает, что Рамзан Кадыров принципиальный руководитель, который не прощает проступки своих родных людей", - считает Рощин.

24 октября ЧГТРК "Грозный" опубликовала видеокадры, на которых Ислам Кадыров угрожает местным жителям расправой и применяет электрошокер. Сведения о таком поведении мэра Грозного стали поводом для его увольнения. В МВД сообщили о начатой проверке. Блогер Тумсо Абдурахманов расценил скандальный телесюжет как попытку чеченских властей опередить публикации видео с Исламом Кадыровым критиками режима. Публикация гостелерадиокомпанией видео о жестокости Ислама Кадырова объясняется проводимой с разрешения Рамзана Кадырова зачисткой его окружения, полагают политологи Алексей Малашенко и Сергей Жаворонков.

Кадыров стал доверенным лицом Москвы на Ближнем Востоке, считает директор Центра исламских исследований Северного Кавказа, публицист Руслан Гереев. "Руководители ближневосточных государств через Кадырова выражают свое уважение к мусульманской общине России и российскому государству. Рамзан Кадыров стал своего рода брендом Северного Кавказа на международном пространстве. Кроме этого, он задает информационный тренд региону. Вот отсюда и выбор Кремля. О его визитах так много говорят, поскольку он максимально добивается результатов", - сказал Руслан Гереев корреспонденту "Кавказского узла".

При этом Рамзан Кадыров остается опорой Путина на Северном Кавказе, и речь о его отставке не идет, уверен Гереев. "Слухи о том, что Кадыров уйдет и для этого готовит преемника, беспочвенны. Нет никаких предпосылок для ухода. В случае необходимости вокруг него и так много готовых преемников - там все его сподвижники. История же с Исламом Кадыровым показала, что глава Чечни идет навстречу обществу и принимает принципиальные решения, несмотря на многие нюансы", - считает Руслан Гереев.

Координатор Волгоградского клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко назвал Кадырова "одним из ключевых игроков тайной дипломатии Кремля". "Визиты Кадырова в Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн говорят о том, что Кремль продвигает его как свое доверенное лицо в переговорах на Ближнем Востоке. Это связано с уважением Кадырова в этих странах. Там его воспринимают как авторитетного политика", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Андрей Серенко.

Он согласен с тем, что визиты Рамзана Кадырова в другие государства нетипичны для главы российского региона. "По этому показателю он лидер среди всех. В целом в последние пять-шесть лет главы регионов редко куда вылетали из страны, они скромны в плане официальных поездок", - отметил Серенко.

По мнению эксперта, Кадыров не собирается в ближайшее время уходить с поста главы Чечни. "В будущем он может стать представителем Владимира Путина на Ближнем Востоке. Но это может быть по решению Кремля. Пока, насколько я понимаю, он планирует оставаться на посту главы Чечни. Решение о его смене может принять только Кремль. Но вряд ли у федеральных властей есть планы по смене Кадырова. У него крепкие позиции на посту главы Чечни. Он своими действиями - например, история с его племянником Исламом Кадыровым, международной активностью - показывает, что хочет и дальше управлять республикой", - уверен Андрей Серенко.

Михаил Рощин, Руслан Гереев и Андрей Серенко отметили, что действия Рамзана Кадырова никак не влияют на рейтинг Владимира Путина.