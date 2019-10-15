Востоковеды сочли формальным новый титул муфтия Чечни

15 октября 2019, 14:58

Муфтий Чечни Салах Межиев получил в Иордании не звание академика, а символическое членство в Институте исламской мысли, не дающее преимуществ в мусульманском мире, указали опрошенные "Кавказским узлом" арабисты и кавказоведы.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября Рамзан Кадыров поздравил муфтия Чечни Салаха Межиева, которого король Иордании Абдалла II объявил членом Иорданской королевской академии потомков пророка Мухаммада. У Межиева даже нет высшего духовного образования, обратили внимание пользователи соцсетей.

Салах Межиев стал муфтием Чечни в 2014 году. Он сменил на этом посту Султана Мирзаева, который был объявлен Кадыровым пожизненным муфтием республики, но внезапно оставил должность. До своего назначения Салах Межиев был заместителем муфтия.

Называть академией иорданский Королевский институт исламской мысли имени Аал аль-Байт (семьи пророка) некорректно, обратил внимание арабский журналист, работающий в Москве.

"Династия Хашимитов, правящая в Иордании, претендует на происхождение от семьи пророка Мухаммада. При отце нынешнего короля Абдаллы, Хусейне, был основан этот исследовательский институт. В нем изучали, в частности, историю исламской цивилизации, фикх (исламскую юриспруденцию. - Прим. "Кавказского узла") и так далее. Официально он не называется академией", - сказал журналист на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

По его оценке, муфтию Чечни "присвоили просто некое почетное звание". "Это чисто символический шаг", - пояснил журналист.

На сайте Королевского института исламской мысли Аал аль-Байт учреждение позиционируется как "международный исламский неправительственный независимый институт". Среди его целей названы, в частности, "повышение осведомленности об исламе и исламской мысли, исправление несостоятельных идей и неправильных представлений об исламе, выделение исламского интеллектуального вклада и его влияния на человеческую цивилизацию, углубление диалога и развитие сотрудничества между школами исламской юриспруденции".

Помимо этого института, в Иордании существует также Университет имени семьи пророка (University Aal al-Bаyt), который расположен в Эль-Мафраке, но он не имеет отношения к королевскому институту, уточнил арабский журналист. "Это не религиозное учебное заведение. Там есть факультет шариата, есть центр исламских исследований, но большинство факультетов - по общегражданским специальностям", - пояснил он.

Руководитель научных программ Фонда Марджани, исламовед Игорь Алексеев предположил, что Салаха Межиева вводят в круг представителей "хорошего ислама".

"Судя по именам, которые упомянуты в сообщении о вручении Межиеву сертификата, [видно, что] это «умеренные» мусульмане и суфии, противники салафитов и радикалов", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

7 октября на иорданском новостном сайте Ammonews.net было опубликовано сообщение о чествовании королем Иордании делегатов 18-й конференции Королевского института исламской мысли имени семьи пророка. Сертификаты членов института вручены, помимо муфтия Чечни, верховному судье Палестины и президенту Совета мусульманских стипендиатов Леванта, говорится в сообщении, перевод которого выполнен "Кавказским узлом".

В России сертификат члена этого института не имеет значения, считает Игорь Алексеев. "Эти люди и организации тут почти неизвестны. Скорее это позиционирование чеченцев как умеренных мусульман на международной арене", - предположил он.

Прием муфтия Чечни в члены иорданского института сам по себе ничего не значит, так это одна из многих подобных организаций в исламском мире, согласен руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко.

"Таких организаций, институтов по исламскому миру - вагон и маленькая тележка. Королевская академия имени семьи пророка – конечно, красиво звучит, но не более того. Будет ещё один диплом. Да, в случае необходимости можно будет ещё представляться членом королевской организации имени семьи пророка. Дополнительный знак почёта. Брежнев в свое время ордена собирал. А кто-то дипломы и членства", - иронически сказал профессор корреспонденту "Кавказского узла".

Сертификаты членов института получали также мусульманские деятели, которые не пользуются популярностью в исламском мире, в частности, муфтий Сирии, обратил внимание Малашенко. "Такие мероприятия с принятием в члены - это рутина, которая ни на что не влияет", - констатировал эксперт.

По его мнению, новый титул Салаха Межиева не способен усилить чьи-либо позиции в российском мусульманском сообществе, потому что "мало кто из мусульман или ученых, занимающихся исламским миром, об этом институте знают". "Кроме делегатов чеченского муфтията или кого-то ещё из других муфтиятов", - добавил Малашенко.

Институт, членом которого стал муфтий Чечни, был создан для придания статуса королевскому дому в период активности оппозиции и угрозы перехода власти в Иордании к палестинскому большинству в 1970-80-х годах, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" чеченский бизнес-консультант, уроженец Ближнего Востока Шамиль Бено.

По его словам, в организацию принимают по согласованию со двором короля Иордании, но членство в ней преимуществ не даёт. "Считается почетным званием. Условия приема - политическая лояльность и отсутствие «экстремистских наклонностей»", - подчеркнул Бено.