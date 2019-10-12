Присвоение титула академика муфтию Чечни встретило критику в соцсетях

12 октября 2019, 16:39

Рамзан Кадыров поздравил муфтия Чечни Салах-хаджи Межиева, который стал членом Иорданской королевской академии потомков пророка. Комментаторы в соцсетях указали на отсутствие у Межиева высшего духовного образования, а блогер Тумсо Абдурахманов и часть его комментаторов с насмешкой отнеслись к приверженности Межиева суфийским обрядам.

Глава Чечни поздравил муфтия после возвращения из Иордании, где Кадыров возглавлял чеченскую делегацию. Он отметил, что окончательные решения по составу академии принимаются королем Иордании Абдаллой II.

Шейх Салах-хаджи Межиев также является членом Высшего совета Всемирной исламской лиги, он один из учредителей базирующегося в Египте Международного совета духовных управлений по изданию фетв, сообщив глава Чечни. "Он непримирим к врагам ислама, под какими бы масками они не стремились скрыть свое истинное лицо", - добавил Кадыров в публикации от 11 октября на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По состоянию на 16.35 мск 12 октября эта публикация собрала более 26 тысяч просмотров, 12 комментариев и 453 "лайка". Публикация сопровождается роликом с нарезкой видео, на которых запечатлен Межиев. В частности, на одном из отрывков он бежит по кругу с флагом.

Салах Межиев стал муфтием Чечни в 2014 году, сменив на этом посту Султана Мирзаева. Последний ранее был объявлен Кадыровым пожизненным муфтием республики, но внезапно оставил должность. До своего назначения Межиев являлся заместителем муфтия.

Межиеву припомнили отсутствие высшего духовного образования

Новость о присвоении Межиеву титула академика встретила критику части комментаторов в сообществе в Instagram "ЧП Чечня". "Как он может распространить то, чего сам не знает?" - написал pizzerist. "Он сам не имеет никаких знаний в исламе, так как нигде их не приобрел", - заявил amis.323, назвав Межиева "самоучкой".

По состоянию на 16.35 мск 12 октября эта публикация собрала 712 "лайков". При этом комментаторы в другом сообществе в той же соцсети, za_kadyrova_95, в основном положительно отнеслись к решению короля Иордании. По состоянию на 16.35 мск 12 октября эта публикация собрала 28,1 тысячи просмотров и более тысячи "лайков".

Салах Межиев, в отличие от своих предшественников на посту муфтия Чечни или других известных богословов, не имеет высшего духовного образования, отметили и опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни. "О Салахе Межиеве мы знаем только то, что он учился исламу у известных чеченских богословов. В частности, у Дауда Хаджимусаева, в честь которого в конце 2018 года в Грозном стали строить мечеть и Исламский центр. В каком-то смысле получается, что муфтий республики действительно «самоучка». Отсюда и вопросы относительно его включения в состав Иорданской королевской академии потомков пророка", - пояснил житель Чечни Ибрагим.

"Прежний муфтий, Султан Мирзаев, окончил Дагестанский исламский университет, а до этого Грозненский нефтяной институт. Ахмат-хаджи Кадыров был выпускником Бухарского медресе и учился в Иорданском университете в Аммане. Салах Межиев, кажется, не оканчивал духовных учебных заведений, он учился у местных алимов (исламских ученых. - Прим. "Кавказского узла"). Среди наших богословов есть более именитые лица. Например, первый заместитель Межиева – Асвад Хареханов, буквально на днях ставший первым доктором шариатских наук в Чечне, защитив диссертацию в одном из самых престижных исламских университетов – Али-Азхар в Египте. Или же советник Кадырова Адам Шахидов, выпускник Сирийского государственного университета в Дамаске", – отметил местный богослов Магомед.

Чеченская активистка Милана назвала решение короля Иордании "символическим жестом". "Я не вижу в этом ничего необычного или сверхъестественного. Рамзан Ахматович у нас тоже является академиком, есть у нас генералы и полковники, не оканчивавшие военных академий", - сказала она.

В 2006 году Рамзану Кадырову присвоено звание почетного члена Российской академии естественных наук. Также Рамзан Кадыров имеет звания почетного академика Академии наук Чеченской Республики, почетного профессора ряда российских вузов, говорится в биографической справке о Рамзане Кадырове, подготовленной "Кавказским узлом".

"Мы вообще-то не знаем, какими именно критериями руководствуются иорданские власти или богословы, включая в состав своей королевской академии религиозных деятелей из других государств. Для руководства республики это решение, бесспорно, имеет серьезное значение. Это как бы признание того, что в религиозном плане Чечня идет в правильном направлении", - отметил житель Чечни Умар.

Подписчики блогера Тумсо Абдурахманова также подняли вопрос об образовании чеченского муфтия. "У нас вообще есть какие-либо факты того, что он имеет какое-либо образование?" - ответил Тумсо риторическим вопросом на своем канале в Youtube 11 октября. Он добавил, что не может представить себе Межиева годами учащимся в каком бы то ни было вузе.

Приверженность Межиева суфийским обрядам вызвала насмешки

Тумсо Абдурахманов также с иронией сказал, что Межиев "годами скакал на мавлидах". "Он про то, что они в мечетях по кругу танцуют, а это полное противоречие исламу", - пояснил в комментариях слова Абдурахманова Salyafia Хакъ.

"Суфисты занимаются круговым коллективным бегом, поеданием угощений (предпочтительно мяса) и молятся мертвым святым, чем нарушают принцип единобожия", - добавил Dr Myth.

"Свистопляски" - это обряд части нынешних суфистов <...>. Раньше, до 90-х, этот обряд был скромнее, но сегодня некоторые последователи суфизма исказили и сделали его слишком вульгарным с этими криками, танцами, выстрелами из пистолета", - написал Bart Noxcci.

"Свистопляски" (по Тумсо) это зикр, вроде хоровода с притоптыванием и выкрикиванием и восхвалением Аллаха.Тут, конечно Тумсо святотатствует - для нас это святое", - прокомментировал сторонник таких обрядов, Чеченец Шаро. Его поддержали и другие комментаторы. "Тумсо, говоря про мовлид и зикр, вы затронули очень многое и святое для многих в этой грешной жизни. Я с вами не согласна, и думаю, многие тоже", - написала Radima Kartaeva.

По состоянию на 16.00 мск 12 октября эта публикация собрала более 78,7 тысячи просмотров, 760 комментариев и 1,9 тысячи "лайков". 188 пользователей поставили "дизлайк".