Слова об Украине стали попыткой Кадырова угодить Путину

28 декабря 2021, 18:28

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Заявлением о необходимости присоединить Украину к России Рамзан Кадыров попытался заслужить одобрение президента, указали политологи Алексей Малашенко и Дмитрий Орешкин. Демонстративная готовность главы Чечни выступить в роли "пехотинца Путина" по украинскому вопросу санкционирована Кремлем, считает кавказовед Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров неоднократно публично называл себя "пехотинцем Путина". Так, в апреле 2015 года он сообщил журналистам, что как "пехотинец верховного главнокомандующего" подчиняется Владимиру Путину и готов уйти со своего поста, если это необходимо. 28 мая 2021 года он вновь повторил, что является "пехотинцем Путина", объясняя жесткие карантинные меры в Чечне своими угрозами противникам вакцинации. В июне 2021 года Кадыров на встрече с президентом заверил Путина в готовности выполнить любой его приказ. "Как ваш преданный пехотинец я жду дальнейших указаний и готов выполнить любой ваш приказ", - сказал Рамзан Кадыров.

Публичное заявление о необходимости и готовности присоединить Украину к России Рамзан Кадыров сделал 26 декабря. "Украинский проблемный вопрос – это даже не уровень президента страны, это мой уровень. Если бы мне поручили, я давно бы решил этот вопрос: или присоединил бы к Чеченской Республике Украину, или давно забрал бы – решил бы вопрос. Но все-таки есть государственные нормативные правовые договорённости, что не позволяют принимать такие решения. По моему глубокому убеждению, если господин Зеленский и его команда будут так себя вести, то Украину нужно присоединить к нашей стране. Украинцы - это наш народ, наша территория. Это мое мнение. Я еще после [присоединения к России] Крыма говорил, что нужно забрать и Киев. Если Киев будет существовать, то станет местом для западных стран, где они смогут размещать свои военные базы и диктовать условия нашему государству. Я уверен, что наш президент этого не позволит. А мы - пехота, готовы выехать и выполнить приказ, без проблем", - заявил глава Чечни на своей пресс-конференции, запись которой размещена на YouTube-канале ЧГТРК "Грозный".

Слова Кадырова о целесообразности уничтожении Украины как государства – это желание показать верность Путину, уверен главный научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко.

"Это его личное желание в таком виде решать проблему. Так он показывает свою верность Путину, поскольку сейчас главное внешнеполитическое направление России – это Украина, и тут Кадыров ради Путина готов идти на все. Он лишний раз подтверждает свою лояльность президенту. Но не понимает, что это вызывает только смех", - сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

Кадырову кажется, что он может повлиять на внешнюю политику России, пояснил Малашенко. "Это не результат общения с кремлевскими чиновниками. Его заявления не подкреплены инсайдами из Кремля или общением с высокопоставленными лицами. Он просто хорошо видит, что происходит на украинском направлении, и думает, а почему бы не поучаствовать в этом? Ему кажется, что он что-то может решать во внешней политике России. Он держит нос по ветру и сейчас пытается бежать впереди паровоза", - указал политолог.

После того, как 10 декабря в турецком городе Корфез был открыт парк имени первого президента Ичкерии Джохара Дудаева, Рамзан Кадыров заявил, что турецкие власти таким образом поддерживают террористов и угрожают российско-турецким дипломатическим отношениям. О том, что предшествовало громкому заявлению Кадырова в адрес турецких властей, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Эрдоган против Кадырова: шпионский скандал в Турции".

По мнению политолога, подобные высказывания Кадырова несерьезно воспринимаются в Кремле. "Путин или Кремль не могут серьезно относиться к таким заявления. Или, как хочет Кадыров, они не могут дать ему мандат на деятельность по украинскому или турецкому направлению. Это не его уровень. Участие такой одиозной личности в отношениях с Турцией и Украиной нанесет ущерб имиджу России",- подчеркнул Алексей Малашенко.

Политолог Дмитрий Орешкин также убежден, что Кадыров, делая заявления о присоединении Украины, "бежит впереди паровоза". "Он улавливает то, что приятно слышать Путину, как сам он считает, и делает такие заявления. Все очень просто. Он говорит, что Украина – это дело не государя, а его слуг, и что он как пехотинец сейчас оседлает своих лошадок и присоединит Украину к России. Правда, он забыл спросить мнение украинцев", - сказал Орешкин корреспонденту "Кавказского узла".

Цель заявления Кадырова – "понравиться Путину и показать свою преданность", считает политолог. "С него же спроса нет. Поэтому он может делать заявления, которые Кремль никогда не может себе позволить. Он это понимает и пользуется случаем. Но он не видит, как смешно это выглядит со стороны. Он то Турции объясняет, как себя вести, сейчас Украину присоединяет. Ну, где Кадырова и где Турция? Или, где Кадыров и где Украина? Не будет никакого "расширенного мандата эмиссара Кремля" в отношениях с этими странами", - отметил Дмитрий Орешкин.

Иное мнение высказал президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Он считает, что слова Кадырова об уничтожении Украины как государства отражают не только его личную позицию. "Слова Кадырова про Украину - это не его личная позиция. Он бы не стал высказывать свое личное мнение об отношениях с Украиной или США. Эти заявления, без всякого сомнения, - спущенная Кремлем установка. Дело в том, что Кремль пытается угодить Западу и в то же время шантажирует их через двух региональных лидеров - Кадырова и Лукашенко. Поэтому он выступает с подобным угрозами в адрес Украины", - сказал Руслан Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Заодно Кадыров демонстрирует свою преданность Путину, добавил он. "А Кремль выделил для Кадырова своеобразную роль народа. Он, по сути, выражает мнение народа о решении украинской проблемы - вот, что хотят показать в Кремле. Смысл всего этого в том, что так считает не только Кадыров, а весь народ. Глава Чечни играет свою роль и показывает свою лояльность Кремлю и преданность Путину", - пояснил кавказовед.

Напомним, претензии на роль посланника Кремля глава Чечни продемонстрировал и в 2019 году по итогам своей поездки в Объединенные Арабские Эмираты. Тогда он заявил, что связи России с этой страной приобретают "союзнический характер". 29 октября 2019 года Кадыров вновь посетил Ближний Восток, встретился с королем Бахрейна и передал ему приглашение Владимира Путина посетить Россию. Такая внешнеполитическая активность главы Чечни свидетельствует о том, что Кремль воспринимает Кадырова как "доверенное лицо" в странах Ближнего Востока, предположили тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.