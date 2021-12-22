Реджеп Эрдоган, Рамзан Кадыров. Фото пресс-служба президента Украины president.gov.ua, пресс-служба Кремля Kremlin.ru. коллаж "Кавказского узла"

22 декабря 2021, 00:02

Кадыров пригрозил Эрдогану после открытия памятника Дудаеву

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Действия турецких властей, поддерживающих террористов, угрожают российско-турецким дипломатическим отношениям, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров после открытия парка имени первого президента Ичкерии в городе Корфез.

Как писал "Кавказский узел", администрация муниципалитета города Корфез турецкой провинции Коджаели 10 декабря торжественно открыла парк имени первого президента Ичкерии Джохара Дудаева. Церемонию открытия парка посетили представители северо-кавказской диаспоры, кавказских общественных организаций и чеченской диаспоры в Европе.

Джохар Дудаев - генерал-майор авиации, возглавивший движение за выход Чечни из состава Советского Союза, первый президент Ичкерии (1991-1996), верховный главнокомандующий в период Первой чеченской войны.  Джохар Дудаев был убит в ночь на 22 апреля 1996 года в районе села Гехи-Чу, говорится в его биографии, опубликованной на "Кавказском узла". 

Чеченская Республика Ичкерия – непризнанное сепаратистское государственное образование, созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в 2000 году. Органы власти Чеченской Республики Ичкерия – не то же самое, что запрещенная в России организация "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана", которая признана судом террористической, указано в справке о ЧРИ, подготовленной "Кавказским узлом".

После новости об открытии парка имени Джохара Дудаева в Турции представители парламента Чечни, силовых структур и духовенства обратились к Кадырову "с просьбой отреагировать на действия турецких властей, которые прикрывают террористов, совершивших преступления в России, а затем и вовсе обливающих грязью в интернете все руководство страны и республики", написал 21 декабря глава республики в своем Telegram-канале.

Кадыров призвал Министерство иностранных дел России "обратить на это внимание и принять против подобных проявлений упреждающие дипломатические меры". "Нынешние действия турецких властей - это прямая угроза для российско-турецких отношений, которые развивались веками", - заявил он.

Глава Чечни также обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой определиться с политикой в отношении террористов. "Либо Вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за её спиной", - написал Кадыров.

Он также заявил, что Чечня оставляет за собой "право на ответные действия", пригрозив увековечить в Грозном имя основателя  Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в одной из турецких тюрем.

Абдулла Оджалан - курдский политический и военный деятель. Он вел вооруженную борьбу против турок, конечной целью которой провозгласил создание независимого государства Курдистан. С 1999 года отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме на острове Имралы, сообщил РБК.

"Кавказский узел" также писал, что 8 октября 2021 года в Стамбуле и Анталии задержали 6 человек: четверых россиян, украинца и узбека. 20 октября суд в Стамбуле заключил их под стражу по обвинению в политическом и военном шпионаже. Сразу же после задержания в Турцию с неофициальным визитом отправился глава Чечни Рамзан Кадыров со своим министром печати Ахмедом Дудаевым. Постфактум Дудаев представил поездку как попытку Кадырова встретиться со своими критиками из числа представителей чеченской диаспоры Турции. Одной из предполагаемых целей киллеров был блогер Хасан Халитов, в 2020 году оказавшийся свидетелем подготовки покушения на журналиста Георгия Габунию, в прямом эфире телевидения нецензурно оскорбившего российского президента Владимира Путина, говорится в справке "Кавказского узла" "Эрдоган против Кадырова: шпионский скандал в Турции".

Примечание:

"Жители Чечни сочли неубедительными оправдания слов депутата о русских", "Пользователи соцсетей раскритиковали примирение ингушского тейпа с чеченцами", "Политологи исключили появление независимой оппозиции Кадырову".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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