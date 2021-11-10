Эрдоган против Кадырова: шпионский скандал в Турции

10 ноября 2021, 19:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Турции в октябре 2021 года были задержаны и арестованы подозреваемые в подготовке покушения на убийство 6 человек, в том числе 4 чеченца с российскими паспортами. Зачем в Турцию поехал Рамзан Кадыров, какова позиция Кремля и кто такой Казбек Дукузов, - рассказывается в справке «Кавказского узла».

Что произошло в Турции

8 октября 2021 года в Стамбуле и Анталии задержали 6 человек: четверых россиян, украинца и узбека. 20 октября суд в Стамбуле заключил их под стражу по обвинению в политическом и военном шпионаже. При задержании у граждан изъяли три пистолета, один из которых был оснащен глушителем и лазерным прицелом, а также патроны.

По версии Национальной разведывательной организации Турции (MIT), шесть человек, арестованных 20 октября, в том числе лидер группы Беслан Расаев, планировали убить живущего в Турции чеченского диссидента по приказу высокопоставленного чеченского чиновника.

Помимо Расаева арестованы чеченцы Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, гражданин Украины Игорь Ефрим и гражданин Узбекистан Амир Юсупов. Они находятся в тюрьме в Малтепе в провинции Стамбул.

MIT назвала и заказчиков. По данным разведки, приказы Расаев получал от депутата Госдумы и советника главы Чечни Адама Делимханова и подозреваемого в убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова в 2004 году криминального авторитета Казбека Дукузова .

Срочная поездка Кадырова

Сразу же после задержания в Турцию с неофициальным визитом отправился глава Чечни Рамзан Кадыров со своим министром печати Ахмедом Дудаевым. Постфактум Дудаев представил поездку как попытку Кадырова встретиться со своими критиками из числа представителей чеченской диаспоры Турции. С ним соглашается живущий в Чечне президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, называющий, впрочем, эту попытку неудачной, выставившей Кадырова «в плохом свете».

13 октября блогер Хасан Халитов заявил, что приближенные Рамзана Кадырова, побывавшие вместе с главой Чечни в Турции, так и не ответили на попытки встретиться. Халитов подчеркнул, что безуспешно пытался связаться с охранником Кадырова и Ахмедом Дудаевым, чтобы прийти на встречу. «Не можем их никого найти, и уже звоню им, всем звоню... Я не говорю, что я Рэмбо и кому-то что-то сделаю, но раз уже я начал что-то делать, говорить, соответственно, я должен идти до конца», - сообщил Халитов в беседе с блогером Исламом Белокиевым.

Другие наблюдатели, в частности руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», политолог Алексей Малашенко и чеченский блогер, пристально следящий за режимом Кадырова, Тумсо Абдурахманов, уверены, что поездка прямо связана с задержанием.

«Представьте, что начинается расследование, власти Турции понимают, что эти люди напрямую связаны с Кадыровым и готовили какие-то операции на территории этой страны. Это будет большой скандал и, что более важно, какая это будет выгодная карта в руках турецких властей в отношениях с Россией. Поэтому он полетел туда, чтобы быстро и без лишнего шума решить вопрос. Возможно, заплатит кому надо или даст определенные обещания, словом, сделает все, чтобы больше ничего не стало известно об этом», - предположил Малашенко.

Глава Чечни убыл в ежегодный оплачиваемый отпуск с 11 октября, следует из его распоряжения, размещенного на сайте правительства Чечни. Однако в ежегодный оплачиваемый отпуск Рамзан Кадыров в этом году уже уходил 13 апреля.

«То, что Кадырову лично пришлось прибыть в Турцию для решения данного вопроса, говорит лишь о том, что это очень серьезная и неприятная ситуация для него», - уверен Абдурахманов. А публикации чеченского руководства он считает «дымовой завесой», а также неудачной попыткой дискредитации оппонентов из числа представителей чеченской диаспоры.

Между молотом и наковальней

Отношения между Турцией и Россией испорчены с 2015 года, после того как ВВС Турции сбили над сирийской территорией российский самолет Су-24 . И, хотя экономические связи более-менее восстановились, на политическом уровне ощущается явное соперничество. Это и проблема Сирии, и конфликт между Азербайджаном и Арменией, и радикальное расхождение позиций по Украине. А объединяет режимы президентов России и Турции Путина и Эрдогана антизападная политика.

Задержание россиян сопровождается внешне противоречивой риторикой. Их, с одной стороны, обвиняют в попытке заказного убийства на территории Турции. А с другой – в политическом и военном шпионаже, неслучайно в турецких медиа происходящее называют шпионским скандалом. И если первое сводится к турецко-чеченским отношениям и лично к Кадырову, то второе выходит на уровень уже российско-турецких. Также неслучайна позиция, занятая Кремлем, – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил дважды, что вообще не в курсе, информацией не располагает .

Весной 2016 года Турция уже задерживала «чеченских киллеров». Это были Махарби Исаев и Валид Лурахмаев, использовавший документы на имя Александра Смирнова. Последнего через год обменяли в Россию на украинских политиков крымскотатарского происхождения, а судьба Исаева осталась невыясненной.

Рамзан Кадыров не раз обращался к Эрдогану с просьбой выдать чеченцев, проживающих в Турции , называл их террористами, перечислял фамилии .

Убийства в чеченской диаспоре Турции

Диаспора чеченцев в Турции появилась в 1865 году, когда Турция подписала соглашение с Российской империей о принятии переселенцев с Кавказа. Всего в ней насчитывается до 70 тысяч человек . На рубеже 20 и 21 веков туда отправилось немало сторонников Ичкерии, соответственно противников режима Кадырова.

Для диаспоры угроза убийства – не просто угроза – в Турции не раз расправлялись с политическими оппонентами официального Грозного. Среди жертв – Гаджи Эдильсултанов и Ислам Джанибеков, погибшие в 2008 году, Али (Муса) Асаев – в 2009, Берг-Хаж Мусаев, Рустам Альтемиров и Заурбек Амриев – в 2011 , Медет Унлю – в 2013, Абдулвахид Эдильгериев – в 2015, Руслан Исрапилов – в 2016.

Чем известен Хасан Халитов

Одной из предполагаемых целей был чеченский бизнесмен из Грузии Хасан Халитов, в 2020 году оказавшийся свидетелем подготовки покушения на журналиста Георгия Габунию, в прямом эфире телевидения нецензурно оскорбившего российского президента Владимира Путина. В результате действий и ареста подозреваемого в покушении Васамбека Бокова Халитов был вынужден скрываться. Он потерял бизнес, пережил попытку покушения на свою жизнь и вынужден был вернуться в Турцию, где жил с 2013 года.

5 сентября 2021 года в Чечне и Москве были похищены родственники Халитова. 8 сентября стало известно об их освобождении. Тем не менее, Халитов заявил, что на него продолжают давить посредством родственников, которые требуют прекратить любую публичную критику властей Чечни.

Хасан Халитов ведет в YouTube канал khasan _ khalitov, но не является активным блогером – с 21 ноября 2020 года, когда он опубликовал первый ролик, по 10 октября 2021 на канале появилось только 19 видео, причем 8 из них – за последний месяц. Подписчиков у Халитова также немного - 5,55 тысячи. Наиболее популярный ролик на канале, с прямым оскорблением главы Чечни Рамзана Кадырова в заголовке, набрал 230 тысяч просмотров.

Через Васанбека Бокова Халитов познакомился и с Бесланом Расаевым . «На 100% я знаю кто он, что он человек Кадырова, Делимханова. Непосредственно он был киллером, у него не только я был целью, там еще были наши земляки, которые еще со времен Ичкерии в сопротивлении были, уехали, живут здесь в Турции. У них была цель – несколько еще других оппозиционеров убрать», - рассказывает Халитов .

Кто такой Казбек Дукузов

Родился в 1974 году в Урус-Мартане. Отслужив в армии, перебрался в Москву и занялся бизнесом. По некоторым данным, уже тогда был связан с криминальными группировками . 6 мая 2006 года на основании вердикта присяжных был оправдан по обвинению в совершении убийства главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. 9 ноября Верховный суд отменил приговор и направил дело на повторное расследование.

В начале 2007 года Мосгорсуд вновь начал рассмотрение дела, но затем приостановил, так как Дукузов скрылся. Его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. «Нашелся» он в 2011 году в ОАЭ, где был арестован за организацию разбойного нападения на двух бизнесменов. Под чужой фамилией он был приговорен к десяти годам тюрьмы. В начале 2015 года из России в ОАЭ поступил запрос об экстрадиции. Однако в ОАЭ его сразу амнистировали и отпустили. После чего Дукузов на частном самолете отправился в Чечню .

В деле покушения на Габунию Казбек Дукузов фигурирует как заказчик, так же как и в скандале в Турции .

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