Объявление Ахмедом Арсанукаевым кровной мести вызвало негодование чеченской диаспоры в Турции

12 сентября 2021, 05:37

Объявление Ахмедом Арсанукаевым кровной мести четырем семьям противоречит вайнахским традициям, российскому законодательству и элементарным правилам приличия, отметили представители чеченской диаспоры в Турции. По их словам, власти Чечни превратили институт кровной мести в фарс, который оскорбляет честь каждого чеченца.

Как сообщал «Кавказский узел», 5 сентября в Чечне и Москве были похищены родственники живущего в Турции критика властей Чечни Хасана Халитова, а также близкие Ильмана Мамакаева, проживающего в Европе. Об этом рассказали Халитов и Мамакаев, которые связали похищение с избиением в Стамбуле сторонника Кадырова. 8 сентября стало известно об освобождении ранее задержанных родственников Халитова и Мамакаева.

Видеозапись избиения человека размещена, в частности, 6 сентября в Instagram-паблике "Слово Чечни", насчитывающем 36 тысяч подписчиков. Видео сопровождается заголовком "В Турции избили чеченского сотрудника МВД". "Некоторые интернет-ресурсы распространяют это видео, утверждая, что на видео избивают бывшего сотрудника МВД России, проживающего в Турции", - говорится в аннотации к ролику. На кадрах виден лежащий на тротуаре мужчина, которого держат и бьют, в том числе ногами, по меньшей мере два человека. Участники избиения говорят не по-русски, но несколько раз произносят "Ахмат – сила". Наряду с избиением бывшего чеченского силовика в сентября в Турции произошел еще один инцидент с бывшим силовиком Ахмедом Арсанукаевым (в соцсетях и СМИ он также упоминается Арснукаев). Он заявил о том, что на него, его жену и ребенка в Стамбуле напала группа вооруженных людей, в числе которых был находящийся в розыске по обвинению в терроризме родственник семьи Наурбаевых. По словам Арснукаева, путем угроз и шантажа его заставили записать видео с клеветой в отношении руководства Чечни, а также требовали записать на камеру оскорбления жен и дочерей силовиков, отмечается в сообщении.

Оба бывших силовика жили в Стамбуле по соседству с Хасаном Халитовым. О том, что они являются бывшими (или, возможно, еще продолжают служить) сотрудниками подразделений чеченских силовых структур, свидетельствуют их собственные комментарии, которые они давали ранее в беседах с Халитовым, записанных на аудио. Также Халитов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что к Арсанукаеву, который жил недалеко от него, нередко приезжали действующие сотрудники силовых структур Чечни.

Ахмад Арсанукаев находился в Турции около пяти с половиной месяцев и уехал около двух недель назад, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Хасан Халитов.

Блогер выразил недоумение по поводу объявленной ему и его родственникам кровной мести со стороны Ахмеда Арсанукаева. «Насчет кровной мести я не могу понять, за что мне ее объявили. Насколько я знаю, у нас, у чеченцев кровная месть объявляется тогда, когда ты собственноручно убьешь члена их семьи. А за кого они мне хотят мстить кровью? Уже в интернете гуляют мемы, где изображена группа людей, предлагающая услуги по объявлению кровной мести даже при отсутствии повода, с припиской «нрав и дополнительные услуги отсутствуют». Это какой-то «Аншлаг», ноу-хау в чеченских адатах», - заявил Халитов.

7 сентября стало известно, что Ахмад Арсанукаев объявил кровную месть четырем семьям - Наурбаевым, Халитовым, Мамакаевым и Ажиевым, указал автор блога на "Кавказском узле" "Чечня инсайд". "На данный момент Арсанукаев с подачи власти успел объявить кровную месть четырем семьям: Наурбаевым, Халитовым, Мамакаевым и Ажиевым. Последним - дистанционно, через видео из двора Наурбаевых. Дело в том, что все Ажиевы уже давно живут в Польше, они уехали из-за преследований силовиков", - отмечается в посте "Кровная месть от государства. Хождение по селам с публичными угрозами убийства", опубликованной в блоге 9 сентября.

Месть за Габуния

Халитов полагает, что эпизод с избиением бывшего чеченского силовика в Стамбуле используется региональными властями для сведения с ним счетов по другой истории, связанной с покушением в Грузии на журналиста Георгия Габунию, по делу о котором Халитов проходил свидетелем. «У меня был инцидент в Грузии, в истории с грузинским журналистом Габуния, где я проходил свидетелем. Этот эпизод использовать они против меня в информационном поле не могут ввиду очевидного запрета на упоминание имени президента Путина в этом контексте, что непременно произойдет, если журналисты вновь и вновь будут возвращаться к этой истории. Потому они сейчас воспользовались вот этой историей против меня, она удачно им подвернулась», - рассказал Халитов.

Георгий Габуния в июле 2019 года нецензурно отозвался о Путине в эфире телеканала "Рустави 2". На это отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, в частности, он высказал угрозы в адрес грузинского журналиста. Информацию о покушении на Габунию в 2020 году Рамзан Кадыров назвал "баснями", но отметил, что Габуния остается его врагом, и посоветовал ему "встать на колени и попросить прощения". Габуния отверг это требование Кадырова, а 21 июня 2020 года вновь на русском языке обратился к Владимиру Путину, используя грубые выражения. 16 июня 2020 года Служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании гражданина России по делу о подготовке покушения. Гендиректор "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что задержанный является уроженцем Ингушетии, а жертвой возможного покушения должен был стать журналист телеканала Георгий Габуния. 19 февраля гражданин России был приговорен Тбилисским городским судом к четырем годам лишения свободы. Он признан виновным в использовании поддельных документов, незаконном пересечении границы Грузии, преследовании и посягательстве на личные данные.

8 ноября 2020 года в интервью чеченскому блогеру Тумсо Абдурахманову Хасан Халитов сообщил детали и обстоятельства своей связи с предотвращением покушения на грузинского журналиста Георгия Габунию. На момент интервью Халитов находился в Грузии в ожидании политического убежища. Он сообщил, что в 2013 году уехал в Стамбул, где жил и работал. После начавшихся там политических митингов он переехал в Грузию, где прожил несколько лет, работая в сфере торговли автозапчастями, ремонта автомобилей.

«Один день мне с Украины позвонил старый знакомый и сказал, что свяжет со мной одного человека. Он хочет для авто заказать у меня мотор, который надо будет отправить в Украину, поскольку в Грузии дешевле. Позвонил мне, представился Ахмедом, отправил мне деньги. Я купил ему, отправил. Он поблагодарил, сказал, что хороший мотор, поставил на машину и все. Один день он мне звонит на WhatsApp по видео. Я отвечаю. Он говорит, что он в Грузии, попросил встретиться. Пришел ко мне на работу, увиделись, познакомились. "Помоги купить машину. Мерседес, хочу заняться бизнесом, отправлять в Украину", - говорит. Через 10 дней он говорит: "Я уезжаю в Украину, можно я оставлю эту машину у тебя?" Он мне дает ключи, я его провожаю в аэропорт, и он улетает. Через некоторое время вновь говорит, что в Грузии, забрал свою машину, уехал. Начался карантин, говорит, что не может выехать. Наступил месяц Рамадан, сказал, что проведет его тут и уедет. Приходил в гости чай пить, по соседству квартиру снял - земляков тут немного. Чем он занимался, мы не были в курсе. Насколько я знал, приехал человек для занятия автомобильным бизнесом», - рассказал Халитов о знакомстве с чеченцем, которого впоследствии грузинские власти задержали по подозрению в подготовке покушения на журналиста Габунию.

Человек, представившийся Ахмедом, находился в Грузии по поддельным документам на имя жителя Ингушетии Васамбека Бокова, но на самом деле являлся уроженцем Серноводска Магомедом Гуциевым, уточнил в интервью с Халитовым Тумсо Абдурахманов.

«Один день мы спускаемся в парковку с другом, и нас там встречает грузинский спецназ. Еще моих двоих друзей привезли в отдел. За что, что случилось? Я знаю, что за мной ничего нет. И мне говорят, что вы - как свидетели, мы хотим установить, причастны или нет к одному делу. Васамбек (я знаю его как Ахмед, родом из Дишне) Боков хотел сделать покушения на Габунию. Я даже не знал, кто это. И они включают телевизор в учреждении, куда нас забрали. Там новости. Показывают, как его арестовывают. Судя по документам, он ингуш, но ингушом он не представлялся, не выглядел как ингуш и даже некоторые общие знакомые тут попадались и называли его Ахмедом. Нас выпустили на второй день троих, его оставили там. Со мной с Украины выходит на связь один его друг. Уже у меня новый номер телефона, и он говорит, что со мной выйдет на связь двоюродный брат этого Ахмеда, что его подставили, он невиновен. Изначально тот, кто нас свел, он дал ему мой номер. Я реально подумал, может подставили человека», - рассказывает Хасан Халитов.

На связь с ним вышел человек, представившийся двоюродным братом задержанного Ахмеда (Васамбека Бокова). Он представился как Маирбек. «Он попросил нанять ему адвоката, отправил пять тысяч долларов. У меня потом забирают тут деньги, компьютер, телефон, документы, и говорят, если ты к ним не причастен, прекращай связь. Они тебя подставили, а ты помогать решил. Я отошел от дел. Потом звонит мне Маирбек, его двоюродный брат, и говорит передай деньги его адвокату. Я говорю: "У меня нет денег, их забрали". Он говорит, что я их кинул. Он сказал, что он Казбек Дукузов, и что мне покажет, будет заниматься со мной на высшем уровне дома», - рассказал Халитов.

Казбек Дукузов, объявленный в розыск вместе с братом Магомедом по делу об убийстве в июле 2004 года в Москве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова, скрывается под чужой фамилией в Чечне. Магомед Дукузов находится на Украине. Украинская генеральная прокуратура сообщила в апреле 2019 года, что он не может быть выдан России, так как проходит обвиняемым по уголовному делу на Украине.

«Он сказал, что находится 20 лет в федеральном розыске и живет дома. На вопрос, за какие заслуги, он ответил, что мужчин там [в Чечне] охраняют. Позже я вышел на связь с мамой. Она говорит, что я кого-то кинул, к ним приходили военные, к отцу, и потребовали с него пять тысяч долларов. Один из них - представитель власти из села, он приехал как знакомый к отцу. Отец сказал, что давно не на связи со мной, но за 30 лет ни разу никто к нему не приходил, чтобы я кого-то обманул или сделал непристойное. Обещал узнать, в чем дело. Они знали, что я только с матерью на связи. Я объяснил, как случилось», - рассказал Халитов.

По его словам, потом мать опять вышла на связь и сказала, что старшего брата вызвали в Чечню. Он отметил, что высшие должностные лица Чечни обвиняют его в том, что из-за него Гуциева посадили в Грузии. Вмешательство высших чиновников, по мнению Халитова, может свидетельствовать о том, что представители чеченских властей имеют отношение к подготовке покушения на грузинского журналиста. «Меня подозревают, что я был в курсе того, что он планировал, и я способствовал, чтобы его в Грузии арестовали, что я разоблачил его деятельность. Что он собирался сделать - я не знал. Он странно себя вел, исчезал на неделю, потом появлялся. Тогда у меня это не вызывало подозрения - у каждого своя личная жизнь. Мне сказал, что хочет заняться бизнесом: цены, машины, моторы», - рассказал Халитов.

Он также припомнил еще один случай, когда ему позвонил общий знакомый с Украины и попросил передать Гуциеву, чтобы он уезжал из Грузии. "Я не придал значение этому, подумал, что с ним не смогли выйти на связь, и решили через меня. Как я понимаю, он и меня пытался обезопасить - через кого-то что-то он услышал. Я ему сказал, спросил, есть ли что-то такое, может я параноик. Он говорит, что нет, наверное, имеется в виду, чтобы я до карантина уехал», - рассказал Халитов.

Он убежден, что Гуциев связан с чеченскими властями. «Меня задерживали для выяснения обстоятельств, как свидетеля. Я сказал, что у меня нет никакой информации, я не могу дать никаких показаний. Я знал лишь то, что они сами рассказали. Ни разу меня на суд не вызывали, я никаких показаний не давал. Даже если меня вызовут, что я могу сказать? Единственное, что родным угрожают, что у них проблемы. Ранее до этого интервью я никому ничего не рассказывал», - сообщил блогер.

Халитов сообщил об угрозах семье и вымогательстве денег

Хасан Халитов также рассказал в интервью, что в следующих сообщениях человек, который представился Казбеком Дукузовым, потребовал от него уже 20 тысяч долларов. «Я ожидаю, что меня могут и убить. Второй раз он мне отправил сообщение, что их никто не кидал, и они будут давить на родных. От них все можно ожидать. Я поменял адрес, убрал все свои контакты со многими людьми. У грузинской стороны пока ко мне нет никаких претензий. Вещи мне еще не отдали, сказали, что они на экспертизе и после суда отдадут. Я объяснил, что эти пять тысяч долларов мне прислал его двоюродный брат Маирбек - он так представился. По закону Грузии даже за разговор с криминальным авторитетом идет большой срок. И мне поверили. Три года, что я там жил, я никуда не лез, ни в какой криминал. Я сказал, что был без понятия. Просто у нас чеченская солидарность друг к другу <...> И мне сказали, что это не то, что ты думаешь, не суй свой нос, это недобрые люди. Я поменял свой адрес и потом с дома началось давление», - рассказал Халитов.

По мнению блогера, инциденты в Стамбуле власти Чечни использовали как повод для объявления кровной мести и его возможного устранения, рассказал Халитов корреспонденту «Кавказского узла». По его словам, поводом для этого является и интервью Тумсо, и неудавшееся на него покушение, и критика в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.

Халитов рассказал о подготовке покушения на него с помощью яда

7 июня 2021 года Халитов в интервью на канале «Мысли ислама» рассказал о том, что с ним на связь вышла некая женщина, которая интересовалась арестованным по подозрению в покушении на грузинского журналиста Георгия Габунию Ахмедом (Магомедом Гуциевым).

«Позже спрашивала про визу в Грузию для россиян. Один день она пишет, что прилетела в Грузию, спрашивала, как снять квартиру, попросила Telegram. Местная полиция меня предупредила, что у них есть информация, что на меня готовится покушение <...>. Я начал у знакомых интересоваться этой женщиной, мне сказали, что у нее очень мутное прошлое. Я продолжил с ней беседу, как будто я ей доверяю на 100%. В один из дней она вышла на связь, сказала, что прошлое у нее мутное, что она отошла от дел, что она покаялась, а теперь хочет работать против [чеченских силовиков]. Якобы у нее есть информация, что за меня хотят заплатить большие деньги», - рассказал Халитов в интервью, отметив, что девушка предложила "сливать" ему информацию.

По словам Халитова, девушка была направлена в Грузию представителями российских спецслужб для того, чтобы отравить его. Она рассказала Халитову, что сильнодействующий яд, при помощи которого она должна была отравить его, можно было подмешать в еду или положить в обувь. Она предоставила своей потенциальной жертве две аудиозаписи, где обо всем этом она говорит с человеком по имени Ильяс.

Как следует из переписки с Халитовым, девушка «раскаялась и готова сообщить компрометирующую информацию» вплоть до высокопоставленных чеченских чиновников.

Халитов в интервью кратко описал предоставленные ему аудиозаписи. По его словам, на них человек, представившийся Ильясом, ссылается на религиозные постулаты, якобы Халитов является врагом религии. Аудиозапись приложена к интервью.

Девушка спрашивает у предполагаемого силовика о гарантиях, о том, сможет ли она покинуть потом Грузию, но прямых ответов не получает. Ей сообщается, что «будут документы на чужое имя, будут куплены билеты в разные направления, доступные на тот момент». К ней «должен подойти человек, который передаст ей документы и билеты». Собеседник девушки спрашивает ее о необходимой для выполнения задания сумме денег, на что она отвечает, что ей нужно пять тысяч долларов. Далее на вопрос о сумме вознаграждения, которую она хочет, девушка отвечает, что ей нужно 150 тысяч долларов, но получает возражение, что «это слишком много», что готовы заплатить 100 тысяч долларов, которых "ей хватит для начала своего бизнеса". Он также во время разговора просит девушку выслать данные о своем местоположение и интересуется, с какой периодичностью Халитов к ней приходит.

Во время беседы они также обсуждает детали истории с покушением на Габуния. Собеседник девушки утверждает, что задержанный сообщил лишнюю информацию Халитову, после чего Халитов сдал его грузинским спецслужбам, полагая, что он готовит покушение на него.

Он также утверждает, что имеет хорошие связи с властями Турции для того, чтобы наказать любого. И что ей, судя по всему, после исполнения задания нужно будет выбрать другое место жительства, помимо Чечни. Также в одном из разговоров с девушкой мужчина утверждает, что такие, как Халитов, являются «врагами Аллаха» и «с ними надо заканчивать».

Представители чеченской диаспоры назвали объявление кровной мести Арсанукаевым противоречащей традициям

Объявление кровной мести чеченским фамилиям противоречит чеченским традициям, российскому закону и элементарным правилам приличия, заявили корреспонденту «Кавказского узла» представители чеченской диаспоры Турции, а также родственники представителей тех фамилий, которые названы Арсанукаевыми "кровниками".

«Власть, установившаяся в Чечне, привела к полной деградации наших обычаев и традиций. Даже институт кровной мести они превратили в фарс. Какой-то сопляк приходит в дом к старейшинам и тычет им пальцев в лицо, оскорбляет наших женщин, называя их гулящими. И это демонстрируют по государственным каналам. Одно это обстоятельство само по себе является поводом для мести. Подобное никто из нас им не простит. Даже не будучи в прямом родстве, это оскорбление властью чести каждого представителя нашей нации», - заявил житель Стамбула Асламбек.

Чеченское общество находится на эмоциональном пределе от систематического нарушения прав человека, заявил представитель диаспоры в Турции Муса. «Конфликты с кадыровцами в Турции – редкость. Никто из их сторонников не посмеет заявлять о своих убеждениях тут, зная, чем это может закончиться. Чеченцы, живущие тут – это семьи, бежавшие от их насилия. Здесь нет никого, кто поддерживает происходящее дома. А вот убийства мухаджиров кадыровцами и сотрудниками [силовых структур] – это очень частое явление. За последние годы таких случаев было около восьми. Мы все возмущены последними событиями с объявлением кровной мести. Домой к старикам приходит какой-то мерзавец, называет незаконнорожденным сына пожилой женщины, говорит это в лицо его отцу. Подобная низость – это унижение каждого порядочного чеченца <...> Почему они объявляют кровную месть людям, которые ничего не сделали? Почему не оставляют их в покое?» - задается он вопросом.

Режим Кадырова уничтожил границы дозволенного в межтейповых и общественных отношениях, заявил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник одной из кавказских общественных организаций Турции, попросивший не называть своего имени.

«У нас принципиальная позиция к прокадыровской власти, мы являемся врагами. Но мы никогда в жизни до их уровня не опускались бы, чтобы оскорблять их матерей, пытать за кого-то из них их детей и родственников. А эти недостойные люди оскорбляют стариков и женщин. Они стерли все границы в вопросах «табу», которые выстраивали во взаимоотношениях наши предки, которые установлены нашей религией. Его же собственные пехотинцы не уважают Кадырова и то, что он говорит. Если они его слова не уважают, тогда почему мы должны уважать Кадырова?» - заключил собеседник.

Али Мамакаев в интервью "Кавказ.Реалии"* рассказал, что не принимал участие в избиении чеченского силовика в Стамбуле. "Говорят, я избил какого-то Абдурахмана, что я хотел его убить, но я его не знаю, я видел только видео, которые были в Сети. Я там не был! Как мужчина, я отвечаю за свои слова, за свои поступки", - сказал он.

Он также отрицает, что знал Ахмеда Арсанукаева. Что касается объявления кровной мести, то Мамакаев заявил, что хочет, чтобы объявившие кровную месть "отвечали за свои поступки". "Мой отец - инвалид, у него нет руки, был инсульт, он плохо слышит. Моему отцу сбрили усы, хотя сам Кадыров говорил, что чеченцы должны их носить. Моего отца заставили от меня отказаться! Трех моих братьев конкретно пытали, объявили кровную месть. Один из них еще ребенок, он 2004 года рождения. Моих родных унижали. Отпустили их только вчера (8 сентября) вечером. Теперь я хочу, чтобы они отвечали за свои поступки", - сказал он.

Житель Бельгии Илман Мамакаев, чьей семье была объявлена кровная месть Ахмадом Арсанукаевым, и чьи родители и братья были похищены, подверглись пыткам, а впоследствии отпущены чеченскими силовиками, рассказал о конфликте своего брата Али, проживающего в Турции, с представителем кадыровских силовых структур.

"Это было тремя месяцами ранее, точную дату я не помню. Некий кадыровец приезжал в Стамбул и устроил прямой эфир в соцсетях, заявил, что если там есть мужчины, и кто-то выступает против Кадырова, пусть встретятся с ним. Али поехал, хотя тот не выходил на связь, но он нашел его отель. Герой-блогер к нему не вышел. А после их командир вышел на связь с Али, который ему подтвердил, что готов встретиться с любым, кто позволяет себе подобные высказывания. Тогда они тоже забирали наших родных в отдел. [Представитель кадыровских силовых структур] тогда приехал, как турист. Эта история и легла в основу того, что сейчас, после избиения Ибрагимова, они предъявляют претензии нашей семье. Хотя прекрасно знают, что моего брата там не было, а если бы был, то не скрывал бы этого", - рассказал Илман Мамакаев корреспонденту «Кавказского узла».

Он возмутился тем, как общались с его пожилым отцом представители силовых структур Чечни. «Когда американцы объявили санкции Кадырову, он возмущался, спрашивал, при чем тут мои дети? А почему тогда моих родных сегодня они преследуют? Он когда-то говорил на видео, что усы – это обязательный атрибут мусульманина, а тех, кто их сбривал, называл заблудшими. А теперь они моему старому отцу сбривают усы в отделе полиции», - возмутился Мамакаев.

Семьи, которым объявлена кровная месть, не имеют отношения к избиению силовика

Хасан Халитов назвал абсурдными заявлениями Арсанукаева об угрозах в его адрес. "Арсанукаев жил прямо через дорогу от меня. Не думаю, что это совпадение, хоть и не имею прямых доказательств, что они по мою душу приехали. Он находился тут пять с половиной месяцев и две недели назад уехал", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что к Арсанукаеву приезжали представители силовых структур Чечни.

По его мнению, фамилии, которым объявлена кровная месть - это люди, к родным которых в разное время у чеченских властей были претензии.

То, что фамилии, которым объявлена кровная месть Арсанукаевыми, не имеют отношения к избиению силовика 6 сентября, убежден и чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.

«Публичная деятельность Халитова известна. Он периодически выкладывает обращения о различных, значимых для чеченцев событиях. Чаще это бывает на чеченском языке. Но Мамакаев нам не известен в публичном пространстве. Что касается похищения родственников Мамакаева, то это действия наугад со стороны кадыровцев. Они знают, что парень живет в Турции, они знают его прошлое, и решили, что он наверняка принимал участие в избиении кадыровца. Разумеется, Мамакаев и тем более его родственники никакого отношения не имеют к избиению этого кадыровца. Арсанукаев сейчас ездит по родственникам Халитова, Наурбаева и объявляет кровную месть», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

42-летний избитый силовик работал в полку им. Ахмата Кадырова с 2004 года по 1 октября 2019 года, как сам он рассказывает о себе в аудиозаписи, опубликованной 5 сентября на Youtube-канале Хасана Халитова. Он сообщает, что «работал на правительство [Чечни] 17 лет» и «ни о чем в своей жизни не сожалеет». Он также заявил, что в Чечне у него есть люди в правительстве, и предлагает решить любой вопрос. Ибрагимов переехал в Турцию, где находился как минимум до момента его избиения.

История с избиением и разоблачением ячейки кадыровцев, которой помешали внедриться в страну, будет иметь продолжение в виде давления на родственников чеченцев, живущих в Турции, заявил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник одной из общественных организаций Турции, попросивший не называть своего имени.

«Нет разницы, принимал ты участие в избиении или нет. Безадресные объявления кровной мести – это, конечно же, акт запугивания. Они боятся этого прецедента и примера по всему миру, в Европе, где они достаточно плотно обосновались и ведут свою подрывную и преступную деятельность. Потому сейчас они будут похищать, пытать и запугивать кровной местью», - сказал собеседник.

Как сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Хасан Халитов, бывший сотрудник чеченских силовых структур, об избиении которого стало известно 6 сентября, также покинул страну и, вероятно, находится сейчас в Чеченской Республике.

«Кавказский узел» не располагает на этом момент комментариями представителей российских силовых структур относительно демонстрации по чеченским региональным телеканалам акта объявления кровной мести местным жителям Ахмадом Арсанукаевым и угрозы убийством в адрес представителей этих семей.

В 2016 году Рамзан Кадыров озвучил угрозы в адрес соотечественников, живущих за рубежом. "У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все – в наших руках. И поэтому не вредите сами себе", – привела "Служба переводов с кавказских языков" слова главы Чечни.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* приведены фрагменты сообщения, созданного и распространенного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.