Сын сообщил о госпитализации Заремы Мусаевой

24 апреля 2024, 23:10

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

ПНАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Состояние Заремы Мусаевой в аргунской колонии резко ухудшилось, она утратила возможность передвигаться, после чего ее увезли в больницу, сообщил сын осужденной, юрист Абубакар Янгулбаев.

Как писал "Кавказский узел", состояние Заремы Мусаевой в колонии-поселении в Аргуне ухудшается, ей повысили дозу инсулина и обезболивающих. Мусаева прошла обследование в Республиканской больнице Чечни, но не получает адекватного лечения, сообщил 9 апреля адвокат. 19 апреля защита заявила, что врачи медкомиссии лишили Мусаеву возможности условно-досрочного освобождения, диагностировав у нее более легкую форму заболевания.

28 марта адвокат сообщил, что у Мусаевой резко ухудшилось зрение, а также появились отеки и сильные боли. Ухудшение состояния Заремы Мусаевой стало еще одним основанием для условно-досрочного освобождения, но она фактически находится в заложниках у властей Чечни, указали правозащитники. Диабетическая катаракта требует лечения в специализированной клинике, констатировала врач.

О госпитализации Мусаевой ее сын сообщил сегодня вечером, не указав источников, от которых ему поступила эта информация.

"Мне сообщили, что состояние мамы резко ухудшилось и она не может теперь передвигаться даже на костылях. Как сообщают, ее везут в больницу. Других подробностей пока нет", - написал Абубакар Янгулбаев в своем Telegram-канале.

Абубакар отметил, что его обвиняют в ухудшении состояния здоровья матери в связи с недавними интервью.

"Повторюсь, я и сегодня готов на равный обмен с мамой, пока она там не умерла (...) не я держу ее в тюрьме, однако понимаю, что несу ответственность. (...) хватит мучать пожилую женщину с хроническими заболеваниями", - добавил он.

Предложение обменять себя на мать, чтобы освободить ее из заключения, Абубакар Янгулбаев выдвинул еще в январе 2023 года. Он объявлен Россией в розыск и включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, как и два его брата, Ибрагим и Байсангур.

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде, после чего Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети.

В июле 2023 года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского, позднее Верховный суд Чечни снизил ей срок до пяти лет и постановил перевести ее в колонию-поселение. В марте 2024 года кассационная инстанция сократила срок Мусаевой еще на три месяца. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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