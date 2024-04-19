Медкомиссия создала препоны освобождению Заремы Мусаевой

19 апреля 2024, 12:47

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Врачи диагностировали у Заремы Мусаевой более легкую форму заболевания, исключающую возможность освобождения из колонии-поселения по состоянию здоровья, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", состояние Заремы Мусаевой в колонии-поселении в Аргуне ухудшается, ей повысили дозу инсулина и обезболивающих, сообщил 9 апреля адвокат. По его словам, Мусаева прошла обследование в Республиканской больнице Чечни, но не получает адекватного лечения.

28 марта адвокат сообщил, что у Мусаевой резко ухудшилось зрение, а также появились отеки и сильные боли. Ухудшение состояния Заремы Мусаевой стало еще одним основанием для условно-досрочного освобождения, но она фактически находится в заложниках у властей Чечни, указали правозащитники. Диабетическая катаракта требует лечения в специализированной клинике, констатировала врач.

Адвокат Мусаевой Александр Савин получил заключение медкомиссии, которое необходимо для судебного заседания. Согласно выводам комиссии, которая проводила освидетельствование, у Заремы Мусаевой нет заболеваний, позволяющих освободить ее по состоянию здоровья, сообщил он.

"В первоначальном диагнозе Мусаевой указывался диабет второго типа с множественными осложнениями. Этот диагноз ей поставили в августе 2023 года. В заключительном же протоколе диагноз изменили - сахарный диабет второго типа без осложнений. Он не попадает под перечень, который позволяет осужденным освободиться по состоянию здоровья", - цитирует сегодня адвоката правозащитная организация "Команда против пыток"* в своем телеграм-канале.

Адвокат отметил, что, независимо от результата освидетельствования, Шалинский горсуд рассмотрит ходатайство об освобождении Мусаевой по состоянию здоровья. Дата заседания пока не назначена.

Также он рассказал, что 11 апреля Зареме Мусаевой вызывали скорую помощь из-за сильных болей в ноге. По словам защитника, женщине дают обезболивающие препараты, но боль только возрастает. Александр Савин сообщил, что обратился к начальнику УФСИН по по Чечне с просьбой оказать содействие и направить Мусаеву на необходимые ей обследования, говорится в публикации.

Еще в июле 2023 года защита заявила об ухудшении состояния Мусаевой (в числе симптомов были названы высокое давление, высокий уровень сахара в крови, регулярные кровотечения из носа) и потребовала провести полноценное медицинское обследование. Зарема Мусаева прошла лечение и обследование в больнице, после чего в августе ее вернули в СИЗО Грозного.

Напомним, 12 декабря 2023 года Шалинский горсуд отказал Зареме Мусаевой в условно-досрочном освобождении. В феврале Верховный суд Чечни частично удовлетворил жалобу на отказ в УДО Мусаевой и обязал Шалинский горсуд вновь рассмотреть ходатайство защиты. В самом освобождении Мусаевой апелляционная инстанция отказала, сообщил тогда адвокат. 5 марта кассационный суд в Пятигорске сократил на три месяца, до четырех лет и девяти месяцев, срок лишения свободы Заремы Мусаевой, удовлетворив просьбу прокурора. Доводы защиты о том, что в деле нет доказательств вины Мусаевой, суд оставил без внимания.

4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского. 12 сентября того же года Верховный суд Чечни снизил срок наказания Мусаевой до пяти лет и постановил перевести ее в колонию-поселение. Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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