Зареме Мусаевой увеличили дозу лекарств

09 апреля 2024, 21:04

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Состояние Заремы Мусаевой в колонии-поселении ухудшается, ей повысили дозу инсулина и обезболивающих. Мусаева прошла обследование в Республиканской больнице Чечни, но не получает адекватного лечения, сообщил ее адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Зареме Мусаевой так и не проведено медобследование после направленной в декабре 2023 года просьбы о ее освобождении в связи с тяжелым состоянием здоровья, сообщил 13 марта адвокат. Защита потребовала объяснить, почему Мусаева не прошла медкомиссию. 28 марта адвокат сообщил, что у Мусаевой резко ухудшилось зрение, а также появились отеки и сильные боли. Ухудшение состояния Заремы Мусаевой стало еще одним основанием для условно-досрочного освобождения, но она фактически находится в заложниках у властей Чечни, указали правозащитники. Диабетическая катаракта требует лечения в специализированной клинике, констатировала врач.

Состояние здоровья Заремы Мусаевой за время содержания в СИЗО существенно ухудшилось. В июле 2023 года защита заявила об ухудшении состояния Мусаевой (в числе симптомов были названы высокое давление, высокий уровень сахара в крови, регулярные кровотечения из носа) и потребовала провести полноценное медицинское обследование. Зарема Мусаева прошла лечение и обследование в больнице, после чего в августе ее вернули в СИЗО Грозного.

Адвокат Александр Савин навестил Зарему Мусаеву в колонии-поселении в городе Аргун. Зарема рассказала, что из-за постоянных болей в ноге какое-то время не могла спать — сейчас она постоянно принимает обезболивающее, сообщила сегодня "Команда против пыток"*.

«У нее в очередной раз увеличена доза потребляемого инсулина, потому что даже натощак, как она сама сообщила защите, у нее очень высокий сахар. В данный момент снова добавили единицы инсулина, который она потребляет ежедневно», - рассказал Савин на видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Команды против пыток".

Он сообщил, что Зарема Мусаева прошла обследование в Республиканской больнице Чечни. «У Заремы наблюдаются острые боли в мягких тканях на правой ноге. В течение нескольких недель эта боль только нарастала, она является серьезной и беспокоящей. В какой-то момент она потеряла сон. Врачи увеличили дозу обезболивающих», — рассказал защитник.

Адвокат добавил, что защита направила обращение в адрес начальника медсанчасти, в котором просит оказать содействие в оказании Мусаевой адекватной медицинской помощи. "Боль увеличивается количество обезболивающих таже увеличивается, а ситуация кардинально не меняется какого-то лечения не происходит", - заявил он.

"По его словам, подготовлен промежуточный протокол заключения комиссии о состоянии Заремы Мусаевой. "Но комиссия приняла решение продлить срок постановки окончательных диагнозов. Мы ожидаем окончательное решение о возможности освобождения по состоянию здоровья до конца апреля", - приводятся слова Савина в публикации.





Напомним, 12 декабря 2023 года Шалинский горсуд отказал Зареме Мусаевой в условно-досрочном освобождении. В феврале Верховный суд Чечни частично удовлетворил жалобу на отказ в УДО Мусаевой и обязал Шалинский горсуд вновь рассмотреть ходатайство защиты. В самом освобождении Мусаевой апелляционная инстанция отказала, сообщил тогда адвокат. 5 марта кассационный суд в Пятигорске сократил на три месяца, до четырех лет и девяти месяцев, срок лишения свободы Заремы Мусаевой, удовлетворив просьбу прокурора. Доводы защиты о том, что в деле нет доказательств вины Мусаевой, суд оставил без внимания.

4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского. 12 сентября того же года Верховный суд Чечни снизил срок наказания Мусаевой до пяти лет и постановил перевести ее в колонию-поселение. Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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