Зарема Мусаева. Скриншот фото из Telegram-канала Sota от 12.12 2023, https://t.me/sotaproject/70676

09 апреля 2024, 21:04

Зареме Мусаевой увеличили дозу лекарств

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Состояние Заремы Мусаевой в колонии-поселении ухудшается, ей повысили дозу инсулина и обезболивающих. Мусаева прошла обследование в Республиканской больнице Чечни, но не получает адекватного лечения, сообщил ее адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Зареме Мусаевой так и не проведено медобследование после направленной в декабре 2023 года просьбы о ее освобождении в связи с тяжелым состоянием здоровья, сообщил 13 марта адвокат. Защита потребовала объяснить, почему Мусаева не прошла медкомиссию. 28 марта адвокат сообщил, что у Мусаевой резко ухудшилось зрение, а также появились отеки и сильные боли. Ухудшение состояния Заремы Мусаевой стало еще одним основанием для условно-досрочного  освобождения, но она фактически находится в заложниках у властей Чечни, указали правозащитники. Диабетическая катаракта требует лечения в специализированной клинике, констатировала врач.

Состояние здоровья Заремы Мусаевой за время содержания в СИЗО существенно ухудшилось. В июле 2023 года защита заявила об ухудшении состояния Мусаевой (в числе симптомов были названы высокое давление, высокий уровень сахара в крови, регулярные кровотечения из носа) и потребовала провести полноценное медицинское обследование. Зарема Мусаева прошла лечение и обследование в больнице, после чего в августе ее вернули в СИЗО Грозного.

Адвокат Александр Савин навестил Зарему Мусаеву в колонии-поселении в городе Аргун. Зарема рассказала, что из-за постоянных болей в ноге какое-то время не могла спать — сейчас она постоянно принимает обезболивающее, сообщила сегодня "Команда против пыток"*.

«У нее в очередной раз увеличена доза потребляемого инсулина, потому что даже натощак, как она сама сообщила защите, у нее очень высокий сахар. В данный момент снова добавили единицы инсулина, который она потребляет ежедневно», - рассказал Савин на видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Команды против пыток".

Он сообщил, что Зарема Мусаева прошла обследование в Республиканской больнице Чечни. «У Заремы наблюдаются острые боли в мягких тканях на правой ноге. В течение нескольких недель эта боль только нарастала, она является серьезной и беспокоящей. В какой-то момент она потеряла сон. Врачи увеличили дозу обезболивающих», — рассказал защитник.

Адвокат добавил, что защита направила обращение в адрес начальника медсанчасти, в котором просит оказать содействие в оказании Мусаевой адекватной медицинской помощи. "Боль увеличивается количество обезболивающих таже увеличивается, а ситуация кардинально не меняется какого-то лечения не происходит", - заявил он.

"По его словам, подготовлен промежуточный протокол заключения комиссии о состоянии Заремы Мусаевой. "Но комиссия приняла решение продлить срок постановки окончательных диагнозов. Мы ожидаем окончательное решение о возможности освобождения по состоянию здоровья до конца апреля", - приводятся слова Савина в публикации.

Напомним, 12 декабря 2023 года Шалинский горсуд отказал Зареме Мусаевой в условно-досрочном освобождении. В феврале Верховный суд Чечни частично удовлетворил жалобу на отказ в УДО Мусаевой и обязал Шалинский горсуд вновь рассмотреть ходатайство защиты. В самом освобождении Мусаевой апелляционная инстанция отказала, сообщил тогда адвокат. 5 марта кассационный суд в Пятигорске сократил на три месяца, до четырех лет и девяти месяцев, срок лишения свободы Заремы Мусаевой, удовлетворив просьбу прокурора. Доводы защиты о том, что в деле нет доказательств вины Мусаевой, суд оставил без внимания.

4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского. 12 сентября того же года Верховный суд Чечни снизил срок наказания Мусаевой до пяти лет и постановил перевести ее в колонию-поселение. Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Европарламент потребовал освободить Зарему Мусаеву", "Петербуржец оштрафован за пикет в поддержку Заремы Мусаевой", "Абубакар Янгулбаев сообщил о двух уголовных делах против него".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

09 апреля 2024, 20:13

  • Участники акции в Тбилиси выступили против закона об иноагентах

    Принятие закона об иноагентах, который под названием закона о прозрачности внесла в парламент "Грузинская мечта", приведет к отказу от европейского пути, заявили участники акции в Тбилиси. Грузия выстояла 9 апреля 1989 года и готова защищать свою независимость сейчас, заявила сегодня президент страны.

09 апреля 2024, 19:16

09 апреля 2024, 18:35

  • Правозащитники в Армении сообщили о задержании мигранта российскими военными

    Представители российской военной полиции задержали и незаконно удерживают на территории российской военной базы в Гюмри мигранта Анатолия Щетинина, который объявлен в розыск за отказ от военной службы, сообщили в Ванадзорском офисе Хельсинкской гражданской ассамблеи. Правозащитники потребовали от силовых структур Армении не допустить вывоза Щетинина в Россию.

09 апреля 2024, 17:55

  • Смерть Успанова возмутила жителей Чечни на фоне молчания руководства республики

    Результативность расследования смерти Асхаба Успанова под вопросом, так как власти Чечни проигнорировали случившееся, подчеркнули опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Блогер Тумсо Абдурахманов подчеркнул, что заявление уполномоченного по правам человека Мансура Солтаева о смерти Успанова было сделано прежде всего, чтобы избежать любой связи Чечни с терактом в "Крокус Сити Холле", комментаторы согласились, что Солтаев не заинтересован в расследовании смерти Успанова.

09 апреля 2024, 16:58

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи